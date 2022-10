Paulina Vodanovic (PS): “Veo cada vez más difícil que la derecha acepte esta convención 100% electa”

a3b320e71b

En conversación con Radioanálisis, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la molestia que generó en Socialismo Democrático las críticas que el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, dirigió a los partidos de la ex Concertación, y que se dialogaron en el comité político ampliado de La Moneda. Al respecto, Vodanovic indicó que la incomodidad de su sector radicó en que la crítica “la formuló no cualquier parlamentario, sino que es el presidente de un partido y así se lo hicimos ver al senador Latorre”. “De fondo creo que es bastante injusto que se trate de culpar a un sector del Gobierno que ha sido invitado por el Presidente de la República a integrarse en primera instancia y luego ha sido incorporado al comité político de forma importante”, indicó, asegurando que en “Socialismo Democrático no somos una fuerza conservadora, somos parte del Gobierno y tenemos tanto interés como Apruebo Dignidad en que se impulsen las reformas que sostiene el Gobierno, por lo tanto creo que la crítica es injusta”. En cuanto a los emplazamientos que parlamentarios de Socialismo Democrático han dirigido contra Apruebo Dignidad -tales como senador Espinoza del PS y el senador Lagos Weber del PPD- Vodanovic, afirmó que “no justifico los comentarios de ningún parlamentario en contra de otro”. No obstante insistió en que “cuando es un presidente de partido que formula declaraciones de ese tenor, yo no veo el aporte para el Gobierno tampoco”. “Ahora, esos parlamentarios por muy críticos que puedan haber sido, siempre han apoyado los proyectos del Gobierno a diferencia de otros parlamentarios que son de Apruebo Dignidad que no votan los proyectos del Gobierno, entonces, aquí no se trata de hacer un concurso de lealtades sino de que todos trabajemos conjuntamente para que el Gobierno le vaya bien porque sino, todos los impulsos transformadores que tiene el Gobierno no se van a poder hacer efectivos”, señaló. Por lo demás, la timonel socialista reparó que “en la Cámara de Diputados ustedes ven lo que está ocurriendo ahora, en que hay partidos que no quieren respetar el acuerdo para que Karol Cariola sea la próxima presidenta de la Cámara de Diputados. Al respecto quiero decir que el Partido Socialista, todos sus parlamentarios están firmes en esa decisión y van a respetar el acuerdo, entonces aquí es cuando se miden las palabras, las lealtades y los compromisos políticos”. En lo que respecta al programa de Gobierno, la presidenta del PS consideró necesario que las reformas avancen de la mano. “Tenemos una reforma tributaria que hay que impulsar y donde tenemos que actuar con la máxima unidad porque de esa reforma tributaria depende una gran reforma y yo creo que puede ser el sello de este Gobierno que es la reforma previsional”. En ese sentido hizo hincapié en la unidad del oficialismo para concitar los votos en el Congreso. “Sabemos que aquí hay muchos intereses detrás, sabemos que hay parlamentarios que se dicen de centro o centroizquierda incluso que no están por reformar el sistema de AFP y que han sido recalcitrantes opositores a cualquier cambio en esto, entonces sino tenemos la posibilidad de actuar conjuntamente y de impulsar el cambio a la reforma previsional, porque una cosa es tener los fondos para poder financiar una reforma de esa magnitud y asegurarle a chilenos y chilenas pensiones dignas (…) pero otra cosa distinta va a ser tener los votos en el parlamento de aquellos que se dicen de centro y que están en contra de cambiar el sistema de AFP”, sostuvo. En lo relativo a las negociaciones que versan sobre la reanudación del proceso constituyente, Vodanovic vio compleja la posibilidad de arribar a un acuerdo en noviembre. “Yo nunca he sido partidaria de autoimponernos fechas porque siempre he visto manifestar una voluntad de todos los sectores en orden de llegar al acuerdo, pero que luego esa voluntad se va entorpeciendo día a día”, afirmó. “En consecuencia, creo que es complejo cuando son tantas fuerzas políticas y tan distintas, que podamos lograr acuerdos”, señaló, sin perjuicio de que “lo hemos ido logrando con dificultad y no quiero descartar la posibilidad de tener este acuerdo que nos habilite para tener una nueva reforma constitucional. Finalmente lo que nosotros estamos construyendo es la posibilidad de reformar la Constitución para que de esa manera se habilite un proceso constitucional participativo”. Ahora bien, Vodanovic reconoció que hay un escollo impuesto por la oposición, en cuanto al estándar democrático del organismo redactor. “Por cierto, como Partido Socialista hemos impulsado tener una Convención cien por ciento electa, con paridad, con participación de los pueblos originarios y los independientes, pero a estas alturas, después de más de un mes de estar discutiendo y tratando de llegar a esos acuerdos, veo cada vez más difícil que la derecha acepte esta convención 100% electa”.

