Economía Nacional Salud Comando por el Rechazo se reúne con emprendedores: “Creen que es una mala propuesta y que afectará gravemente la economía de nuestro país” El dueño de la Antigua Fuente, Carlos Siri señaló que las pymes y las empresas son los recaudadores de impuestos del país, por lo que hizo un llamado al Gobierno a generar medidas que impulsen la economía. Joana Carvalho Miércoles 31 de agosto 2022 18:20 hrs.

La Casa Ciudadana por el Rechazo realizó hoy una serie de encuentros ad portas al cierre de campaña para el plebiscito de salida por una nueva Constitución. El comando se reunió con emprendedores y pymes, así como también con médicos que manifestaron su disconformidad con el texto que elaboró la Convención Constitucional. Desde el barrio Patronato el vocero del Rechazo, Claudio Salinas, expuso que los emprendedores no se sienten representados por el nuevo texto fundamental. “Creen profundamente que ésta es una mala propuesta y que en el caso de que se llegase a implementar, afectará gravemente la economía de nuestro país, frenará el emprendimiento y la generación de nuevos empleo”, declaró Salinas. En ese sentido, sostuvo que desde la Casa Ciudadana apuestan por la estabilidad al país, por lo que desde el 4 de septiembre aseguró que desde su sector crearán un ruta que permita resolver “todos los problemas y todas las situaciones” que hoy aquejan a los chilenos, “la agenda social, un buen sistema político, entre otras materias”. El dueño de la Antigua Fuente, Carlos Siri, hizo un llamado al Gobierno a que tome medidas para impulsar la economía del país. “Yo les recuerdo que todos nosotros, las pymes y las empresas de todos los tamaños somos sus recaudadores de impuestos. Si no tenemos una economía pujante no va a haber impuestos, no va a haber políticas sociales y el país se va a ir desmoronando”, declaró Siri. En cuanto al encuentro con los trabajadores de salud, en la instancia Claudio Salinas expuso que son al menos 2.000 médicos a nivel nacional los que rechazan la propuesta constitucional, porque consideran que desde esa opción “hay un camino de esperanza para avanzar en temas tan importantes como lo es la salud de todos los chilenos”. En la instancia el doctor Aliro Gelleguillos sostuvo que los médicos que adhieren a la opción del Rechazo defienden fundamentalmente “la libertad de los chilenos de elegir entre un sistema de salud público o privado”. “Si bien se toca en uno de los incisos (de la nueva Constitución) que habrá un sistema público e integrado, en un punto seguido ese inciso indica que es de acuerdo a lo que señala ley”, expuso Galleguillos. Por lo tanto, el médico opinó que podría entonces existir eventualmente una serie de detalles que pueden hacer imposible que los prestadores privados puedan participar en un sistema donde el chileno “común y corriente” pueda optar a una salud digna, de calidad y del mejor estándar.

