Rusia y el mundo despiden al último líder de la Unión Soviética

Mijaíl Sergéyevich Gorbachov quería reformar el comunismo y no lo logró. Lo que logró, y no quería hacer de esa manera, fue acabar con el comunismo, iniciando una nueva era para el mundo, pero también para Rusia, escribió su biógrafo William Taubman.

Miércoles 31 de agosto 2022

La muerte del ex presidente soviético Mijail Gorbachov encuentra al mundo occidental, del que fuera gran figura, inmerso en una guerra contra Rusia debido a la invasión de Ucrania. Figura imprescindible del siglo XX. y auténtico responsable de la caída del muro de Berlín -y, por lo tanto, facilitador de la reunificación alemana, falleció muy retirado de la vida pública y cuando ya no se pronunciaba sobre ningún tema delicado. El primero en reaccionar, naturalmente, fue el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien afirmó hoy que el último líder soviético, Mijaíl Gorbachov, fallecido el martes 30 de agosto a los 91 años, fue un político que “influyó enormemente en la marcha de la historia mundial”. La mención estaba contenida en un mensaje de condolencia publicado en la web oficial del Kremlin. Allí, Putin destacó también que Gorbachov dirigió el enorme país en un “período de complejos y dramáticos cambios, de desafíos sociales, económicos y de política exterior de gran envergadura”. “Comprendía profundamente que las reformas eran necesarias y trató de proponer sus soluciones a problemas acuciantes”, añadió Putin. El presidente ruso destacó en especial la “gran actividad humanitaria, benefactora e ilustradora que Mijaíl Sergéyevich Gorbachov desarrolló estos últimos años”, dijo. Por su parte, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, señaló que Gorbachov “personificó los cambios globales que ocurrieron en Rusia y el mundo”. Aunque resulta importante también trascribir lo expresado por varios diputados rusos que entregaron sus puntos de vista ante la muerte del último dirigente soviético, al que describieron como un político brillante pero de personalidad contradictoria. “Gorbachov fue sin duda el político más brillante de su época. Pero para todos los nacidos en la Unión Soviética sigue siendo una figura histórica compleja y controvertida”, dijo el líder del Partido Liberal Demócrata, Leonid Slutski, en su cuenta de Telegram. Slutski lamentó el fallecimiento de Gorbachov, pero destacó que también lamenta que los procesos de desintegración del imperio soviético comenzaran precisamente con la perestroika, impulsada por el ultimo dirigente de la URSS. “Eso le hizo el juego a los que buscaban borrar a la URSS del mapa político del mundo”, dijo. No obstante, para el diputado comunista Nikolái Kolomeitsev, Gorbachov fue un traidor. “Un traidor que destruyó el país, fue una traición planificada desde arriba”, afirmó el parlamentario. A su vez, el integrante de la Duma, Oleg Nilov, de “Rusia Justa”, aseveró que de Gorbachov solo se puede hablar bien, “o no hay que hablar”. Según el jefe de protocolo de Gorbachov, Vladímir Shevchenko, la época de gobierno del ex líder soviético fue un tiempo de “esperanza”. “Era un tiempo de nuestra entrada en el mundo sin misiles, donde se firmaron acuerdos únicos. Pero solo hubo un error de cálculo: no conocíamos bien nuestro país”, opinó. Según Shevchenko, quien trabajó con Gorbachov entre 1985 y 1991, agregando que la caída de la URSS fue una tragedia para su jefe. Y en el mundo, la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, tuiteó: “Mikhail Gorbachev era un líder confiable y respetado. Jugó un papel crucial para poner fin a la Guerra Fría y derribar la Cortina de Hierro. Abrió el camino para una Europa libre. Este legado no lo olvidaremos. R.I.P Mijail Gorbachov”, señaló desde Bruselas. En Madrid, Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo español y una generación de políticos europeos más joven que el ex líder ruso, señaló por Twitter: “Ha fallecido Mijaíl Gorbachov, un hombre que con sus decisiones contribuyó de forma decisiva a terminar con la Guerra Fría y hacer de Europa y del mundo, un lugar con más paz y libertad. Mis condolencias a sus familiares, amigos y al pueblo ruso”. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que el último dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mijaíl Gorbachov, era un hombre con una “visión extraordinaria”. En un comunicado, Biden definió Gorbachov –con quien como vicepresidente sostuvo una hora de reunión en 2009- era un líder poco común, con una imaginación sobresaliente, que le permitió ver que un futuro diferente era posible y que tuvo el coraje de arriesgar su brillante carrera para lograrlo. También Condolezza Rice, ex secretaria de Estado en la administración de George W. Bush lamentó la muerte de Gorbachov: “Fue un hombre que intentó llevar a una mejor existencia a su pueblo. La suya fue una vida trascendental porque, sin él y su valentía, no hubiera sido posible terminar la Guerra Fría de manera pacífica”, señaló. Como era de esperar, también se conoció el comunicado de la Fundación e Instituto Ronald Reagan: “Lamentamos la pérdida del ex líder soviético Mikhail Gorbachev, un hombre que alguna vez fue adversario político de Ronald Reagan y que terminó convirtiéndose en su amigo. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Gorbachev y el pueblo de Rusia” expresaron. De paso, también recordaron aquella cumbre de Ginebra cuando, el 21 de noviembre de 1985, Gorbachov y Reagan acordaron el principio del fin de la Guerra Fría. Según el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, no se había determinado aún si las exequias de Gorbachov serán declaradas un Funeral de Estado. En todo caso, la Fundación Gorbachov ya adelantó que último líder de la Unión Soviética será sepultado junto los restos de su esposa, Raísa Gorbachova, y la fecha de los funerales será anunciada posiblemente en las próximas horas.

