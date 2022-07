2d3722c83a

Nacional Proceso Constituyente Coordinador del comando del Apruebo: “Estoy convencido que vamos a ganar” Además, Felipe Hausser desmarcó la campaña respecto de la postura del Gobierno. "Nuestra pega es buscar convencer por el Apruebo, porque creemos que ofrece certidumbre para el presente y también para el Chile del mañana”, añadió. Diario Uchile Domingo 24 de julio 2022 12:03 hrs.

Felipe Heusser, coordinador ejecutivo del comando del Apruebo, manifestó que está convencido que la opción que defiende va a ganar en el plebiscito de salida de la nueva Constitución, el próximo 4 de septiembre. “Estoy convencido de que el Apruebo va a ganar el 4 de septiembre porque es una opción que ofrece certidumbre, un camino concreto para poder salir de la crisis que ha vivido Chile, y también ofrece un futuro”, declaró en entrevista a La Tercera. El abogado de 42 años, sin embargo, sostuvo que la tarea será difícil. “Creo que por distintas razones. En el Apruebo de entrada había una expectativa de cambios y de distintos tipos de cambios. No había un apellido concreto respecto de cómo eso se iba a manifestar y, claro, cuando no hay un texto sobre la mesa, podemos estar todos de acuerdo con lo que quisiésemos incluir en ese texto. Pero cuando ya hay un texto concreto, se pueden empezar a manifestar algunas diferencias. Pero también ocurre que la campaña del Apruebo es una campaña que lleva recién un mes instalada, mientras que la campaña del Rechazo lleva un año trabajando, bien sea desde la Convención, en algunos casos, o bien desde afuera. Nosotros recién articulamos esta campaña”, argumentó. Afirmó que “creo que el Rechazo en esta campaña no ha sido honesto. Yo puedo entender que puede haber dudas respecto del texto o críticas respecto de cómo se llevó adelante el proceso con el comportamiento de algunos constituyentes, pero nada de eso justifica construir tu campaña sobre la base de incentivar mentiras que se han ido difundiendo respecto de la propiedad, respecto al tema agua, respecto a los símbolos nacionales, etc. Si no estás convencido respecto del texto y las bondades que nosotros vemos, no hay para qué construir tu campaña sobre la base de esa desinformación”. Sobre la labor del Ejecutivo en esta materia, aseveró que “el gobierno y la campaña son cosas totalmente distintas. El gobierno está haciendo su tarea, que es gobernar. Nuestra pega es buscar convencer por el Apruebo, porque creemos que ofrece certidumbre para el presente y también para el Chile del mañana”. “Lo que ha hecho el gobierno, más allá de la polémica que se ha suscitado, es el trabajo que le corresponde: informar a la ciudadanía respecto de lo que va a estar en la papeleta el 4 septiembre. Informar cuáles son sus artículos, cuáles son las diferencias concretas de esta nueva Constitución y la Constitución del 80, para que la gente informadamente se pronuncie. No ha habido, intervencionismo del gobierno, ni el gobierno tampoco es parte de la campaña”, agregó. Expresó que “es evidente que si en el Apruebo hay partidos políticos que apoyan al gobierno, esa es la vinculación que existe. Tienen comunicación política del trabajo legislativo, de las reuniones del comité político, etcétera. Pero el Apruebo convoca y trasciende al gobierno. Esta es una campaña en que están distintos movimientos sociales y hemos configurado una alianza de alrededor de 200 organizaciones sociales diversas de la sociedad civil”.

