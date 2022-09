d0345e0ca5

Nacional Política Presidente de Comisión de Ética por sanción a diputado De la Carrera: “Lo que tiene que ver con la multa debiera subirse, porque son muy bajas” Nelson Venegas indicó que se aplicó la mayor sanción posible considerando la gravedad de los hechos. El legislador ex militante de Republicanos, fue castigado con el 15% de su dieta y una anotación en su hoja de vida parlamentaria. Daisy Castillo Miércoles 7 de septiembre 2022 17:44 hrs.

Con una sanción monetaria de más de $800.000 y una recriminación en su historial parlamentario, la Comisión de Ética de la Cámara Baja decidió amonestar al diputado Gonzalo de la Carrera, por la agresión que protagonizó en contra del también diputado, Alexis Sepúlveda, quien es vicepresidente de la Cámara de Diputados. Recordemos que el diputado, Sepúlveda se acercó a constatar lesiones, luego de ser agredido por De la Carrera, quien lo habría golpeado al finalizar la sesión en la Sala, en el marco de la discusión sobre la presencia de carteles narcos en Chile. Gonzalo de la Carrera, parlamentario que ya no pertenece al Partido Republicano, se ha defendido sosteniendo que su actitud respondió a una agresión previa en su contra por parte de su colega. “Él me pegó dos ‘pechazos’ en la testera y yo reaccioné ante la agresión de él. Me defendí”, dijo en esa oportunidad el cuestionado legislador de derecha. Hay que señalar que el diputado, ya fue sancionado con el 15% de su dieta parlamentaria y una recriminación en su hoja de vida como parlamentario por la agresión contra el diputado socialista Daniel Manouchehri que ocurrió en la Comisión de Economía. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado y presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Nelson Venegas, sostuvo que “nunca desde que se constituyó esta Comisión habían existido agresiones de carácter físico, por lo tanto, incluso, las sanciones que están establecidas para este tipo de situaciones estaban al calor de lo que era el debate político y, por lo tanto, no son muy altas”. Venegas indicó que el plazo para presentar los descargos se cumplió el martes 6 de septiembre y el diputado, Gonzalo de la Carrera compareció por escrito. “Hoy día, se revisaron los medios de prueba y llegamos a la conclusión de que la sanción también amerita que se le aplique el máximo disciplinario establecido, es decir, el 15% de la dieta parlamentaria, aparte de la censura”. Bajo castigo El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, reconoce, en todo caso, que las sanciones que se aplican son, en general, bajas. “A veces, casi puede convenir realizar una agresión de esta naturaleza, porque con eso, el público más duro que tiene cada uno de los parlamentarios, casi termina aplaudiendo este tipo de acciones. Entonces, evidentemente, tiene que ser una sanción mucho más grave”. El diputado plantea que “también sirve una sanción grave como es el quedar registrado dentro del historial parlamentario de cada uno, con esta sanción de censura. Por ejemplo, todos nosotros tenemos dentro de nuestro historial las intervenciones que realizamos, los proyectos de ley que defendemos y también se van anotando en nuestro historial parlamentario este tipo de situaciones que no son otra cosa que una recriminación pública por un acto de esta naturaleza. Por lo mismo, no lo veo, simbólicamente, como algo tan menor, pero considero que lo que tiene que ver con la multa, debiera subirse, porque son muy bajas, en relación con la gravedad de los actos que se han cometido”. El parlamentario del Partido Socialista adelantó que en los próximos días, la Comisión de Ética de la Cámara Baja presentará una propuesta relacionada, precisamente, con aumentar las sanciones contra quienes cometan agresiones en el ejercicio de sus funciones.

