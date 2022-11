78932c152c

Nacional Política “Alianza de Gobierno”: El gesto de unidad que el oficialismo prepara para el cónclave de Cerro Castillo Además de proyectar los próximos seis meses de Gobierno, el oficialismo buscará dar una potente señal de mancomunión decretando una alianza única entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. Ello tras meses de declaraciones cruzadas. Maria Luisa Cisternas Miércoles 2 de noviembre 2022 17:11 hrs.

Conformar una única coalición de Gobierno ha sido un deseo que el presidente Gabriel Boric ha manifestado en más de una ocasión. Y si bien, el mandatario ha reconocido que la unidad de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad “no se logra por decreto”, sino que debe ser precedido por una discusión ideológica, lo cierto es que a siete meses de haber asumido el oficialismo, ambas coaliciones están lejos de arribar a una aproximación de ese orden. Por el contrario, se han visto entrampadas en diferencias infructuosas para el Ejecutivo. Una serie de declaraciones cruzadas -entre las que destaca las recientes críticas del presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, a la ex Concertación, o la acusación que el senador Fidel Espinoza (PS) dirigió al ministro Giorgio Jackson, tildándolo de destructor de instituciones democráticas- han repercutido negativamente en la agenda del Gobierno, que constantemente ha debido responder por las diferencias del oficialismo, en lugar de dirigir el foco mediático hacia las reformas estructurales o las medidas que versan sobre las urgencias ciudadanas. Por ello es que desde La Moneda fijaron un nuevo cónclave oficialista en el palacio presidencial de Cerro Castillo, cita que se realizará este domingo 6 de noviembre entre las 14 y 19 horas con el principal objetivo de superar las tensiones de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático dando pie a una “alianza de Gobierno”. Así lo adelantaron las dirigencias del oficialismo este miércoles. “Es una instancia inédita de diálogo, de tender puentes entre las distintas coaliciones para establecer una única alianza de Gobierno que se ponga detrás de las reformas que está impulsando nuestro presidente Gabriel Boric”, señaló el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Asimismo, indicó que “tenemos que calibrar una hoja de ruta que se haga cargo de las preocupaciones más urgentes en materia de unidad, en materia de crecimiento económico y de combate al alza del costo de la vida, pero también enfocarnos en reformas estructurales como es la reforma previsional que está destinada a mejorar inmediatamente la calidad de vida de las personas jubiladas pero también a reformular un modelo que ha fracasado en estos últimos años”. A su vez, la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, consideró que el cónclave del domingo es de suma relevancia en cuanto se estará junto al Presidente definiendo la estrategia para esta etapa del Gobierno. “Evidentemente hubo una reconfiguración de fuerzas a partir del 4 de septiembre y es importante que abordemos considerando que se necesitan mayorías amplias para tener esta reforma, la reforma tributaria, y en el fondo poder avanzar en aquellos problemas como la seguridad, las reformas legales que se van a presentar y van a discutirse son de mucha relevancia para Chile y yo espero también que todos los parlamentarios estén sin cálculos menores apoyando aquello”, sostuvo. En tanto, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, señaló que un objetivo del cónclave “es fortalecer una alianza de Gobierno”. “Si bien hoy día no tenemos una coalición política de Gobierno única, tenemos dos coaliciones, pero sí podríamos decir que estamos en una alianza de Gobierno, de partidos diversos y que tenemos que mejorar sin duda alguna la coordinación política, dotarnos de una mínima orgánica de funcionamiento que hasta el día de hoy no la tenemos, más allá de las reuniones de los días lunes en el comité político ampliado y ese es un desafío que tenemos que asumir los partidos”, indicó. A ello sumó un segundo objetivo de “revisar o evaluar lo que ha sido hasta ahora la marcha del Gobierno y cómo se proyectan en los siguientes meses. Por ejemplo de aquí al cumplimiento de un año, el primer año del presidente Boric y cómo priorizar determinadas agendas, por ejemplo hoy día la reforma de pensiones, la tributaria, 40 horas, el presupuesto, por nombrar algunas. También cómo nos hacemos cargo del alza del costo de la vida y la seguridad”. Ahora bien, Latorre tomó distancia de la idea de ampliar el oficialismo invitando a nuevos partidos. “Creo que no es un tema que vayamos a resolver en el cónclave, yo no sé si por invitar a un partido vamos a tener mayorías inmediatamente, yo creo que siempre he dicho que los proyectos del Gobierno tendrán que ser dialogados democráticamente con la oposición o sectores de la oposición que están de acuerdo con avanzar democráticamente, por ejemplo en un pacto tributario o en un sistema de seguridad social o en una reforma al sistema de salud y eso no implica que porque tú llegues a acuerdos programáticos de la oposición los vas a incluir en tu alianza de Gobierno”. Sobre la unidad del oficialismo también hizo hincapié el cabecilla de Comunes, Marco Velarde. “Lo importante es que ambas coaliciones se conformen en una sola alianza de Gobierno que pueda conducir el ciclo de reformas que viene, que pueda dirigir las urgencias sociales que tenemos hoy día y que podamos, en el fondo, superar todas las diferencias que se han mostrado en el debate público y podamos estar alineados detrás de este gobierno, detrás del Presidente porque la gente necesita menos que nos pongamos a pelear y más disposición para que vayamos resolviendo los problemas concretos de la vida cotidiana”, afirmó. En cuanto a si el llamado de conformar una única alianza implica devenir en una única coalición de Gobierno, Velarde indicó que ese “es un debate que viene hace harto tiempo dándose, el mismo Presidente ha hecho el llamado a que podamos en el futuro conformar una sola coalición, yo creo que es algo que no se decreta sino que se construye con trabajo político, se construye con confianza, también resolviendo nuestras diferencias entonces creo que el llegar a una sola coalición puede ser un norte en estos cuatro años de Gobierno pero lo que hoy día necesitamos es que ambas coaliciones, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático se conformen en una sola alianza que pueda empujar las transformaciones de nuestro programa de Gobierno”.

