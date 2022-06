f401fb40e9

Nacional Proceso Constituyente Convencional Jaime Bassa y sus expectativas sobre la Cuenta Pública: “Los problemas que convocan a la ciudadanía están atravesados con la discusión constitucional” Junto con abordar el trabajo de Normas Transtorias, el jurista manifestó su postura sobre lo que debería contemplar la alocución del Presidente, relevando la importancia de conectar las problemáticas más sentidas con la nueva Constitución. Diario Uchile Miércoles 1 de junio 2022 11:22 hrs.

En conversación con los periodistas Claudio Medrano y Juanita Rojas en la primera edición de Radioanálisis, el convencional constituyente, ex vicepresidente del órgano redactor e integrante de la comisión de Normas Transitorias, Jaime Bassa, abordó el trabajo de la instancia y la polémica en torno al quórum de 2/3 para las reformas constitucionales que buscará implementar el actual Congreso. Una materia que estará sujeta a discusión en las reuniones que hoy sostendrá la instancia, indicó el jurista. Además se refirió a las acusaciones de intervencionismo dirigidas al Gobierno por la campaña “Hagamos Historia”, relevando el rol fiscalizador histórico de las oposiciones, pero desestimando el fondo de las críticas. Asimismo, manifestó sus expectativas para la primera cuenta pública del mandatario, manifestado su deseo de que el Presidente sepa conectar las problemáticas más sentidas de la ciudadanía con la propuesta de Constitución. En lo relativo al guarismo de los 2/3, el doctor en derecho constitucional abordó la necesidad de contar normas transitorias para reformas a la nueva Constitución, mientras aún se encuentra pendiente la regla general para reformar la Carta Magna, que es un asunto que compete a la comisión de Armonización, señaló. Por otro lado, dio cuenta de la complejidad que ha radicado en la definición del quórum. “Las conversaciones han sido muy intensas, entre otras razones porque se cruzan con distintos factores, hay muchas menciones de la nueva Constitución que idealmente tienen que ser implementadas a través de artículos transitorios que de alguna manera allanen el camino a la implementación de la nueva Constitución, entonces varias de esas conversaciones se están llevando en paralelo y esperamos hoy día tener más claridad respecto a varias de ellas”, indicó. Abordando las alarmas que encendió en el Poder Judicial y en el Ministerio Público el rechazo de la Comisión de aquellas normas que establecían una gradualidad en la entrada en vigencia de los artículos de la nueva Constitución, tales como la duración de los cargos de ministros de Corte y de fiscales regionales, Bassa señaló que la materia aún se encuentra pendiente al interior de la Comisión. Esto considerando que la definición aún debe madurar a través del diálogo político que precisamente ha estado condicionado por el tiempo, a la luz de que la comisión de Justicia fue la última en cerrar y una de las primeras en ingresar a las llamadas comisiones de cierre. Por tanto, afirmó que aún queda por definir la forma de entrar en vigencia las regulaciones sobre los ministros de Corte. “Yo comparto la preocupación de la Corte Suprema porque aquí es necesario tener una regla que permita la gradualidad en la implementación de las normas propias de la carrera judicial, entre otras razones, para respetar esa dimensión de funcionario público que tienen los Ministros que hemos tratado de reconocer y proteger en todos los otros ámbitos de los poderes del Estado”, afirmó. En esa línea reparó que “en caso de no llegar a un acuerdo respecto a la regla particular que debería regir en este caso, habrá que ver como se aplican las reglas generales de implementación de la nueva Constitución, entonces hay de todas maneras una salida de escape en caso que la comisión de artículos transitorios no logre llegar a un acuerdo”. Así las cosas dijo tener confianza en que “vamos a poder construir un sistema gradual que permita la implementación progresiva de los artículos permanentes”. Consultado por las acusaciones de intervencionismo al Gobierno por la campaña de información sobre el plebiscito de salida del proceso constituyente, bautizado como “Hagamos Historia”, el jurista interpretó las críticas como una reacción natural de las oposiciones de los últimos 30 años ante los procesos electorales, las cuales a su juicio, siempre han asumido un rol “fiscalizador y agudo” respecto a la participación política de los Gobiernos en el marco de los comicios. En ese sentido consideró que en sí mismas, las críticas apuntan en la dirección correcta de fiscalizar al Ejecutivo. No obstante, en este caso particular, consideró que las acusaciones no tienen sustento. “Yo tengo la impresión de que no hay mayor asidero en la crítica que se le ha formulado al Gobierno porque el video aquel, en el cual el Gobierno llama a la participación electoral en un contexto de voto obligatorio, pone el acento precisamente en las formas de participación que han tenido las Constituciones anteriores y me parece que mostrar esa evolución histórica en un video de 30 o 60 segundos, va un poco en la línea correcta, de poner énfasis en lo importante que es la participación ciudadana no solamente por la importancia del proceso sino porque además estamos en un contexto de voto obligatorio por primera vez en 15 o 20 años“, sostuvo. En esa línea Bassa dijo esperar que los y las convencionales se sumen a la campaña informativa una vez disuelto el órgano redactor, a modo que puedan “recuperar y fortalecer sobre todo esos vínculos con sus territorios y con los distritos en los cuales fueron elegidos y elegidas y ayudar a los habitantes de esos distritos a acercarse de la forma más amable posible al texto de nueva Constitución”. “Yo creo que todo el país tenemos esa responsabilidad de votar informados e informadas, de tratar de sobreponernos a las dificultades que representa de alguna manera un contexto comunicacional marcado por las fake news, las noticias falsas que son deliberadamente distorsionadas para confundir a la ciudadanía y la única forma de hacer frente a ese contexto es conversando y dialogando lo más posible y en eso yo creo que los y las constituyentes pueden cumplir un papel muy importante”, afirmó. En ese sentido relevó que el borrador de la nueva Constitución haya comenzado a comercializarse en la vía pública, en la medida que evidencia el interés de la ciudadanía sobre la discusión política, al igual que se hizo patente en el plebiscito de entrada donde la Constitución vigente se hallaba en el comercio informal. “Hay interés de conocer el contenido de la propuesta de nueva Constitución que ha formulado la Convención Constitucional, entonces creo que esto viene a reforzar la idea de que las cuestiones políticas son de interés de la ciudadanía y ciertamente la más importante de ellas que es la Constitución política de la República también es parte de esos intereses”, afirmó. Con respecto a sus expectativas sobre la primera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric en cuanto al proceso constituyente, el abogado dijo esperar que el mandatario mantenga su impronta comunicacional de cercanía con la ciudadanía y sepa contactar con las problemáticas más sentidas, que se relacionan ineludiblemente con la propuesta de Constitución, señaló. “Yo tengo la impresión de que los problemas que convocan a la ciudadanía son problemas que están atravesados también con la discusión constitucional en cuestiones como salud, educación pero también en materias como seguridad. La nueva Constitución tiene aspectos bien importantes y le va a entregar al Presidente de la República herramientas muy significativas en materia de seguridad y orden y yo creo que forman parte efectivamente de las demandas más sentidas del presente porque ha pasado no sólo en la Macrozona Sur y en el norte sino en lo que ha pasado recientemente aquí en el centro de Santiago, en el barrio Meiggs”. En ese sentido, el ex vicepresidente el órgano consideró que “conectar con esas discusiones desde la constituyente hacia los intereses de la ciudadanía es parte de lo que el contexto político y social del país de alguna manera demanda”.

