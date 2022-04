Detienen a sujeto de 31 años por lanzar piedra contra Presidente Boric

En la primera actividad del Presidente Gabriel Boric en la Región de Coquimbo, un sujeto lanzó una piedra que terminó golpeando en el tórax a uno de sus asesores.

En las imágenes se aprecia que el proyectil pasó cerca del jefe de Estado cuando saludaba a un grupo de personas que llegó a la Plaza de Armas de la ciudad de La Serena.

A raíz del hecho, un hombre de 31 años fue detenido por funcionarios de Carabineros, quien será formalizado por atentado a la autoridad.

El hecho generó reacciones del mundo político. El senador demócrata cristiano por la zona Matías Walker, comentó que “quiero mandarle toda mi solidaridad al Presidente Boric por esta agresión mediante un piedrazo que recibió a su llegada al gobierno regional en La Serena. La inmensa mayoría de los habitantes de la Región de Coquimbo es gente pacífica, de esfuerzo que quieren solución a sus problemas, pero sobre la base del diálogo y el fortalecimiento de la democracia”.

En esa misma línea se manifestó el senador de RN Manuel José Ossandón, quien comentó que “atacar a un Presidente de la República es atacar a la democracia”.

El también senador por Coquimbo, Daniel Núñez, se sumó al repudio al ataque, señalando que el hecho fue un acto “cobarde”.

Mi solidaridad absoluta con el Pdte Gabriel Boric. Mientras saludaba y conversaba con la ciudadanía en el frontis del gobierno regional, en forma cobarde un sujeto lo intentó agredir. Esta agresión no empañará su visita.

En tanto, el presidente del Partido Radical, Alberto Robles, junto con considerar el hecho como inaceptable, precisó que “una piedra no detendrá las transformaciones que Chile requiere”.

Inaceptable. Nuestra solidaridad con Presidente @gabrielboric Una piedra no detendrá las transformaciones q requiere Chile. Sea quien sea el q está detrás de este hecho, no puede ocurrir más, es una expresión violenta, irracional y anti democrática. Esto no se debe tolerar nunca https://t.co/GdrnjzBdTd

— Dr. Alberto Robles (@dralbertorobles) April 21, 2022