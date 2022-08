Entre denuncias y sanciones: los efectos que dejó la última polémica de Gonzalo de la Carrera

f208dce217

En medio de la nueva polémica protagonizada por el diputado Gonzalo de la Carrera (ind/Republicanos), hoy miércoles el presidente de la comisión de Ética de la Cámara, Nelson Venegas (PS), anunció una sanción de censura y la rebaja del 15% de la dieta contra el legislador. Esto, a propósito de una denuncia que ingresó la diputada Ana María Bravo, en contra del parlamentario de derecha respecto a “insultos y agresión pública” al presidente de la Comisión de Economía, Manuel Manoucheri (PS), durante la discusión del proyecto #ChaoDicom. De todos modos, Venegas apuntó que a raíz del puñetazo que le dio de la Carrera al vicepresidente de la Corporación, Alexis Sepúlveda, “lo que ocurrió ayer es un hecho de la mayor gravedad. En el hemiciclo propiamente tal no se había dado una situación de esta naturaleza”. En ese sentido, apuntó que “atendida la importancia, y sabemos lo que concita esto dentro de la opinión pública, nosotros por primera vez, actuando de oficio, sin requerimiento de parte, solicitamos iniciar una causa respecto a este tema”. Por esto, el diputado de derecha será citado a la comisión el próximo miércoles para abordar el hecho, de manera que la instancia aplique las sanciones “si así correspondiera”. En todo caso, Venegas afirmó que, dado que las sanciones que puede imponer la comisión son bajas, “exige que le presentemos a la Cámara de Diputados una moción de modificación del reglamento para subir al máximo legal permitido el nivel de sanciones que nos damos nosotros mismos”. Esto, considerando que una eventual inhabilitación no estaría permitida, a menos que se ingrese una reforma constitucional. Requerimiento a la justicia Sin embargo, lo comunicado por el presidente de la comisión de Ética fue lejos de ser única acción contra el diputado Gonzalo de la Carrera. Más temprano, la Comisión Mixta integrada por diputados PC, FRVS, Acción Humanista e independientes presentó una denuncia en la Fiscalía Regional de Valparaíso contra el legislador por los delitos de lesiones menos graves y amenazas, solicitando, además, su detención para ponerlo a disposición de la Corte de Apelaciones de dicha región. “Lo que está claro para todo el mundo es que Gonzalo de la Carrera hasta ahora no ha sido detenido. Ni la PDI en el Congreso, ni Carabineros procedieron a detenerlo, que es lo que corresponde porque lo importante es que exista igualdad ante la ley y que terminemos con el matonaje político”, expresó la diputada comunista, Carmen Hertz. Por su parte, parlamentarias de diversas bancadas, tanto de la oposición como del oficialismo, ingresaron una nueva denuncia a la comisión de Ética por los insultos proferidos por el parlamentario contra la diputada independiente, Marcela Riquelme (ind), a quien trató de “estúpida” y que devino en la agresión registrada ayer martes. En ese sentido, la diputada y también presidenta de la Corporación, Claudia Mix (Comunes), apuntó “hay una dinámica al interior del Parlamento de un machismo puro instalado, oligárquico, patriarcal que no ha terminado en pleno siglo XXI. Nosotras no somos la piedra de tope, no somos el arroz graneado, somos una fuerza que representa a una ciudadanía que quiere que nosotras hablemos por ellos”. “Representa a un sector político” En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la Coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés, profundizó en estos episodios protagonizados por el representante del Distrito 11, señalando que desde que fue electo “él construyó una imagen que, frente a la tensión y a la polarización de la élite política, él iba a decir las cosas por su nombre. Además, es una persona expresiva del más alto machismo que se puede encontrar en la clase política porque los dos elementos que inician la situación grave de violencia es un maltrato a la ministra del Interior y después una reacción frente a la diputada que la trata de ‘estúpida’”. “Entonces, se juntan varias cosas, pero él representa a un sector político que sí apoya esa forma radical y violenta de expresión”, afirmó. En tanto, el sociólogo y académico de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, manifestó que sobre la agresión del diputado “no lo veo como un exabrupto, como una reacción del momento, este es un estilo que está instalado en sectores de la derecha hace mucho tiempo”, añadiendo tener registros sobre esta clase de episodios: “normalmente coincide con momentos más o menos álgidos, de mucha controversia, de mucha discusión pública y donde también la derecha se ve un tanto amenazada en algunas ocasiones”, recordando, por ejemplo, el empujón que le dio en 1995 el actual senador Iván Moreira (UDI) al ex diputado Jorge Schaulsohn (PPD), y la pelea entre los ex diputados Sergio Correa (UDI) y Jorge Soria Macchiavello (PPD) en 1998.

