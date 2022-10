d952f68fd9

Internacional Nacional Política Nicolás Freire y balotaje en Brasil el 30 de octubre: “No hay una buena amistad con Bolsonaro en el Gobierno” Lula y el actual mandatario brasileño disputarán la segunda vuelta en un escenario regional donde se registra un viraje a la centro-izquierda. En el caso de Chile, incluso están en tensión la forma en que continuarán las relaciones bilaterales. Daisy Castillo Lunes 3 de octubre 2022 13:12 hrs.

El 30 de octubre será un día clave para Brasil, porque se realizará la segunda vuelta presidencial en la que se medirán de nuevo, Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Sin embargo, el resultado de estos comicios no es una realidad ajena a nuestro país, sino que, por el contrario, el escenario que se despeje implica efectos concretos para Chile. Si bien Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores PT, sostiene que el ganar las elecciones “es solo cuestión de tiempo”, Bolsonaro reconoce que hay una “voluntad de cambio en Brasil”, pero advierte que “ciertos cambios pueden ser para peor”, en lo que respecta al panorama político y económico que se dé en la región. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Nicolás Freire, cientista político de la Universidad Central (UCEN) señala que para nuestro país y también para buena parte de América Latina, no da lo mismo que gane Lula da Silva o lo haga el ex militar retirado y ultraconservador, Jair Bolsonaro. “Con Bolsonaro en la presidencia de Brasil, el panorama es más complejo, desde el punto de vista, por ejemplo, diplomático y ahí está el ejemplo de que tenemos un embajador (Sebastián Depolo) que ha sido nombrado, pero que no ha recibido las credenciales del Presidente de Brasil. Hay un conflicto evidente entre las dos administraciones, la chilena y la de Brasil, lo que termina repercutiendo en una serie de elementos que llegan al ámbito de las inversiones”. Agrega en forma categórica que “no hay una buena amistad con Bolsonaro en el Gobierno”. Freire sostiene que tampoco para la Región da lo mismo que sea reelecto Jair Bolsonaro y no da lo mismo, dice “porque en la Región ha habido un giro hacia la izquierda, hacia la centro izquierda que hace que ese distanciamiento que nosotros vemos como el caso de Chile, se dé con varios países como es el caso de Argentina con (Alberto) Fernández, en Perú con (José Pedro) Castillo, con (Gustavo) Petro en Colombia, con Andrés López Obrador en México, y esos países tienen un abanico importante de distancia”. La cercanía con Lula El cientista político plantea que, a diferencia de lo que ocurre entre Gabriel Boric y Bolsonaro, donde es evidente la distancia entre ambos, en el caso de Lula da Silva, la relación es diametralmente opuesta. “Lula inspiró una parte de distintas generaciones de la izquierda Latinoamericana y, hoy día, Boric es un poco el símbolo que ocupa ese espacio o que pretende ocupar dicho espacio. La cercanía que se ha dado en términos de la campaña que ha tenido Lula da Silva con Boric ha sido importante”, puntualiza. Con el 99 por ciento de las mesas escrutadas en la elección de este domingo, Lula alcanzó un 48,2 por ciento de los votos, mientras que Bolsonaro llegó a un 43,2 por ciento. Ahora ambos candidatos tendrán poco más de tres semanas para buscar los apoyos que les permitan convertirse en el nuevo mandatario del país más grande de la región y la décimo tercer economía a nivel global con cerca de 213 millones de habitantes y un PIB de mil 445 billones de dólares en 2020, similar al producto de naciones como Rusia. Foto Agencia Aton

