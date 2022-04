db489ffd64

Política Diputado Diego Ibáñez: “El Frente Amplio votará en contra de un nuevo retiro de fondos de las AFP” El diputado de Convergencia Social fue enfático en señalar que su sector no está dispuesto a apoyar un nuevo retiro de fondos de las AFP bajo las condiciones en que se está planteando el debate. Diario UChile Jueves 7 de abril 2022 16:20 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, se refirió al debate en torno a un nuevo retiro de fondos de las AFP y las medidas de ayuda económica que anunciará el gobierno. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la forma en la que se ha desarrollado el debate, el parlamentario señaló que “ha habido mucha fake news respecto de que queremos expropiar los fondos previsionales o que la Convención le quiere meter la mano al bolsillo a todos los chilenos, aquí hay diversos modos de ver el problema, uno es empatizar con la situación que están viviendo miles de chilenos y chilenas y otro que es muy ideológico y mal intencionado al construir miedo respecto de que se van a quitar los fondos previsionales y por eso hay que retirar el dinero”. El diputado Ibáñez agregó que “varios diputados instalaron este tema usando el recurso de las fake news, promoviendo el retiro total de los fondos previsionales y uno podría preguntarse el por qué de esta premura y yo creo que estamos en un momento de incertidumbre en el cual se intenta llenar ese vacío con slogans“. El diputado se refirió además a las críticas que sostienen que el Frente Amplio estaría “dándole la espalda a los intereses del pueblo”, en esa línea Ibáñez respondió que “es difícil abordar esa discusión desde cuál es el interés genuino del pueblo, porque uno puede decir que el interés genuino del pueblo es tener empleo, liquidez ya, mejorar su condición, que las micro y pequeñas empresas salgan adelante y todos esos elementos que benefician al pueblo trabajador se han negado durante los últimos cuatro años y hoy quieren levantar esa bandera”. Respecto de las acusaciones de incoherencia o doble estándar, tomando en cuenta el apoyo que el Frente Amplio dio a los anteriores retiros, el diputado Diego Ibáñez reiteró que “el momento en el cual se realizaron esas votaciones teníamos un gobierno que no proyectaba la seguridad social en su programa, que se negaba a la redistribución de la riqueza, que no iba a apoyar a la pequeña y micro empresa, ese contexto político obligaba a echar mano a esta situación y cada vez que votábamos a favor dejábamos claro que esta no era una solución estructural”. “Sabemos que no apoyar el retiro puede ser una medida impopular, pero estamos trabajando para que lo impopular en lo urgente se vuelva una victoria en el mediano plazo, que es lo que tenemos que construir como gobierno”, recalcó Ibáñez. Sobre la poca claridad que existe respecto del futuro del sistema previsional, el diputado de Convergencia Social señaló que “nosotros pensamos presentar la reforma este año y en el segundo semestre cuando tengamos certeza de cuál será el marco constitucional que va a regir la seguridad social en Chile, por lo demás, esta semana se votarán las normas sobre seguridad social y probablemente el sábado tengamos una norma con el modelo que la Convención va a sugerir”. El diputado explicó además que “el sistema de capitalización individual, para quien quiera seguir en ese modelo, lo puede hacer, no se va a expropiar ni se pondrá la pistola en la cabeza a ningún afiliado, pero sí se va a ofrecer un modelo alternativo que es un modelo mixto con un gran porcentaje de tu ingreso individual que será tu ahorro y otro que dependerá de ciertas condiciones”. Respecto de la postura del Frente Amplio en la eventual votación de un nuevo retiro de fondos, el parlamentario fue claro en expresar que “nosotros votaremos en contra, ya hemos discutido esto y si hoy hay una votación nosotros no estaremos de acuerdo porque no está en el programa y el debate creemos que debe desviarse hacia la redistribución de la riqueza y no seguir echando mano a los fondos para paliar una crisis”. “Nosotros estamos abiertos a dar el debate en la comisión de Constitución, hay algunas alternativas respecto de personas que estén con enfermedades terminales, el debate es muy amplio, hay ciertas condiciones, pero así como está con el retiro del 100% o de 4,2 millones de pesos no estamos dispuestos a votarlo a favor“, recalcó el diputado Diego Ibáñez. Revisa la entrevista completa acá:

