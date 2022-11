3d32c94213

Nacional Política Pueblos originarios Ana Llao y gira de Boric a La Araucanía: “Fue una visita por cumplirle más bien a los empresarios de la región” Sin embargo, la dirigenta mapuche y consejera de la Conadi, enfatizó en la necesidad de seguir dialogando con todos los sectores. "Tenemos que estar presentes en esta discusión" afirmó. Maria Luisa Cisternas Viernes 11 de noviembre 2022 19:42 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la consejera mapuche de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Ana Llao, realizó un balance sobre la gira del presidente Gabriel Boric a la región de La Araucanía. Visita que el mandatario finalizó este viernes tras dar cuenta de la agenda de diálogo del Gobierno. Pero la efectividad de esta política fue cuestionada por la dirigenta mapuche, quien consideró que el mandatario se ha inclinado hacia los intereses de la derecha y el empresariado. “Fue una visita por cumplirle más bien a los empresarios de la región y también responderle quizás, hacerle el guiño a la oposición, que hoy día están señalando falsamente de aquí poco menos ya se declaró el terrorismo”, afirmó. En ese sentido sostuvo que “hay un gran porcentaje de mapuches que no están por esa acusación que están haciendo algunos parlamentarios que se han dedicado a levantar falsas informaciones, usar los medios, usar las herramientas económicas que tienen, porque la verdad es que ellos tienen el poder económico, el poder informativo”. “Y por eso también nuestra rabia, nuestra pena, nuestra decepción porque en el fondo, el Presidente le está dando el gusto a ese sector que hoy día nos está acusando”, añadió, aduciendo que “él no se acuerda que el pueblo mapuche ha vivido una historia triste. Por siglos, por décadas quemaron comunidades enteras, mataron a nuestros lonkos, a nuestros líderes que teníamos históricamente”. Por otro lado, Llao cuestionó la transversalidad del diálogo al que está arribando el Gobierno. “Él dice que se vino a reunir con las autoridades de la región, del Wallmapu, pero las autoridades nuestras son nuestros lonkos, nuestras verdaderas machis que siempre han existido”, señaló. Además consideró inaceptable que en la visita del mandatario no fuesen considerados los consejeros de la Conadi. “Estuvimos conversando con los dirigentes de Purén, específicamente me han llamado dirigentes de Victoria, dirigentes de Traiguén, de Padre Las Casas, Temuco y han llamado preguntando dónde estábamos los consejeros en esta visita del Presidente. Yo les dije vean ustedes con sus ojos lo que está pasando, nosotros no fuimos considerados”, afirmó. Y reclamó que “tampoco estuvo el ministro de Desarrollo Social acompañando cuando era la temática que tenía que resolver”. En contraste, Llao criticó el contingente policial con el cual el jefe de Estado llegó a la región y advirtió que el robustecimiento de las policías y las Fuerzas Armadas no destrabará el conflicto. “Así no vamos a resolver el tema del Wallmapu, colocando más Carabineros, colocando más militares, comprando más drones y más vehículos policiales, no vamos a resolver el problema”. En ello acotó que “la ley antiterrorista, cuando se ha querido aplicar acá en el Wallmapu, es un fracaso, lo sabemos, porque cuando se ha querido inculpar a algunos de nuestros lagmienes, se llevan mucho tiempo encarcelados y resulta que al final terminaron absueltos sin ninguna condena”. Pese a que reconoce sentirse profundamente decepcionada de este gobierno, la consejera de la Conadi aseguró que continuará en la vía de la colaboración para efectos de avanzar en las demandas de las comunidades. “Voy a continuar con esta disposición de seguir dialogando, porque tampoco podemos decir que no se ha logrado nada, al menos la ley indígena es producto de la luchas sociales de aquellos tiempos, de Chile de los 90 y nosotros no podemos no seguir dialogando. Tenemos que estar presentes en esta discusión”, aseveró. Imagen: Presidencia

