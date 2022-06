Ministra de Medio Ambiente: “Es una transición que es ecológica y que debe ser justa”

fb103243a4

Como un paso complejo, pero necesario. Así se puede resumir la decisión de Codelco respaldado por el gobierno de cerrar la función de Ventanas para ayudar a disminuir la contaminación de las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón en la Región de Valparaíso. Así además lo señalaron tanto el presidente ejecutivo de la minera estatal, Máximo Pacheco, como la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, luego que el Presidente Gabriel Boric, diera a conocer la determinación la noche de este viernes. Para la secretaria de Estado, “este es un momento histórico, es un momento de inflexión. Con esta medida no se soluciona todo, es un primer paso para un gobierno ecologista, lo hemos denominado de una transición, este un proceso. Es una transición que es ecológica y que debe ser justa. Rojas subrayó que “ese es el sello del gobierno y eso significa que los costos de los procesos que vayamos a emprender no lo pueden seguir pagando los que siempre lo han pagado: las personas que viven en Quintero, Puchincaví y en Concón”. La titular de Medio Ambiente puntualizó que “las intoxicaciones que han ocurrido en las últimas semanas e históricamente, porque esto es una situación que lleva décadas, no son aceptables. No es aceptable exponer a nuestras niñas y niños, personas mayores, vulnerables, enfermas a estos niveles de contaminación. Es una zona que tiene un alto nivel de degradación, no solamente el aire, también es el suelo, también es el agua”. Respecto al cierre de otras empresas que operan en la zona, Maisa Rojas precisó que por ahora se espera que actualicen sus planes operacionales para disminuir los niveles de contaminación que generan a estas comunas. “En este polo hay 16 empresas y por plan de descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví, todas esas empresas deben tener un plan operacional. Con los eventos de la semana pasada, desde la seremía de Medio Ambiente les hemos solicitado a las empresas actualizar las medidas para sus planes operacionales. El día lunes nos debieran llegar esas actualizaciones”, precisó Rojas. Además, comentó que como gobierno esperan “reducir al máximo los riesgos a la salud. Y en esa línea es que se decretó una alerta sanitaria que le permite al Ministerio de Salud pedir la paralización parcial o total de las empresas en el caso de mala ventilación”. Máximo Pacheco: “No va a haber ningún trabajador, ni una trabajadora de Codelco que quede desempleado” Luego del anuncio, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, precisó que todos los trabajadores de la fundición de Ventanas tienen su puesto asegurado, a menos que se acojan al sistema de retiro especial que se establecerá para ellos. “Esta decisión es muy difícil y ha sido muy difícil para nosotros porque evidentemente es un cambio. Pero lo vamos a hacer de la mano de los trabajadores, de las trabajadoras de Codelco. Como dijo el Presidente, no va a haber ningún trabajador, ni una trabajadora de Codelco que quede desempleado. A todos ellos les vamos a ofrecer un trabajo en alguna de nuestras divisiones, salvo aquellos que voluntariamente quieran postular a un plan de retiro especial”, indicó el ejecutivo de la minera. Pacheco sostuvo que “han sido décadas que hemos estado como país enfrentados a esta situación de un polo industrial, minero, energético, portuario. Es una zona saturada. Yo quiero que los chilenos y chilenas se hagan la siguiente pregunta: ¿Merece la principal empresa de Chile, la principal productora de cobre del mundo, estar con el riesgo reputacional de estar en una zona saturada cuando el mundo avanza hacia lo que es el control ambiental?”. En ese sentido, subrayó que “nuestros clientes quieren estar seguros de que ese cobre nuestro viene de zonas limpias. Las personas que financian nuestras operaciones en bonos, bancos y otros también quieren estar seguros que están financiando una empresa que opera en zonas que no son saturadas”. Pacheco concluyó señalando que “este es un proceso que va a durar muchos años. Porque desmantelar una fundición de esas características, es un proceso que requiere mucho trabajo”.

