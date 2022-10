bd0ce233b8

Género Nacional Política De la Carrera suma y sigue y apunta a Emilia Schneider: “No puede exigir su derecho a menstruar ni a abortar” El parlamentario insistió que seguirá luchando contra la ideología de género junto con calificar a un grupo de parlamentarias como “feminazis”. Schneider anunció que presentará los hechos ante la Comisión de Ética y no descartó una querella. Diario Uchile Miércoles 5 de octubre 2022 13:35 hrs.

Otra polémica sumó esta jornada el diputado Gonzalo de la Carrera, esta vez al señalar que la diputada Emilia Schneider no puede exigir su derecho a abortar ni a menstruar en su condición de persona transgénero. Los dichos se dieron en el marco del debate sobre el sistema de pensiones en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde Schneider nombró a De la Carrera por defender el trabajo que realizan las administradoras de fondos de pensiones. En ese momento, el legislador de ultraderecha exigió su derecho a réplica, lanzando la frase que provocó que la mesa suspendiera la sesión. Consultado por la prensa, De la Carrera indicó que “estando acá la diputada Schneider, yo respeto su condición. Pero usted no le pude decir dos cosas a la ciudadanía, no son ciertas: una, usted no puede exigir su derecho a menstruar como tampoco puede exigir su derecho a abortar”, insistió. Además, señaló que existe una ideología de género que impulsa un grupo de parlamentarias a las que calificó como feminazis, desatando la reacción de las legisladoras que observaban el punto de prensa de De la Carrera en el hall El Pensador de la cámara. De inmediato, la propia diputada Schenider replicó a los dichos del parlamentario, indicando que presentará los antecedentes de lo ocurrido a la Comisión de Ética, no descartando además presentar una querella por estos hechos. “En ningún momento lo llamé mentiroso. Lo que dije fue que las AFP prometían que el 2020 la gente iba a jubilar con el 100% de su sueldo. Y señalé que parece que no son tan buenas con los números ni son tan secos como señalaba el diputado De la Carrera. Me referí a él como corresponde en este contexto. Él está mintiendo, en ningún momento lo traté de mentiroso”, explicó la legisladora. Además, señaló que “soy una persona trans orgullosa y sé que no puedo menstruar”, para agregar que De la Carrera debe actuar “de cara a la ciudadanía. Lo que está haciendo no es combatir una agenda. La Ley de Identidad de Género es Ley de la República”, recordó. A raíz de los sucesivos episodios donde el diputado De la Carrera se ha visto involucrado -la agresión contra el diputado Daniel Manouchehri a la salida de una comisión; los golpes contra el vicepresidente de la Cámara Alexis Sepúlveda y los insultos a la diputada Marcela Riquelme-, algunos parlamentarios han planteado la idea de introducir cambios en el reglamento de la institución para aumentar las sanciones. Recordemos que por lo ocurrido con los diputados Sepúlveda y Riquelme, la Comisión de Ética de la Cámara castigó a De la Carrera con el 15 por ciento de su dieta y una anotación en su hoja de vida parlamentaria. Foto Agencia Aton

