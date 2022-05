712840c98c

78ca9cf47e

Economía Nacional Trabajo Presidente de la Asociación de Emprendedores: “Lo primero que se tiene que ver es cómo el Gobierno plantea una hoja de ruta del crecimiento del país” Marcos Rivas indicó que es fundamental empujar el dinamismo económico para ayudar a las pymes a cumplir con el salario mínimo. Además, dijo que se suscribió un acuerdo para que el sector tenga facilidades en el pago de sus deudas. Diario Uchile Martes 24 de mayo 2022 12:12 hrs.

Whatsapp Tweet

En la primera edición de Radioanálisis en conversación con el Presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Marcos Rivas, se refirió a la promulgación de la ley que reajusta el salario mínimo y entrega ayuda a las pymes para subsanar el nuevo gasto que esto implica. Consultado por la periodista Juanita Rojas acerca del resultado final de la ley, el representante comentó que desde la asociación gremial entendían la agenda social del Ejecutivo y están de acuerdo que 350 mil no es un sueldo digno, pero frente al alto endeudamiento de las pymes y mypes dada la crisis económica producto de la pandemia los dejaba en un contexto negativo. En cuanto al estado de la deuda actual del sector de microempresarios, Rivas señaló que hasta el momento no tienen un balance general del déficit pero sí se lo han solicitado al Gobierno. No obstante, manifestó que según las conversaciones que han tenido a la interna de la organización así como con otros gremios, las deudas son uno de los temas que más ha agobiado a los y las emprendedoras. El representante señaló que al mismo tiempo en que firmaron el acuerdo del salario mínimo con el Gobierno, también firmaron otro acuerdo que consistía en dos partes, la primera es en relación al subsidio y la segunda tiene que ver con la acumulación de las deudas y mecanismos que faciliten el pago de éstas, como modificaciones a la ley de pago en 30 días. “Si queremos avanzar hacia un camino de recuperación económica, no podemos si es que no abordamos estos temas”, sostuvo el presidente de la asociación gremial y explicó que “una ley de pago a 30 días que no paga a 30 días” no logra funcionar cuando entregamos producto y servicio. “Cuando no te pagan a 30 días pero tú sí tienes que cumplir con el mismo periodo de tiempo, los costos de acceso al capital son altos y limitados y si a eso le sumamos la burocracia del Estado, hacen que emprender sea muy difícil”, expresó Rivas. En esa misma línea, se refirió a la ley de solvencia al emprendimiento, la cual consiste en un procedimiento que permite a personas naturales, pymes y grandes empresas llegar a un acuerdo con las personas y organizaciones a las que se les debe dinero. Sin embargo, el representante gremial argumentó que aquella ley no les permite fracasar a los pequeños y pequeñas emprendedores cuando se ven en la necesidad de hacerlo. “Es una ley que está contemplada principalmente para las grandes empresas, y aquellas empresas tampoco se acogen a ella, entonces, ¿a quién le sirve esa ley?”, cuestionó el dirigente. Asimismo, indicó que era muy importante reorientar aquella legislación principalmente en función de apoyar a todos los que no van a ser capaces de superar esta situación producto de la crisis económica. Adicional a las modificaciones de la explicada ley, el líder gremial también mencionó que la ley de ChileCompra debería permitir que más pequeños empresarios negocien con el Estado. Consultado por el periodista Claudio Medrano, acerca de cómo debería orientarse la política pública que se quiere establecer para que el salario mínimo no se negocie cada año como se ha hecho hasta ahora así como por la participación que debería tener el gremio en estas políticas, Rivas indicó que “creemos que lo primero que se tiene que ver es cómo el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, plantea una hoja de ruta del crecimiento del país para enfrentar la crisis y en ese modelo cómo va a poner al centro el desarrollo de los emprendedores de las pymes”.

En la primera edición de Radioanálisis en conversación con el Presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Marcos Rivas, se refirió a la promulgación de la ley que reajusta el salario mínimo y entrega ayuda a las pymes para subsanar el nuevo gasto que esto implica. Consultado por la periodista Juanita Rojas acerca del resultado final de la ley, el representante comentó que desde la asociación gremial entendían la agenda social del Ejecutivo y están de acuerdo que 350 mil no es un sueldo digno, pero frente al alto endeudamiento de las pymes y mypes dada la crisis económica producto de la pandemia los dejaba en un contexto negativo. En cuanto al estado de la deuda actual del sector de microempresarios, Rivas señaló que hasta el momento no tienen un balance general del déficit pero sí se lo han solicitado al Gobierno. No obstante, manifestó que según las conversaciones que han tenido a la interna de la organización así como con otros gremios, las deudas son uno de los temas que más ha agobiado a los y las emprendedoras. El representante señaló que al mismo tiempo en que firmaron el acuerdo del salario mínimo con el Gobierno, también firmaron otro acuerdo que consistía en dos partes, la primera es en relación al subsidio y la segunda tiene que ver con la acumulación de las deudas y mecanismos que faciliten el pago de éstas, como modificaciones a la ley de pago en 30 días. “Si queremos avanzar hacia un camino de recuperación económica, no podemos si es que no abordamos estos temas”, sostuvo el presidente de la asociación gremial y explicó que “una ley de pago a 30 días que no paga a 30 días” no logra funcionar cuando entregamos producto y servicio. “Cuando no te pagan a 30 días pero tú sí tienes que cumplir con el mismo periodo de tiempo, los costos de acceso al capital son altos y limitados y si a eso le sumamos la burocracia del Estado, hacen que emprender sea muy difícil”, expresó Rivas. En esa misma línea, se refirió a la ley de solvencia al emprendimiento, la cual consiste en un procedimiento que permite a personas naturales, pymes y grandes empresas llegar a un acuerdo con las personas y organizaciones a las que se les debe dinero. Sin embargo, el representante gremial argumentó que aquella ley no les permite fracasar a los pequeños y pequeñas emprendedores cuando se ven en la necesidad de hacerlo. “Es una ley que está contemplada principalmente para las grandes empresas, y aquellas empresas tampoco se acogen a ella, entonces, ¿a quién le sirve esa ley?”, cuestionó el dirigente. Asimismo, indicó que era muy importante reorientar aquella legislación principalmente en función de apoyar a todos los que no van a ser capaces de superar esta situación producto de la crisis económica. Adicional a las modificaciones de la explicada ley, el líder gremial también mencionó que la ley de ChileCompra debería permitir que más pequeños empresarios negocien con el Estado. Consultado por el periodista Claudio Medrano, acerca de cómo debería orientarse la política pública que se quiere establecer para que el salario mínimo no se negocie cada año como se ha hecho hasta ahora así como por la participación que debería tener el gremio en estas políticas, Rivas indicó que “creemos que lo primero que se tiene que ver es cómo el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, plantea una hoja de ruta del crecimiento del país para enfrentar la crisis y en ese modelo cómo va a poner al centro el desarrollo de los emprendedores de las pymes”.