Internacional Nacional Política Diputada Hertz calificó de artificial la polémica por decisión del gobierno de no apoyar a Grossman para integrar la Corte Internacional de La Haya La legisladora afirmó que la postulación a un organismo internacional no se hace de la noche a la mañana y no entiende por qué Piñera no lo postuló. Osciel Moya Plaza Viernes 29 de julio 2022 12:07 hrs.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de diputadas y diputados, Carmen Hertz, calificó de artificial y “fabricada no sé con qué intereses”, la polémica surgida por la decisión del gobierno de no respaldar la candidatura del abogado chileno Claudio Grossman para integrar la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La Cancillería informó que la elección para ocupar la vacante que dejó el juez basileño, Antônio Augusto Cançado, que falleció el 29 de mayo, “requiere planificación anticipada, disposición de votos, recursos presupuestarios y estrategia de campaña, el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentablemente no está en condiciones de postular esta candidatura para el proceso eleccionario en curso”. Agregó que “la administración anterior, pese a conocer esta información, no presentó al profesor Grossman ni a ningún otro candidato a la CIJ para el período 2024- 2033, como tampoco se planteó por algún grupo de interés o Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje la posibilidad de hacerlo ante esta administración”. Para la diputada Hertz, “la polémica sobre la candidatura de Claudio Grossman a la Corte Internacional de Justicia de La Haya es una polémica absolutamente artificial y fabricada no sé con qué intereses. Está claro que todo quienes han pasado por Relaciones Exteriores saben que cuando un juez de la Corte Internacional de Justicia fallece, la práctica no escrita, pero que es una costumbre que nadie ha pretendido impugnar, es que lo reemplace por el tiempo que le falta a quien falleció, un nacional del mismo país”. La legisladora recordó que Brasil ya oficializó la candidatura del juez Leonardo Caldeira para ocupar vacante del fallecido juez Cançado Trindade. Por otro lado, Argentina presentó la candidatura del jurista Marcelo Kohen. Hertz afirmó que “postular a un candidato a un organismo internacional no es algo que se hace de la noche a la mañana. No sé por qué el gobierno de Sebastián Piñera no lo hizo, no se puede con dos meses de antelación. Esto requiere de mucho tiempo, más de un año y requiere de disponer de votos cuestión que Chile hoy no tiene, ni tiempo, ni votos para esta postulación”. Agregó que hoy el gobierno está postulando “al Consejo de Derechos Humanos y estamos haciendo campaña, la campaña que el gobierno de Piñera no hizo jamás, para que Chile vuelva a tener el liderazgo en materia de derechos humanos a nivel internacional que nunca debió perder” Cabe consignar que Chile postula para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo de 2023-2025.

