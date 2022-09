85f317cc47

Entrevista Nacional Política seguridad Diputado Jorge Brito (RD) por hackeo de correos: “Estamos conociendo tan solo la mitad de la información” El parlamentario del oficialismo acusó que sobre la filtración sufrida por el Estado Mayor Conjunto "hubo un ocultamiento" respecto de la gravedad de los hechos y destacó la necesidad de reforzar la ciberseguridad en las instituciones del país. Diario UChile Miércoles 28 de septiembre 2022 9:33 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Revolución Democrática e integrante de la comisión de Defensa, Jorge Brito, profundizó sobre el ataque informático que sufrió el Estado Mayor Conjunto, el cual motivó a una reunión secreta en la comisión en que la ministra de la cartera, Maya Fernández, expuso los alcances de la filtración de más de 400 mil correos con información reservada. El legislador especificó que este hackeo “se da en el sistema de correos administrativos del EMCO, hay sistemas mucho más seguros, en el cual se encuentran los planes de guerra, los planes de la defensa; sin embargo, en estos correos electrónicos, los equipos tanto de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Armada se enviaban información, donde ha quedado expuesto en Internet algunos planes de entrenamiento, algunos nombres de proyecto y también varias bitácoras respecto al normal funcionamiento de estas instituciones en las tareas que se le han dado los últimos años, y las más polémicas por supuesto son las de estado de excepción constitucional”. Asimismo, añadió que “para preocuparnos un poquitito más si uno analiza lo que se filtró, la cantidad de gigas y lo que se ha publicado según mi conteo, estamos conociendo tan solo la mitad de la información a este momento. Entonces, es importante que se busquen todo tipo de responsabilidades, pero por sobre todo que se adopten todas las medidas tanto para que la Defensa y el Estado pueda garantizar su ciberseguridad como también para que las Fuerzas Armadas puedan dedicarse a su labor, que se ha ido desnaturalizando en los últimos años”. Consultado sobre un reportaje de Radio Biobío en el que los hackers develaron que el EMCO habría “elegido” hacer caso omiso a las advertencias por fallas de seguridad un año antes del hackeo, el representante por la Región de Valparaíso sostuvo que la inversión que ha hecho el Estado de Chile para fortalecer el Estado Mayor Conjunto “se debería haber reflejado desde 2010”. En ese sentido, apuntó que “hay mucho que hacer, porque se había invertido en un sistema de ciberdefensa que en esta oportunidad fue el que alertó de las fallas cuando ya había ocurrido la copia de información por parte de estos grupos a los correos administrativos del EMCO. Sin embargo, hay también fallas humanas y de eso no tengo dudas. Los reportes de intento de hackeo en los equipos de ciberdefensa y ciberseguridad que el Estado tiene es algo que ocurre todas las semanas, sino todos los días”. “He estado en tiempo real en los de ciberdefensa y he visto cómo se están recibiendo ataques permanentemente por parte de servidores de distintas partes del mundo. Eso es algo real, el tema es cómo uno enfrenta un intento de hackeo y lo que hemos podido constatar mediante la información pública y no lo que se ha expuesto en las comisiones secretas es que aquí hay fallas humanas respecto a cómo se operó desde el intento inicial de hackeo al robo de la información y después cómo se ocultó durante junio, julio, agosto hasta el 19 de septiembre no solo a la ministra de Defensa, sino que también a todo el país, a las otras ramas de las Fuerzas Armadas”, aseveró. Por lo mismo, recalcó que “hubo un ocultamiento de la información de la gravedad de los hechos y esa es la razón por la cual el general (Guillermo) Paiva renuncia y también por la cual el Consejo de Defensa del Estado (CDE) está representando al país en la búsqueda de responsabilidades en tribunales”. En cuanto a los desafíos que implican estos hechos para el país, el diputado oficialista aseveró que este tipo de hackeos “son amenazas híbridas que no se distingue bien si es interior o exterior porque lo puede hacer un compatriota chileno desde un computador acá, pero con un servidor alojado en cualquier parte del mundo y allí hay una zona gris. Es por eso que la ciberseguridad y la ciberdefensa es una tarea no solo de las Fuerzas Armadas, sino en todo rubro, el Banco Central, los bancos privados, las clínicas, hay un montón de instituciones públicas y privadas que son completamente vulnerables a los ataques de hackeo”. Finalmente, sobre la controversia que provocaron los dichos del vicealmirante Ramiro Navajas, quien afirmó en uno de los correos filtrados que exmarinos condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura “cumplieron cabalmente con su deber”, el diputado Jorge Brito señaló que “es incomprensible que en pleno siglo XXI un alto oficial de la Armada de Chile esté en primer lugar desconociendo los fallos de los tribunales, de los máximos órganos de la justicia chilena que determinan que las personas que están en Punta Peuco son criminales de lesa humanidad, no merecen ninguna apología, ningún apoyo por parte de quienes tienen en sus manos el monopolio de la fuerza y la tarea de defender a Chile”. “Es incomprensible que un militar crea que la tortura, la desaparición es parte del deber militar en alguna o cualquiera sea la circunstancia. En consecuencia, eso es algo que estamos trabajando en la comisión de Defensa con otros parlamentarios y parlamentarias porque no vamos a permitir que exista impunidad frente al negacionismo de un alto oficial de la Armada chilena”, puntualizó.

