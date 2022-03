1c9ebf111a

Estela Cabezas: el rescate de la vida y obra de una pionera de la música chilena Nació en 1921 y a los cinco años comenzó sus estudios de piano: desde entonces, la música se transformó en su pasión y logró desempeñarse como compositora, intérprete y pedagoga, creando el popular método de iniciación musical conocido como Música en Colores. Hoy, un proyecto impulsado por su familia busca rescatar la vida y obra de esta artista por medio de la publicación de un disco, un concierto teatral y un largometraje. Abril Becerra Sábado 19 de marzo 2022 9:21 hrs.

La actriz Francisca Valenzuela Zambrano conoció muy poco a su abuela, la compositora, intérprete y pedagoga, Estela Cabezas Espinoza (1921-2011). A diferencia de ella, Valenzuela no se vinculó a la música, sin embargo, con los años, comenzó a interesarse cada vez más por aquella matriarca, cuya personalidad y legado le parecían difusos. Fue así como durante el confinamiento y en el marco de la celebración del centenario de la artista, la actriz inició un trabajo de rescate patrimonial que la vincularía, profundamente, con aquella mujer que, en 2002 sería reconocida con la Medalla de la Música por la creación del método de iniciación musical conocido como Música en Colores. Así surgió el proyecto “Estela”, iniciativa que, financiada por un Fondart, comprende un disco, un concierto teatral y un largometraje que se estrenará en el Día del Patrimonio a través de las plataformas del Teatro Municipal de Santiago. “Estela Cabezas fue pianista, compositora, pedagoga, mujer y madre. Esas son temáticas que rescatamos en esta narración”, comentó Francisca Valenzuela Zambrano, directora del proyecto de rescate patrimonial. “El cortometraje lo grabamos en la Sala Claudio Arrau del Municipal y ahora está en proceso de posproducción. El concierto teatral también queremos hacerlo en vivo apenas sea posible, para que pueda circular de forma presencial por teatros y centros culturales, etc. Obviamente, con ciertas adaptaciones para que funcione con la muestra de objetos y archivos históricos”, añadió. Respecto del disco, Francisca Valenzuela Zambrano indicó que este material ya se encuentra masterizado y comentó que este rescate es particular en términos de la puesta en valor de la obra musical de la compositora: “Hasta ahora, solamente hay un disco que se hizo con mucho esfuerzo y que fue liderado por Joan, mi mamá. Durante la pandemia, por la conmemoración de los 100 años, logramos subirlo a Spotify y a todas las redes de difusión de música, pero en ese disco no hay ninguna obra que sea de canto y piano. Entonces, esa es la novedad de este nuevo disco”, comentó. Para la realización de este proyecto, Francisca Valenzuela Zambrano revisó documentos, entrevistó a sus familiares e indagó en los diarios de vida de su abuela. En ese proceso, la actriz descubrió a una mujer que nunca había conocido y se deslumbró con la personalidad de aquella artista disciplinada, bondadosa y pionera de la música chilena. “Ha sido muy lindo, porque cuando leía sus diarios, me llamaban la atención cosas como la herencia, el hecho de ser mujer. Ella estaba todo el tiempo definiéndose. Tenía algo con la identidad muy fuerte, definiéndose, volviendo a revisar lo que ya había hecho. Era súper autoexigente, pero lo que más anotaba era trabajo, trabajo, trabajo”, compartió la actriz. Francisca Valenzuela también destacó la importancia de la creación del método Música en Colores y señaló que con ello su abuela se hizo cargo de un problema que tenía que ver con la poca efectividad de la enseñanza musical tradicional en niños y niñas. “Ella intentó publicar el libro, se contactó con la Unesco. Ella quería darle esto al mundo, pero se devolvía de los viajes porque no conocía bien el idioma, porque todo le salía caro, porque le pedían el libro y no se lo devolvían”, sostuvo. Ser testigo y guardiana Joan Zambrano Cabezas, hija de la compositora, atesora múltiples recuerdos en los que su madre aparece como una artista profundamente comprometida con la música. Desde pequeña vio cómo la compositora tocaba el piano y perfeccionaba su técnica como intérprete. También fue testigo de cómo, en los años 60, creó el llamado método Música en Colores. “Ella tocaba un repertorio clásico y tenía formación muy disciplinada que no terminó nunca. Y, naturalmente, sin ser ella pedagoga, le llegan niños de 8, 9, 10 años para que les hiciera clases de música. Ella nunca le dijo que no a un niño, cuando la educación musical siempre ha sido bastante elitista”, expresó. “En el caso de Estela, ella estaba dispuesta a enseñar con todo el amor la música y la técnica. Ahí se le empieza a presentar un problema, porque la educación, como ella la había aprendido, no era fácil para los niños. Los niños se aburrían muy fácilmente con el método tradicional. Entonces, ella observó y comenzó a pintar las pautas. También llegó a hacer asociaciones entre duración del sonido con figuras aritméticamente proporcionales”, añadió. En esa línea, Joan Zambrano Cabezas sostuvo que Música en Colores es un método que debería ser utilizado con mayor frecuencia y manifestó que el proyecto impulsado por Francisca, su hija, permitirá difundir, mucho más allá de un nicho relacionado con la música, la vida y obra de la compositora. “No existen métodos para la enseñanza de la música, o sea, existe el tradicional, pero no se hace en todos los colegios de Chile. No es solamente en los colegios que son más modestos, que no tienen música, sino que en colegios que son privilegiados también y la música es una disciplina que sirve de manera transversal para la vida”, comentó. “La educación musical debería ser prioridad en la educación de cada colegio, porque ahí se resuelven otros problemas adicionales. Entonces, se trata de reconocer a Estela como artistas y difundirla”, agregó. El proyecto “Estela” será presentado durante las próximas semanas. El hito principal se vivirá a fines de mayo en el marco del Día del Patrimonio, celebración que también coincidiría con el Día de la Educación Musical que se conmemora el próximo 27 de mayo. Por ahora, la familia de la artista contempla contempla seguir difundiendo el trabajo de esta compositora nacional, cuyo trabajo apenas es conocido.

