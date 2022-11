¿La tercera es la vencida?: Dupla Jara-Marcel se despliega en el Congreso para el inicio de la discusión sobre reforma previsional

Cabe recordar que el Gobierno busca establecer un Administrador de Pensiones Autónomo que en concreto recauda y gestiona la cuenta de los cotizantes. De él se desprenden dos modalidades de inversión a los que podrán optar la ciudadanía: un inversor de pensiones privado -modalidad a la que deberán adaptarse las actuales AFP en el caso que quieran mantenerse en el sistema previsional- y un Inversor Público de Pensiones Autónomo.

Asimismo, se propone aumentar las pensiones de los actuales y futuros jubilados con la creación de un seguro social de un 6% de cotización con cargo al empleador, el que será administrado por el inversor público. Junto a ello se considera el aumento de la PGU a 250 mil pesos y el mantenimiento de la pensión autofinanciada que pasaría a ser de 10,5 por ciento. En ese pilar se garantiza la absoluta propiedad de los afiliados sobre sus fondos y las posibilidades de heredabilidad.

Pero a una semana de darse a conocer la reforma, la oposición ya ha impuesto un bloqueo a la propuesta apuntando contra la creación de seguro social del 6% y exhortando a que este fondo vaya únicamente a las cuentas individuales. Algo que ha sido criticado por el titular de Hacienda.

“Lo que más me sorprende de la oposición es el planteamiento de que todas las cotizaciones tienen que ir al fondo de capitalización individual”, afirmó Marcel a radio Infinita, acotando que “es sorprendente ver una involución, nos lleva a las antípodas”.

Defendiendo el proyecto del Gobierno, el ministro destacó que para los seguros de Cesantía ya existe una entidad pública que gestiona las cotizaciones, por tanto, aseveró que “aquí nadie se cree José Piñera, nadie está inventando cosas de la nada, nada se está sacando de un sombrero ni es un experimento”.

Boric

De la reforma se refirió esta mañana el presidente de la República, Gabriel Boric. En entrevista con Canal TVR, el mandatario reiteró el llamado a la oposición a abrirse a un acuerdo tan sustantivo para el país.

“Yo entiendo que la oposición juegue un rol. Ahora, ellos mismos presentaron una reforma bastante más progresista de lo que están defendiendo hoy día y el problema que hemos tenido es que, más allá de quién tiene la culpa por peleas entre quienes estamos en política, las pensiones no han aumentado como debieran”, sostuvo.

El mandatario destacó que “la reforma previsional que nosotros presentamos recoge el debate que se ha tenido en los últimos años y es una reforma que tiene como objetivo principal aumentarle las pensiones a las personas mayores“. Del mismo modo, aseguró que la propuesta “incorpora muchos elementos, de solidaridad, de transparencia, de mejor gestión”.

Por lo demás, el jefe de Estado abordó los resquemores que puede tener la ciudadanía sobre el cambio del sistema previsional e invitó a reflexionar sobre el monto que arrojan las actuales pensiones.“La gran mayoría de los chilenos tiene pensiones que no le alcanza para vivir, donde en muchos casos alcanzan el 30 por ciento de su último sueldo y en donde, más aun, en particular a las mujeres, se les discrimina de una manera brutal”, destacó.

Y cuestionó:”Cómo nos hemos permitido como sociedad que la tarea de criar a un hijo, de cuidar a una persona enferma, de asistir a una persona mayor con necesidad, no sea considerado trabajo (…) Lo que hacemos en esta reforma es considerar aquello para que las mujeres que realizan trabajos domésticos no remunerados también puedan tener derechos a una pensión digna”.

La antesala de la discusión

Previo a presentarse en la instancia presidida por el DC, Alberto Undurraga, Marcel adelantó que esta tarde se presentará el detalle de la reforma previsional, junto al informe financiero y el informe de productividad del proyecto, de modo de ver “los efectos fiscales y económicos que tendría esta reforma”.

“Creo que eso nos va a dar una idea mucho más completa y mucho más balanceada de lo que la reforma significa”, consideró.

En ello, indicó que lo fundamental del debate legislativo “es entender la lógica de la reforma, entender que lo que se busca en primer lugar es mejorar las pensiones; en segundo lugar, generar un sistema mixto que combine aportes de trabajadores, empleadores y del Estado con distintos pilares que se complementan entre sí y donde uno de ellos lo que está ofreciendo un seguro social y donde por lo tanto lo que se busca como seguro social, como con cualquier seguro, es que todos aportemos para mitigar los riesgos a los cuales todos estamos afectos“.

En tanto, este lunes, la titular de Trabajo y Previsión Social dijo esperar que “los parlamentarios puedan conocer la propuesta y vean lo robusta que es, lo moderada que es, y el efecto que produce materialmente para subir las pensiones que, nos parece, el argumento más contundente para poder legislar prontamente”.

Replicando a las críticas que han hecho saber los timoneles de RN y la UDI -quienes han considerado que el Gobierno perdió una oportunidad única para lograr grandes consensos al apostar por su visión ideologica- Jara afirmó que “no hay nada más ideológico que seguir defendiendo férreamente el modelo de las AFP”.

Pese a que ambos secretarios de Estado han logrado llevarse unas victorias para La Moneda en el Parlamento, como fue el caso del proyecto de aumento del salario mínimo, actualmente se enfrentan a una oposición radicalizada y a un Congreso desordenado por la reciente elección de la presidencia de la Cámara.

Si bien el oficialismo fue capaz de concitar 77 preferencias a su favor para definir los nombres que fueron a la testera, el diputado Gonzalo Winter, en conversación con Radioanálisis, advirtió que reunir los repaldos “en el tema de los proyectos de ley es un tanto distinto”.

“En el fondo los parlamentarios votan por el contenido del proyecto, pero también votan por la presión que están sintiendo desde afuera y ahí la disputa ideologica y la disputa de no permitir ciertas cosas que se instalan en el discurso son fundamentales“, señaló.

Oficio a la SP

En el marco de esta jornada, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, junto a su par frenteamplista, Andrés Giordano, anunciaron que enviarán un oficio a la Superintendencia de Pensiones por la intervención que las propias Administradoras de Fondos de Pensiones han realizado contra la reforma del Ejecutivo.

“Las AFP utilizan los correos electrónicos y los datos personales por parte de los afiliados, pero la ley es clara y explícita, debe ser con los fines de entregar información en atención a la administración de los fondos de pensiones de la AFP y no con otros fines y en este caso están utilizando, AFP Cuprum en particular, los datos que fueron entregados por sus afiliados para hacer propaganda política y eso está por fuera de la norma”, denunció la parlamentaria de CS.

Y lamentó que “esto es ya un hecho reiterado, en el periodo pasado las AFP también hicieron lo mismo a propósito del retiro del 10 por ciento y la Superintendencia de Pensiones también fiscalizó y aplicó sanciones. Eso es sumamente preocupante porque no puede ser que esto ya sea un precedente más y por lo tanto que a la AFP no le interese la atención de fiscalización que está realizando la Superintendencia porque no le importa ir en contra de la norma establecida”.