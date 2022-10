Fuerzas políticas confirman trabajo “en base a un documento” mientras que grupo de parlamentarios se desmarca y crea mesa paralela

65a1bf085d

La jornada de este martes, representantes del oficialismo, la Democracia Cristiana y la oposición se congregaron en el Congreso Nacional de Valparaíso para una segunda reunión bilateral, de modo de avanzar en los denominados “bordes” o principios constitucionales que servirán de marco de acción para el nuevo proceso constituyente. Dicha materia se suma a la definición del mecanismo con que se elegirá al órgano redactor que elaborará la nueva Constitución y el rol que desempeñará el comité de expertos, los cuales se espera sean profundizados el jueves en la reunión ampliada de partidos. Pese a las últimas complicaciones que han surgido durante las negociaciones, las fuerzas políticas con representación parlamentaria se mantienen optimistas respecto a la posibilidad de llegar con una mayor consolidación de estos temas a la próxima convocatoria. El senador designado por la DC, Francisco Huenchumilla, expresó que “yo creo que estamos bien encaminados, se va a seguir trabajando y esperamos llegar el jueves a las 09:00 horas en la reunión en Santiago con un texto sobre todo en general”. Asimismo, si bien no ahondó sobre los contenidos abordados en la bilateral, comentó que “hemos estado tomando nota, dando razones de los distintos puntos en discusión, 10, 15 puntos que estamos anotando, pero creo que ha sido una buena discusión, ha habido un acercamiento y, por lo tanto, sigo pensando que estamos bien encaminados”. Por otra parte, desestimó los dichos de la senadora Ximena Rincón, quien condicionó la posibilidad de un acuerdo a la aprobación del voto obligatorio, señalando que “las negociaciones no parten con un veto, porque si tú haces un veto te responden con otro y entonces hay que negociar el veto. Esta es una negociación, por lo tanto, no hay una cuestión predefinida que alguien saque una bandera y diga ‘de aquí no me muevo’, eso no es una negociación”. El diputado RN, Diego Schalper, dijo que “estamos trabajando sobre la base de un documento y hemos acordado reunirnos mañana en este mismo lugar a las 14:00 horas”, añadiendo que respecto de los bordes del proceso “tenemos claro que las casas se construyen arriba de los radier y el radier obviamente son estos principios constitucionales”. Sin embargo, el legislador descartó que esto se trate necesariamente de la concreción del acuerdo. “El día jueves va a ser el momento donde me imagino los que estamos aquí congregados le vamos a contar al espacio donde se congregan los presidentes y las fuerzas políticas cuánto hemos avanzado y no tengo cómo saber si vamos a llegar con algo concluyente”, señaló. En tanto, el diputado y jefe de bancada del Partido de la Gente, Víctor Pino- cuya colectividad no asistió a la reunión bilateral- confirmó una nueva mesa de conversaciones con legisladores independientes, el Partido Republicano y la DC- entre ellos los senadores Ximena Rincón y Matías Walker- con el objeto de constituir una “coordinadora parlamentaria, con el propósito de buscar una propuesta democrática de cambio constitucional”. En ese sentido, insistió en que “lo que se está haciendo hoy día es un trabajo entre cuatro paredes, que no está representando al 62% de las chilenas y chilenos que el 4 de septiembre rechazó la propuesta constitucional. Por lo tanto, que se haga entre ocho representantes de algunos partidos políticos o sectores de la política nacional para nosotros no es representativo de la voluntad de las chilenas y chilenos”. Además, afirmó que el partido está afinando los últimos detalles de los lineamientos que presentarán ante la reunión ampliada del jueves, el cual tendrá como base la realización de un plebiscito de entrada con voto obligatorio. “Lo que esperamos al entregar nuestra propuesta es que sea estudiada, sea revisada, sea consensuada junto con el resto de las propuestas, o sea, no podemos hablar de un escrito definitivo cuando aún el PDG, que es el partido con más militantes en Chile, no entregue su opinión, creo que eso es fundamental”, manifestó Pino.

