Comisión de Normas Transitorias comienza discusión sobre sus primeras definiciones En la instancia, los convencionales deberán votar una serie de indicaciones respecto de las propuestas emanadas por las instancias temáticas, entre las que contemplan el fin del Senado y el quorum de 2/3 para reformar la nueva Constitución. Natalia Palma Jueves 26 de mayo 2022 14:11 hrs.

En el marco de su primera definición, hoy se está desarrollando el debate – con posterior votación- de la comisión de Normas Transitorias respecto de las indicaciones a las propuestas planteadas por las comisiones temáticas para avanzar de la actual a la nueva Constitución, de ser ratificada en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. En particular, los convencionales tomarán postura frente a una serie de materias, partiendo por las enmiendas sobre sistema político, entre las que se establece la transición desde el actual Parlamento hacia el nuevo Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Entre los temas más discutidos entre las colectividades destacan, por ejemplo, los referidos al mandato de las autoridades, la posibilidad de entregar mayores atribuciones al Servicio Electoral y el quorum de 2/3 para la aprobación de reformas a la nueva Carta Fundamental. El convencional de la Lista del Apruebo, Fuad Chahín, sostuvo que “me parece fundamental el respeto a los períodos de las autoridades, y me refiero no solo a los senadores que fueron elegidos democráticamente por ocho años, pero también me refiero a otros cargos. Los fiscales regionales es un cargo que se mantiene, que no tiene ningún tipo de variación sustantiva, pero que se acorta el período ¿Por qué los fiscales regionales que fueron elegidos por ocho años los vamos a cortar a cuatro? Lo mismo con los jueces, obviamente tienen que terminar su período de acuerdo a los términos por los cuales fueron nombrados”. Recordemos que esta discusión se inicia, además, en medio de los reparos expresados por parte del actual Congreso Nacional, especialmente por los senadores quienes, incluso, mediante un oficio solicitaron a la Convención respetar “íntegramente” el mandato de los actuales legisladores. El convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza, defendió la enmienda que faculta al Presidente de la República iniciar el trámite legislativo para adecuar la legislación electoral a la nueva Constitución en el plazo de un año desde su entrada en vigencia y que añade que mientras no se promulgue la legislación electoral, “el Servel deberá implementar las reglas electorales sobre paridad y escaños reservados utilizadas en la elección de los convencionales constituyentes para la elección de los y las integrantes del Congreso de Diputados y Diputadas”. “Esa urgencia me parece que es clave si queremos habilitar la instauración de nuevas instituciones políticas conforme a los estándares que se han definido en este proceso constituyente”, planteó. La convencional de Independientes No Neutrales, Patricia Politzer, mencionó que respecto al quorum de 2/3 para reformar el texto constitucional “efectivamente, es un quorum muy alto, pero es solo transitorio y busca proteger a la nueva Constitución de reformas que respondan a intereses corporativos sin siquiera esperar que las nuevas normas hayan comenzado a regir. Sin perjuicio de lo anterior, nuestro colectivo no tendría problemas para en bajar este quorum”. En tanto, el convencional de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, señaló que “cuando uno pone quorum alto hay diferentes razones, que pueden ser muy legítimas. Una puede ser porque estoy enamorado de mi proyecto y no quiero que me lo cambien o no generó el suficiente consenso y, por lo tanto, sé que corre riesgo de modificaciones y le pongo un ‘amarre’ para evitar ese cambio”. Concluido el debate, se espera que a partir de las 18:00 horas se proceda a la votación de las indicaciones. 📢 Comienza una nueva sesión de la Comisión de Normas Transitorias. ¿Dónde puedes verla? 👀 📲Sigue la transmisión en https://t.co/LQKcBnF4yd pic.twitter.com/EUFnhVnCns — Chile Convención (@convencioncl) May 26, 2022

