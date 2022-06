Rosa Déves asume como la primera mujer rectora de la Universidad de Chile en 180 años: “Hemos llegado a representar a las mujeres y sus luchas”

En la Casa Central de la Universidad de Chile se desarrolló la ceremonia de entrega de cargo de la Rectora Rosa Déves Alessandri, quien liderará la institución de educación pública en el período 2022-2026 como la primera mujer en detentar el cargo en 180 años de historia de la entidad universitaria. Tras recibir la medalla de la universidad de quien encabezó por ocho años la Casa de Bello, el doctor Ennio Vivaldi, la bioquímica desarrolló un discurso marcado por la defensa de la educación pública y la lucha de las mujeres por hacerse de espacios de poder.

“Hemos llegado a representar a las mujeres y sus luchas por conquistar espacios de desarrollo en el ámbito académico, en el de las profesiones y en la educación en general y a decir desde este lugar a las niñas y a las jóvenes de nuestro país que sí se puede, que lo hemos hecho por años, que tenemos una genealogía de muchas mujeres que lo hicieron antes y que lo hicieron desde esta universidad para Chile”, sostuvo.

En esa línea abordó la historia de Eloísa Díaz, primera mujer en cursar estudios superiores en el país y que se tituló como médico cirujano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile en 1887. “A ellas hoy queremos y debemos rendir homenaje, recordando a algunas ineludibles en nuestra historia por su profunda convicción sobre la igualdad de capacidades y al derecho a incidir en la vida pública, por persistentes, por claras en sus objetivos y generosas en el sentido de solidarias con su género”, valoró.

Devés destacó además el rol que debe cumplir la educación pública en épocas de incertidumbre, que es de promover “una cultura cívica basada en el respeto por la democracia”. En ese sentido indicó que “nos preocuparemos de nutrir con ideas y conocimiento relevante la discusión sobre las normas que nos rigen y las políticas públicas para lograr mayores niveles de equidad en todos los ámbitos, porque así también aportaremos a una convivencia pacífica y democrática”.

“Como universidad pública debemos asumir un rol principal en la promoción del diálogo a nivel nacional e internacional, contribuyendo a la creación de plataformas de cooperación que, abocadas a la generación de conocimiento y de la formación de personas, se sumen al esfuerzo de avanzar en derechos y alcanzar la justicia social. Continuaremos trabajando incansablemente por el fortalecimiento de la educación pública, el lugar de encuentro y crecimiento de todas y todos, en articulación con todos los ámbitos del Estado en especial con el sistema de las universidades estatales buscando siempre actuar como eje de entendimiento con amplios sectores de nuestra sociedad”, señaló.

Devés fue electa el pasado 12 de mayo por la comunidad universitaria concitando el 53 por ciento del total de los votos. Así, se convirtió en la rectora número 21 de la institución y la sucesora de quien detentó dos períodos en el cargo, el médico cirujano, Ennio Vivaldi.

El rector saliente, repasó los principios en los que se asentó su gestión, con lo que destacó el eje de lo público y el de la cooperación. “Agradezco a la Universidad de Chile por estos ocho años que resignificaron mi vida, también por todo lo vivido en ella, con ella y por su rol fundamental en construir esta patria que habitamos y queremos”, sostuvo.

“Te hago entrega de una universidad que tiene una fuerza indoblegable. Tras nosotros vendrán otras rectoras y rectores. La Universidad de Chile seguirá siendo la universidad de Chile: infinita”, afirmó Vivaldi dirigiéndose a Devés y culimando un discurso que cerró con copiosos aplausos.

Por su parte, el patrono de la Casa de Bello, el Presidente de la República, Gabriel Boric, destacó la vinculación de la Universidad con el medio. “No es una universidad encerrada en sí misma y eso cada uno de ustedes, cada miembro de la comunidad universitaria lo representa en sus acciones cotidianas”, afirmó.

“Lo que se piensa desde la Chile no se piensa para la Chile, se piensa para Chile y eso que puede ser un trabalenguas o una conjunción lógica es tremendamente relevante porque es una universidad que, como hemos dicho, siempre está de cara al país y no me cabe ninguna duda que en este nuevo rectorado, en este nuevo periodo al mando de la Profesora Rosa Devés esto va a seguir volando cada vez más alto, cada vez más alto sin perder de vista, por cierto, el suelo que nos une”, añadió el mandatario.

Por otro lado señaló que en Chile ha costado entender que las mujeres pueden detentar cargos de poder, lo que se extrapola a la propia universidad. “Me acuerdo que, en algún momento, por un descuido, se colgaron lienzos de las carreras a las que se supone debían postular las mujeres y las carreras a las que se supone debían postular los hombres. Eso ya nunca más, porque las mujeres pueden estar en todas partes, como lo han demostrado en nuestro Gobierno con nuestra primera Ministra del Interior, Izkia Siches; nuestra Ministra de Defensa, Maya Fernández; Marcela Ríos, nuestra Ministra de Justicia”, sostuvo.

A la ceremonia asistió el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila- quien compartió la testera junto a Vivaldi, Boric y Devés-; el expresidente, Ricardo Lagos; la ministra de Interior, Izkia Siches y la titular de Defensa, Maya Fernández, entre otros/as secretarios/as de Estado. También concurrieron los exrectores Víctor Perez y Luis Riveros, y el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez.

Consultada por el órgano redactor y si extenderá el respaldo a la Convención que caracterizó el último período de la gestión de Vivaldi, Devés respondió “con todo énfasis, por supuesto que sí”. “Ese es el compromiso de una Universidad, no sólo de un rector o una rectora, estar presente cuando es Chile el que se piensa a sí mismo, ese es el trabajo de la Convención. Chile se está pensando a sí mismo, y la Universidad de Chile que ha pensado a Chile a lo largo de su historia con mayor razón tiene que estar presente en este momento“, afirmó.