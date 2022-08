Performance con bandera chilena concita condena transversal desde el mundo del Apruebo

Este sábado, en la plaza la Victoria de la ciudad de Valparaíso, el colectivo “Las Indetectables” desplegó una perfomance en alusión al aborto haciendo uso de la bandera chilena. El acto se desarrolló en el marco de una actividad organizada por el comando Apruebo Transformar en el que participaban familias, junto a niños, niñas y adolescentes, de tal modo que la categoría del contenido provocó la condena tanto del Gobierno como de la Defensoría de la Niñez -desde donde anunciaron una denuncia por ofensas al pudor- así como también del comando organizador de la jornada.

“Porque no creo en el Estado y menos en la nación. Abortar Chile significa abortar lo que nos enseñaron. Lo bueno, lo malo, lo bello. Abortar el macho interior, abortar la policía, abortar la dictadura sexual”, vociferaba una de las protagonistas del colectivo perteneciente a las diversidades sexuales y de género.

En respuesta, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reprobó el acto y llamó a no difundir el video en el que se da cuenta de la performance por redes sociales. “Como @GobiernodeChile repudiamos y condenamos tajantemente hechos ocurridos en la performance de “Las indetectables” en Valparaíso. Estos hechos no solo ofenden a nuestros símbolos patrios sino que atentan contra niños, niñas y adolescentes, por lo que llamamos a no difundir video”, redactó en Twitter.

A su vez, la Defensoría de la Niñez informó que denunciará la situación para que se investigue la comisión del delito de ofensas al pudor. Su titular, Patricia Muñoz, consideró el acto como inaceptable. “Inadmisible la performance de apruebazo, con niños y niñas en ese lugar, realmente el nivel no permite ni siquiera difundir las imágenes”, criticó.

Por su parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Scharp, reprobó lo ocurrido en plaza La Victoria. “Quiero expresar mi absoluta condena a lo sucedido hoy en Valparaíso. No representa en ningún caso el sentido del acto que convocó a + de 3 mil personas, tampoco a Apruebo Transformar ni menos al Apruebo”, sostuvo en la red social.

Entre las figuras políticas que reaccionaron al hecho se encuentra el presidente de Comunes, Marco Velarde, quien aseguró que “el acto en Valparaíso tiene poca justificación porque vulnera justamente lo que está consagrado en el texto constitucional que será votado el próximo 4 de septiembre y no es concordante con lo que ahí se trabaja y dice”.

“Es poco inteligente y mezquino realizar una acción de este tipo a tan pocos días del plebiscito porque justamente nuestra tarea es convocar a ese gran pueblo chileno que respeta y valora nuestros símbolos patrios. La bandera es Chile y su pueblo y debemos respetarla, nuestra campaña así lo ha hecho. Este acto no representa todo el esfuerzo que militantes y voluntarios han puesto en esta campaña”, añadió.

Junto a ello, responsabilizó al comando organizador por lo ocurrido. “Si uno busca en google a este colectivo, sabe a lo que se dedican, sabe el trabajo que realizan y que su intención artística es provocar ¿Si no lo sabían? También es responsabilidad de quien organiza y ellos tienes que asumir las consecuencias que trae esto a tan pocos días del plebiscito”, afirmó.

Desde los y las ex convencionales, la ex presidenta del órgano redactor, Elisa Loncón, exhortó a actuar sobre lo ocurrido. “Como ciudadana comprometida con el Apruebo condeno lo protagonizado x “Las Indetectables” en Valparaiso x su falta d respeto a las niñeces y a la ciudadanía. Espero q las autoridades e instituciones actúen contra esta ofensa y llamo al cuidado colectivo de la campaña”, escribió en Twitter.

Comandos del Apruebo

El hecho hizo eco en los diferentes comandos que están por aprobar la propuesta de nueva Constitución. La portavoz de Apruebo x Chile, Karol Cariola, precisó que “el acto de Valparaíso no fue organizado por nuestro comando” y anunció acciones legales por los perjuicios provocados.

“Presentaremos querella contra responsables del terrible hecho frente a niños y niñas. Los Apruebazos organizados por el comando ‘Aprueba X Chile’ han sido multitudinarios, culturales y respetuosos con las personas que asisten“, destacó.

Es así que desde el comando emitieron un comunicado con el que condenaron las performance de este tipo, “que por su contenido y uso de la bandera de Chile no representa en absoluto a la campaña, además de vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes”, señalan.

Junto a ello, agregaron que “los símbolos patrios unen a Chile y esta nueva Constitución representa dicha unión, por lo que el uso dado en dicho acto nos parece absolutamente distante de los valores que representan al Apruebo. Como comando evaluaremos y presentaremos las acciones legales respectivas al caso“.

Desde Movimientos Sociales por el Apruebo sostuvieron que “la exposición a esta acción vulnera el respeto fundamental que debe tenerse hacia las comunicadas convocadas durante esta campaña, como hacia los símbolos nacionales que representan nuestro país. Junto con eso, transgrede los términos mínimos de un espacio abierto a la participación de personas de todas las edades”.

Las explicaciones en tanto, las virtió Apruebo Transformar. Mediante un comunicado, la plataforma indicó que “una agrupación artística realizó una performance que no fue puesta en conocimiento de la producción del acto ni de Apruebo Transformar con anterioridad”.

“Este hecho no representa en lo absoluto las ideas ni las acciones de Apruebo Transformar. Estamos en total desacuerdo con el uso de la bandera que hicieron, entendemos y compartimos el valor que tiene para todos los chilenos y chilenas y lamentamos que esta acción se haya realizado en una actividad familiar”, añadieron.

Organizaciones Sociales

La reprobación la extendieron mediante un escrito las organizaciones de diversidades y disidencias sexuales, y de género, sosteniendo que “este acto es inadecuado y fuera de lugar, dada la caracterización familiar de la actividad, y a que en el público presente había infancias y adolescencias”.

“Un acto amplio y transversal debe reivindicar las demandas de los distintos movimientos y organizaciones sociales en un contexto de respeto, diálogo y consensos”, indicaron.

A eso añadieron que “en ningún acto público o privado podemos tolerar la vulneración de los derechos de la niñez. Eso nos parece un principio intransable y un compromiso con los DDHH. Como organizaciones y activistas LGBTIQA+ lo ocurrido no nos representa. Hacemos un llamado a que estas situaciones no se repitan en lo que resta de campaña y a poner el foco en la información y el debate democrático”.

Imagen: Agencia Aton.