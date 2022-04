63c2589001

Política Presidenta de RD: “El Ejecutivo debe propiciar una forma de comunicar mejor lo que se está haciendo en la Convención” Margarita Portuguez evalúo lo que dentro de pocos días será el primer mes de gobierno, el que ha sido marcado, entre otras cosas, por el episodio que protagonizó a la ministra del Interior, Izkia Siches. Maria Luisa Cisternas Sábado 9 de abril 2022 10:31 hrs.

A casi un mes de que Gabriel Boric asumiera la Presidencia de la República, el Gobierno no ha tenido la denominada “luna de miel”. El conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, el control del orden público en justo equilibrio con el resguardo de los derechos humanos, la amenaza de un quinto retiro de los fondos previsionales y las dificultades de dar celeridad al proyecto de indulto a los llamados “presos de la revuelta” son materias que han complicado al Ejecutivo, en tanto Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático han tenido sus dificultades para convivir en el esquema vanguardista que impulsó el mandatario al aunar a dos coaliciones de gobierno. Abordando la relación entre ambos bloques, la presidenta de Revolución Democrática (RD) Margarita Portuguéz analizó las diferencias al estar el Gobierno aún en un período de instalación, además atribuyó las dificultades de converger a la disputa que, hasta no hace mucho tiempo, libraron ambas fuerzas en el proceso eleccionario presidencial del 2021. “Sabemos que siempre hay en algunos partidos aquellas voces más disidentes o más diferentes a la conducción formal de cada partido, eso se ha visto y no sólo en esta coalición, lo hemos visto también en la derecha. Los desmarques siempre existen y particularmente de quienes pueden esperar otro tipo de protagonismo en el proceso y quizás no se les ha dado. También lo veo con poco dramatismo, creo que al comenzar siempre puede ser algo difícil pero me gusta esto de aceitar las relaciones, yo creo que estamos en un mes donde han pasado muchas cosas pero soy positiva en términos de que se están haciendo los ajustes”, sostuvo. Respecto a la relación que ha tenido el Ejecutivo con el Parlamento, labor que encabeza el ministro de su partido, Giorgio Jackson, Portuguez reconoció que “no es un Congreso que fluya en nuestros proyectos rápidamente porque hay que generar acuerdos, hay divergencia, hay posiciones diferentes y yo creo que Giorgio va a tener que seguir construyendo esa relación y ese trabajo. “Yo creo que las críticas y las diferencias se van a dar en todos los espacios y así es como debe ser también, esto no es lineal, tiene que haber una manifestación y tienen que recogerse las apreciaciones distintas. Ahora, en ese recoger y en ese espacio tiene que haber un espacio para ceder, para convencer y construir acuerdos. Yo creo que se están haciendo los ejercicios y entiendo que van a existir reuniones más metódicas también o más constantes entre las carteras y los parlamentarios”, comentó. En cuanto a la Convención Constitucional, Portuguez consideró que la tarea que Jackson será en pos de cuidar la autonomía del órgano, pese a que durante su gira en Argentina el Presidente Boric extendió un primer atisbo de intervención al llamar a una mayor transversalidad para redactar la nueva Carta Magna. Teniendo eso en consideración la presidenta de RD señaló que el Ejecutivo debe propiciar una “forma de comunicar mejor lo que se está desarollando”. “Creo que es importante avanzar en eso porque pareciera que se critican otras cosas o hay noticias que justamente no son en las que hemos avanzando en un 70 por ciento, en normas donde estamos casi todos de acuerdo entonces pareciera que eso no se comunica bien y por ahí debería aportar en ayudar a comunicar mejor el rol que puede tener el Gobierno ahí”. En lo relativo al desempeño de la jefa de gabinete, Izkia Siches, quien pasó al centro del escrutinio público tras dar por cierta una información sobre un presunto vuelo frustrado de repatriación durante el gobierno anterior, la presidenta de Revolución Democrática se cuadró con la postura del Presidente Boric, elogiando en la ministra la capacidad de reconocer errores. “Sin duda tener el cargo de ministra del Interior es un enorme desafío sobre todo en los tiempos en que nos encontramos. Hay mucha expectativa a cómo este gobierno va a enfrentar los distintos desafíos como por ejemplo lo que está pasando en el Wallmapu y yo creo que la ministra, si bien es cierto no pertenece a un partido, es parte del proyecto ir incorporando independientes. Por otro lado, la falta de experiencia la escucho bastante respecto a quienes van asumiendo algunos cargos y la verdad me cuesta un poco aceptar esa crítica toda vez que la gente votó por una propuesta política distinta para ver actores diferentes asumiendo responsabilidades. No lo veo muy justo en ese sentido, porque sino van a decir, ‘bueno ¿por qué ponen siempre a los mismos?”. Si bien Portuguez aseguró que estos episodios son lamentables y que requieren una investigación exhaustiva para esclarecer quién le traspasó la información errónea a la ministra, consideró que otros traspiés que se le han adjudicado a Siches han sido aumentados. Tal es el caso del presunto error que se le atribuye por utilizar el término Wallmapu, consideró. Sin perjuicio de aquello, elogió la capacidad de la médico de reconocer su error en el episodio que involucró al Servicio de Extranjería. “Que se ocupe un término de la cultura ancestral y que genere tanto revuelo dice mucho de la idiosincracia como país, pero bueno, es muy anecdótico pensando además que la persona que reclamó era muy de la derecha en Argentina, le da otro trasfondo, pero con respecto a lo que pasó recientemente, el Presidente ya lo mencionó, hay dos alternativas, hay quienes lo enfrentan y lo enmiendan y yo creo que eso hace que sea un liderazgo diferente, asumir un error un lapsus, decir ‘bueno, me equivoqué’ a mí me parece muy legítimo, que se cuestione, se ponga en crítica y seguir avanzando y corregir. Creo que es lo que deberíamos ir aprendiendo, por lo tanto yo creo que esto es parte del proceso de instalación”, sostuvo. En esa línea aseveró que la jefa de Interior cuenta con todo el respaldo de RD, en cuanto se tiene presente que asumir la primera vicepresidencia de una mujer es un hecho histórico para el país, el que por cierto atribuye que Siches esté en “el ojo del huracán”, consideró. Asimismo aseguró que “vamos a apoyar también al Presidente en sus decisiones de elegir su equipo, de tener gente que es independiente. Yo creo que eso nos ayuda a irnos enriqueciendo en nuestros procesos y definiciones”. Así las cosas, la titular de Revolución Democrática aseguró que se mantiene optimista respecto a cómo irá discurriendo el Gobierno en su tarea de avanzar en el programa y de robustecer los lazos con el Parlamento y fundamentalmente con la ciudadanía. En eso rescató el anuncio de su correligionario, el ministro de Eduación, Marco Antonio Ávila, al ratificar el compromiso del Ejecutivo de poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), “que es un compromiso de campaña del Gobierno”, enfatizó. “Hay un montón de propuestas que se vienen, se abren los diálogos sociales en cuanto al tema de pensiones que es algo súper sentido, yo creo que ahí va a ser súper interesante y el desafío que vamos a tener es que puedan participar las organizaciones, los espacios que estén más construidos y organizados, diferentes actores justamente para ir construyendo y avanzando en el programa y en forma coherente con la población y si existe algún tipo de flexibilidad, se tendría que hacer en el transcurso de la aplicabilidad de estas nuevas reformas“, señaló. Y es que en la eventualidad de verse imposibilitados de cumplir ciertos aspectos del programa, Portugez consideró fundamental que esto se transmita a la población, atendiendo que “la gente está mucho más atenta, está mucho más politizada, lo cual lo encuentro bastante bueno”. “El control social lo vemos como algo positivo, no algo negativo. Si la gente está exigiendo algo, bueno hay que decir ‘esto se va a hacer’, ‘esto no se podrá hacer’, ‘esto se va a hacer pero en menos tiempo’. A lo que voy es que eso es vital, cómo vamos a ir transmitiendo a la población esos avances o eventualmente, si es que no podamos avanzar al ritmo que queramos esos avances, informarlos”.

