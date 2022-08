37defbc3d4

Oposición insistió al Gobierno en ampliar querella tras dichos de Héctor Llaitul Esto, luego que la ministra del Interior descartara que las afirmaciones del líder de la CAM sobre el robo de madera constituyeran "informaciones nuevas". "Lo que uno esperaría es que usted tuviera una actitud mucho más proactiva", señalaron. Diario UChile Martes 16 de agosto 2022 15:08 hrs.

Siguen los cuestionamientos hacia el Ejecutivo tras las declaraciones del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien afirmó que la organización sería partícipe del delito de robo de madera. En un registro audiovisual que recientemente se dio a conocer, pero que data de junio pasado durante una actividad en la comuna de Peñalolén, el comunero mapuche sostuvo que “la madera que nosotros recuperamos es para tener recursos, para tener los insumos para reconstruir el mundo mapuche y para tener los fierros, y para tener los tiros, y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante”. Tras estos dichos, la CAM emitió una declaración en la que rechazaron que sus acciones constituyan un “robo”, sino que se trata, más bien, de “recuperación y reapropiación de recursos que están en nuestro territorio ancestral”. En el marco de una sesión en la comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputadas y Diputados, la ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió a esta situación y sostuvo que las declaraciones de Llaitul “no son informaciones nuevas” y que están contempladas en la ampliación de la querella por Ley de Seguridad del Estado que interpuso el Gobierno en su contra el pasado 27 de julio. “Nosotros en esta ampliación de querella no solo solicitamos especial énfasis en estas declaraciones, la revisión de estas declaraciones, como también de las previas, en donde están contenidas las que fueron acogidas por la prensa este fin de semana, pero no son informaciones nuevas”, sostuvo la autoridad. Asimismo, señaló que como gobierno “hemos sido claros que no vamos a ser complacientes frente a aquellas personas que delinquen en ninguna de las zonas de nuestro país” y que en torno a ello “hemos planteado al Ministerio Público hacer las acciones que competen”. “En específico cuando hay cualquier admisión por parte estas personas de un ilícito, sin dudas el Ministerio Público también, tal como lo hemos dicho de forma reiterada, tiene toda la libertad de actuar”, expresó la secretaria de Estado. El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, cuestionó la postura del Ejecutivo ante estos hechos y apuntó que “qué duda cabe que uno frente a una actitud como esa, de una persona que ha dicho que parte de su inventario es el sabotaje, que ha reconocido que el robo de madera se emplea para la compra de armas, cuál es la actitud que el Estado de Chile tiene que tener ante una persona como esa”. Para el legislador “lo que nos dice la ministra del Interior es que ampliaron las querellas, como diciendo ‘miren, nos hicimos cargo con lo mínimo que podíamos hacer’. Bueno, lo que uno esperaría ministra es que usted como querellante tuviera una actitud mucho más proactiva. Los querellantes no solamente presentan querellas, sino que pueden pedir diligencias, pueden pedir medidas cautelares, pueden actuar en el proceso penal”. En tanto, el diputado UDI, Henry Leal, dijo que “las declaraciones de la ministra no nos satisfacen para nada. Lo que esperábamos, se lo pregunté a la ministra derechamente, si se había querellado o iba a dar las instrucciones y no me respondió, dijo que eran hechos antiguos y que respecto a ellos habían ampliaciones de querella”. “Esto demuestra que para el Gobierno y la ministra del Interior querellarse contra Llaitul no es una prioridad. Nosotros le pedimos respetuosamente que, siendo hechos nuevos, requiere una nueva querella o ampliarla porque aquí ha habido una confesión extrajudicial de cometer delito”, emplazó el parlamentario gremialista.

