Nacional Política Diputada Nuyado cuestiona prioridades del Gobierno en La Araucanía: “A un presidente de izquierda le toca definir el mayor presupuesto para las policías” La diputada socialista lamentó que después de la visita de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la macrozona sur, queda demostrado que las demandas del pueblo mapuche siguen estando en un segundo plano. Osciel Moya Plaza Domingo 2 de octubre 2022 14:50 hrs.

La diputada socialista Emilia Nuyado, si bien valoró la visita a la región de La Araucanía de la ministra del Interior, Carolina Tohá, lamentó que siga en segundo plano la elaboración de una agenda que recoja las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche que conduzcan a la paz en la macrozona sur. La secretaria de Estado visitó el viernes la zona, en una jornada que estuvo centrada en reuniones con las nuevas autoridades locales, y las prioridades económicas contempladas en el presupuesto 2023. Para la diputada Nuyado, con la primera visita a la región, la ministra Tohá se hace una opinión de lo que ocurre en la zona con la información que le entregan las autoridades regionales y comunales, pero las comunidades mapuches siempre quedan en segundo plano. “No se ha considerado todavía una agenda seria, profunda, para analizar la situación reivindicatoria del pueblo mapuche en el Wallmapu. Entonces uno siempre se queda con la preocupación y está en la esperanza que no se siga haciendo más de lo mismo, donde las diversas autoridades escuchan a los que siempre han escuchado, pero no se escucha las reivindicaciones del pueblo mapuche porque no hay una agenda, ni un plan respecto a las demandas por las que se han movilizado las diversas comunidades en el territorio”, indicó la diputada. La parlamentaria afirmó que si bien la ministra está preocupada por el Plan Buen Vivir, la infraestructura y los apoyos sociales que se requieren, para el pueblo mapuche “lo importante es la agenda, de diálogos, de revisiones de tratados y títulos ancestrales, pero las visitan siempre son lo mismo y no ha sido posible avanzar mucho más allá”. Por ello, la diputada consideró que “las visitas son importantes son necesarias, es importante conocer el diálogo con las comunidades, pero no menos importante es señalar en el territorio mapuche y decirle a las comunidades que en este gobierno de Boric estamos preocupados de un plan de reivindicación, de un plan que dé cuenta de las pérdidas que ustedes tienen, de cuánto es el presupuesto que se requiere y en cuantos años se va a poder cumplir porque va a trascender el gobierno el presidente Gabriel Boric”. Por lo tanto, indicó que “esa decisión y esa convicción es la que se espera en la visita que hagan y no se quede en un segundo plano, una respuesta concreta para el territorio mapuche que es la reivindicación y una agenda de una vez por todas, de diálogo y de búsqueda de la paz y que se restituya también, esta deuda política histórica que no ha asumido el Estado hasta el día de hoy”. La diputada Nuyado lamentó que exista una continuidad en el tratamiento de las políticas hacia las demandas del pueblo mapuche, centrada más que nada, en dar respuesta a las presiones que ejerce la derecha y la criminalización del conflicto con la permanente extensión del estado de excepción. “Hay una respuesta a este grupo que ha exigido mayor presencia policial y militarización y esa es la respuesta permanente de los estados de excepción. Sin duda no son la solución para las dificultades que se han generado de relación, de comunicación, de diálogo y de desarrollo en el territorio Wallmapu. Nadie quiere vivir una situación de esta naturaleza, que es una realidad, pero también hay sectores que no dicen que hoy ni la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Ministerio Público, ni las instituciones que son las responsables de estas investigaciones, tiene claridad de lo ocurre y terminan endosando esa responsabilidad al pueblo mapuche, porque es al que menos se escucha”, precisó la diputada. En este sentido, indicó que lamentablemente será la administración de Boric la que va a pasar a la historia, por ser el gobierno que va a destinar la mayor cantidad de recursos para las policías y FF.AA. para enfrentar el conflicto mapuche. “A un presidente de izquierda le toca definir el mayor presupuesto para mejorar las condiciones tecnológicas y todo lo que requiere los policías (…) cuando debiéramos estar avanzando con mayores recursos para las reivindicaciones, para infraestructura, para el apoyo al desarrollo productivo de las comunidades que viven en la ruralidad. Por lo tanto, si se va a requerir un presupuesto muy contundente para inteligencia, para la policía, también se debe equiparar en igualdad de condiciones recursos que deben ir en el apoyo en el desarrollo social productivo de la familia de la durabilidad, de las comunidades del pueblo mapuche”, precisó Nuyado. Por otro lado, la diputada mapuche también expresó su preocupación por la nueva ley que tipifica el delito de sustracción de madera, porque muchas comunidades se van a ver perjudicadas por el solo hecho de talar un eucaliptos en un territorio recuperado. “Si no se persigue por parte de Servicio de Impuesto Internos y Aduanas, los controles de embarques, no se va a poder perseguir a nadie, pero la persecución va a ser contra la comunidad que fue a talar un bosque o un eucaliptos y que le dicen: usted está en una propiedad privada, no tenía planes de manejo y van a terminar en la cárcel, mientras las empresas que han estado lucrando durante mucho tiempo con el robo de la madera desaparecen. Tampoco el Ministerio Público tiene antecedentes porque llegó una demanda, ningún informe, ni parte de carabinero ni de la PDI o de quién le corresponde investigar, y eso es gravísimo”, indicó la diputada. La legisladora mencionó el caso de la empresa forestal Volterra, que aparece involucrada por el robo de madera, pero que desapareció sin que se hayan conocido las investigaciones por parte del Ministerio Público.

