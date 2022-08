Parlamentarias PC solicitarán pronunciamiento de la Comisión de Ética por dichos de diputado Gonzalo de la Carrera sobre detenidos desaparecidos

Una ola de críticas ha recibido el diputado del Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, luego que en su cuenta de Twitter compartiera una publicación- que posteriormente eliminó- en relación al plebiscito del 4 de septiembre.

En concreto, el legislador -al igual que otros militantes del partido- cuestionó al Servicio Electoral por la aparición de detenidos desaparecidos de la dictadura en el padrón electoral, subiendo una imagen de un cementerio en la que se simularía un “puerta a puerta”.

Sobre este punto, el Servel ya ha aclarado que esto se debe a la existencia de la leyenda “persona ausente por desaparición forzada”, dado que, al no encontrarse sus cuerpos, no pueden ser declaradas como fallecidas.

Este hecho provocó la condena de diversos sectores. Así por ejemplo, el ex fiscal Carlos Gajardo manifestó que “este tuit de Gonzalo de la Carrera traspasa todos los límites de la decencia”.

Este tuit de Gonzalo de la Carrera traspasa todos los límites de la decencia. pic.twitter.com/zg750s1tQE — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) August 18, 2022

El presidente del Colegio de Profesores Metropolitano, Mario Agilar, expresó que “lo de Gonzalo de la Carrera es simplemente patológico. Burlarse del dolor de Chile por los detenidos desaparecidos sobrepasa cualquier límite y solo puede merecer el repudio de toda persona decente”, añadiendo que “de paso, queda claro que esa es la verdadera cara del Rechazo”.

Lo de Gonzalo de la Carrera es simplemente patológico. Burlarse del dolor de Chile por los detenidos desaparecidos sobrepasa cualquier límite y solo puede merecer el repudio de toda persona decente De paso, queda claro que esa es la verdadera cara del rechazo. pic.twitter.com/PnkbxEboLz — Profesor Mario Aguilar Arévalo (@AguilarMario) August 18, 2022

En tanto, la diputada comunista y ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, afirmó que “ante la burla y bajeza de este ‘honorable’ es que junto a las diputadas María Candelaria Acevedo y Carmen Hertz hemos decidido llevar al Tribunal de Ética de la Cámara a Gonzalo de la Carrera. No podemos seguir permitiendo tanta miseria y cobardía”.

Ante la burla y bajeza de este “honorable”, es que junto a @Candeladiputada y @carmen_hertz hemos decidido llevar al Tribunal de Ética de la Cámara a Gonzalo de la Carrera. No podemos seguir permitiendo tanta miseria y cobardía. https://t.co/ei2gJEpkd0 — Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) August 18, 2022

En la misma línea, la diputada Acevedo comentó que “Lo de Gonzalo de la Carrera no tiene explicación lógica, traspasando todo límite moral. No quedan palabras para este personaje inescrupuloso que solo expele veneno de sus dichos”; mientras la senadora Hertz apuntó que “el miserable y cobarde de Gonzalo de Carrer una vez más explícita su “entusiasmo”x los crímenes de lesa humanidad y las prácticas genocidas”. “Ya que en este país no están sancionados ni la incitación al odio, ni el negaciónismo ni la indecencia moral de sujetos como ese”, añadió.

Lo de @carreragonzalo no tiene explicación lógica, traspasando todo límite moral. No quedan palabras para este personaje inescrupuloso que solo expele veneno de sus dichos. Solicitaré que sea investigado en el Tribunal de ética de la Cámara para que no repita sus imbecilidades. https://t.co/xh9TImOjvD — María Candelaria Acevedo Diputada (@Candeladiputada) August 18, 2022

El miserable y cobarde @carreragonzalo una vez más explícita su “entusiasmo”x los crímenes de lesa humanidad y las prácticas genocidas, junto @LorenaPizarroS y @Candeladiputada requerimos a la Comisión de ética @Camara_cl — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) August 18, 2022

Según afirmaron fuentes a este medio, el requerimiento de las parlamentarias oficialistas será ingresado mañana viernes al Tribunal de Ética.

Misma acción anunciaron desde Revolución Democrática. Mediante una declaración pública manifestaron que como bancada “queremos expresar nuestro absoluto repudio a los dichos del diputado republicano, Gonzalo de la Carrera, quien en su cuenta de Twitter se burló de las víctimas de la época más oscura de la historia de Chile, compartiendo una fotografía en alusión a las y los detenidos desaparecidos de nuestro país”.