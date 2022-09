75e67b527a

Nacional Política Salud Diputado Tomás Lagomarsino: “La pandemia se acabó, pasó a ser un virus endémico” El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara señaló que ya no se justifica mantener medidas sanitarias que restringen las libertades individuales, como el pase de movilidad y el uso de mascarillas. Diario Uchile Miércoles 21 de septiembre 2022 9:37 hrs.

El diputado por la Región de Valparaíso y presidente de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino (PR), señaló que ya no se justifica mantener las medidas de restricción sanitaria, como el pase de movilidad o mascarillas, porque considera que la pandemia del COVID-19 “ya se acabó”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el legislador justificó la flexibilidad de las medidas debido a las exitosas medidas sanitarias implementadas por el país, con un 90 por ciento de la población vacunada con el esquema inicial y una gran parte, con una primera y segunda dosis de refuerzo, lo que ha llevado a que el Covid-19 pase de ser de una enfermedad grave a leve-moderada que no requiere de una hospitalización en la mayoría de los casos. Agregó que “la imposición de medidas sanitarias y las limitaciones de las libertades individuales, porque al fin y al cabo los aforos, el pase de movilidad, son limitaciones a las libertades individuales, porque se está condicionando el ingreso a un recinto determinado o la cantidad de personas que se pueden reunir en un recinto al hecho de estar vacunado o al hecho de estar en una determinada fase, lo que limita las libertades individuales”. Lagomarsino indicó que estas medidas de restricción se justificaban en algún momento y nadie las pone en duda, pero en el día de hoy “la situación es completamente diferente, ya no se justifican y explican la continuidad de estas medidas y limitaciones a las libertades individuales. De hecho diría que la prolongación más allá de lo razonable, le quitan fuerza y legitimidad para cuando sea realmente necesario. Entonces no solamente por la cuestión de que ya no estamos en el mismo escenario epidemiológico, sanitario, sino porque tenemos que cuidar las medidas sanitarias con la población para cuando realmente se requiera”. El diputado, médico de profesión, afirmó que levantar la restricción de las medidas no es una decisión fácil y más que eliminar se trata de “desescalar” que significar bajar sucesivamente las medidas sanitarias de manera progresiva, con un ritmo adecuado que nos permita la eliminación en un período razonable, a propósito de la demora en el Ejecutivo en evaluar la flexibilidad. “Es una decisión bastante compleja, pero también hay que señalar que, muchos de los que hoy están en el Ministerio de Salud fueron muy críticos del manejo de la pandemia y por supuesto y en cierta medida, son esclavos de sus críticas, de sus palabras y por ello, creo yo, puede ser más difícil, retroceder en estas medidas sanitarias”, precisó el diputado. El legislador insistió en que estas medidas ya no se justifican. “Todos y todas vamos a seguir contagiándonos porque el COVID-19 llegó para quedarse. Pasó de ser un virus pandémico, a mi modo de ver, a un virus endémico, es decir que va a estar circulando, vamos a tener un periodo de mayor contagiosidad, probablemente en la época invernal, probablemente vamos a tener que recibir una vacuna anual, que lo va a determinar el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Vacunación (CAVEI), pero si bien nos vamos seguir contagiando y un porcentaje de la población constantemente va a tener COVID-19, por supuesto que estos contagios no van a afectar la salud pública en el modo que nos afectaron en el inicio de la pandemia y eso es gracias a la vacunación”, indicó Lagomarsino. Respecto del riesgo que podría implicar levantar las restricción, el diputado señaló que el pase de movilidad es un mecanismo coercitivo para buscar que las personas se vacunen porque no se puede hacer que la vacunación sea obligatoria por ley, pero también atenta contra los derechos fundamentales y hay quienes “consideramos que la pandemia se acabó”. En relación a levantar definitivamente la emergencia sanitaria como lo están planteando algunos especialistas, incluso en EE.UU., Lagomarcino afirmó que “a mi modo de ver la pandemia se acabó producto de que pasó a ser un virus endémico. Insisto, vamos a continuar contagiándonos, probablemente en un mayor porcentaje con mayores casos cuando sea invierno, pero ya tenemos la inmunidad de rebaño y ya la vacuna está disponible para todos y todas quienes la han querido y por lo tanto, ya no se justifica, ni explica dado que ya no hay consecuencias tan graves para el otro sistema de salud y para la salud humana continuar con medidas que limita los derechos fundamentales”.

