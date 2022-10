48a4ad3893

Cultura Entrevista Alejandra Acosta: “El libro es el primer acercamiento que tienen los niños con el arte” La ilustradora abordó el proceso creativo que dio forma a sus últimos libros, uno de ellos en conjunto con Jorge Luján y adecuado para todas las edades, mientras que el ilustrado y escrito por ella es dirigido a niños y niñas de cero a tres años. Joana Carvalho Martes 11 de octubre 2022 20:23 hrs.

En conversación en el programa Semáforo, la novelista, autora e ilustradora, Alejandra Acosta, se refirió a los último libros que ilustró: “Amor” y “1,2,3 ¿Me lo cuentas otra vez?”, siendo el segundo también escrito por la artista. La profesora de Ilustración en la Universidad del Desarrollo y en la Pontificia Universidad Católica de Chile, habló sobre lo que significa crear ilustraciones dirigidas a la niñez luego de 20 años dedicada a un público juvenil y adulto, puesto que “1,2,3 ¿Me lo cuentas otra vez?” es recomendado para niños y niñas de cero a tres años. La también diseñadora sostuvo que estaba acostumbrada a trabajar con colores más oscuros, pero en pandemia sintió la necesidad “de volver a la infancia, retomar los colores, tener historias más optimistas y bonitas”. En esa misma línea, Acosta manifestó que se embarcó en el proyecto de ilustrar para niños y niñas reconociendo la responsabilidad que eso conllevaba, de esa manera creó figuras pensando en los colores y dibujos más adecuados, así como en el tamaño de letra indicado. “Siempre he pensado que el libro es el primer acercamiento que tienen los niños con el arte, pero no es solamente eso, sino que pensé en cómo se integran con el lenguaje y con las palabras”, dijo. Además, no solo las ilustraciones están pensadas en las y los más pequeños, sino que también el material es resistente a las mordeduras y los bordes del libro no tienen puntas para evitar accidentes. El libro en cuestión explora los números del uno al diez mientras cuenta lo que distintos insectos y animales están haciendo, con ilustraciones llenas de colores que no siempre corresponden a la realidad. “Sentí que había una idea interesante en presentar un universo visual que no necesariamente es realista, en el fondo el pasto no es rosado, no necesariamente las flores son azules o es real que los patos usen sombrero”, expresó la artista y agregó que ese juego de fantasía “permite que los niños vayan creando su propio universo”. Por otro lado, “Amor” escrito por Jorge Luján e ilustrado por Acosta, es apto para cualquier edad y trae una propuesta diferente desde el punto de vista visual en relación a la obra anterior. El morado y el rojo toman la mayor cantidad de espacio en sus páginas, mientras que el negro y el blanco los acompañan. Así, el cuento responde a diversas preguntas que exploran los veinticuatro anagramas de la palabra “amor”. Junto con destacar el trabajo de Luján y el proceso creativo que llevaron de la mano para lograr el resultado final, la ilustradora expuso que “la idea era que el libro quedara lo más completo posible para que se entendiera el juego de las palabras y todo lo que se puede lograr con esas cuatro letras”. “Tenía super claro que quería que tuviera esa estética del medio oriente y colores relacionados con la idea del romance, del amor, del deseo, de los prohibido y la muerte. Es un libro que en verdad es una mini película que uno va recorriendo“, comentó. Asimismo, la diseñadora reconoció que su intención siempre fue que el libro tuviera una estética cinematográfica. La primera edición de “Amor” fue lanzada en Italia, después en México con un formato gigante y con otra portada, mientras que en Chile el cuento fue expuesto al público con una carátula diferente y que según la ilustradora, fue un acierto.

