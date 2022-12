Ministra Tohá y caída de Morales: “Hubo campaña sucia en la prensa”

fdf4eede31

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que cuando el presidente Gabriel Boric tomó la decisión de nominar a José Morales como fiscal nacional lo hizo escuchando a las y los senadores de las distintas bancadas, teniendo como único norte que sea la persona más apropiada para encabezar la institución. Luego de la sesión especial del Senado donde se rechazó por falta de quórum la nominación de José Morales como nuevo fiscal nacional, la ministra Tohá afirmó que “hubo una mayoría nítida, transversal, que votó a favor de la propuesta presidencial, pero no fue suficiente para alcanzar el quórum” . Agregó que en un proceso de este tipo que tuvo participación de todos los poderes del Estado, “la manera en que actuó el Ejecutivo está ceñida al rol, a la función, a la misión que desempeña y que le tocará desempeñar a la futura persona que encabeza el Ministerio Público. Esta es la institución encargada en Chile de la persecución penal, es la institución que en representación del Estado y la sociedad persigue que sean sancionados los delitos y cuando el presidente tomó la decisión de qué persona nominar, lo hizo habiendo escuchado las opiniones de los distintos senadores y senadoras de las diferentes bancadas, pero teniendo como único norte cuál es la persona más apropiada para encabezar la institución a cargo de la persecución penal”. Tohá indicó que pese a que la propuesta fue rechazada, “cuando la Corte Suprema elabore una nueva quina y haya que volver a definir un nombre para proponerle a Senado, el criterio va a seguir siendo buscar a la persona más apropiada para encabezar la persecución penal en nuestro país”. La secretaria de Estado acotó que “para el Ejecutivo no hay en juego ninguna otra cosa, a la hora de definir a la persona más apropiada para perseguir los delitos. En ese sentido, las campañas sucias que se puedan establecer y los distintos intereses para que la opinión pública vea las cosas de una manera u otra, no va a ser la forma, no es la forma que invitamos a que no sea la forma en que tomemos estas decisiones. Las tomemos pensando en cómo podemos hacer funcionar bien esta institución, en cómo podemos hacer que los chilenos y chilenas reciban eso que están esperando, y es que haya más efectividad en la persecución de los delitos, eso es lo único que nos debe importar”. Tohá afirmó que hubo campaña sucia por la prensa, no del Gobierno y que tampoco hubo presiones desde el oficialismo para que apoyaran al candidato. “Hubo campaña sucia en la prensa, del oficialismo ninguna (…) Lo que hubo fue un gobierno que planteó sus puntos de vista y lo planteó con la misma transparencia que lo estamos haciendo aquí”, indicó y que los senadores oficialistas que rechazaron la propuesta, “están en su derecho” de tomar una opción al tiempo que negó quiebre en el oficialismo. En ese escenario, la secretaria de Estado indicó que el Ejecutivo tiene la obligación de “cumplir ante el país de proponer el nombre más adecuado para encabezar instituciones importantes como éstas. Un sistema como éste, se basa en que la Corte Suprema elabora una quina, el Presidente o Presidenta de la República propone un nombre y los senadores en conciencia, dirimen si lo apoyan o no. No podemos considerar que es una cosa irregular que un senador tenga una opinión distinta, pero lo que no se le puede pedir al Presidente de la República, que proponga un nombre diferente del que considera mejor”. Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, agradeció el apoyo de 31 senadores. “Queremos agradecer a los 31 senadores que apoyaron la propuesta del Presidente. Entendemos las decisiones de los demás, queremos decir que el candidato consiguió una amplísima mayoría y que hubo ausencias producto de viajes”, subrayó. La ministra, que llevó las negociaciones para alcanzar el apoyo necesario, indicó que “nosotros vamos a seguir en este proceso, el Presidente consideró todas las variables y aspectos respecto de esta nominación. Ahora la Corte Suprema tiene que completar la quina reemplazando el nombre rechazado. Después de eso, tenemos 5 días para presentar una nueva propuesta”. Sobre las críticas en su contra, Ríos explicó que “este ha sido un trabajo colaborativo del Gobierno, acá estamos las ministras para ejecutar una decisión del Presidente Boric. Él es el que tiene siempre a disposición todos nuestros cargos y tiene que evaluar este proceso”. En tanto, la ministra secretaría general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, expresó que “para lograr la nominación como fiscal solo faltaron dos votos. En consecuencia, de lo que estamos hablando es de un proceso en que habiéndose obtenido una amplísima mayoría, faltaron dos votos solamente”. Junto con reiterar el agradecimiento a los senadores que apoyaron a Morales, la ministra precisó que lo ocurrido demuestra “que ha operado la democracia, sus instituciones y por supuesto nos sometemos a ella porque esa es nuestra convicción”. A su vez, el senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, que votó en contra de la nominación de Morales, indicó que “el candidato no fue muy contundente en ciertas temáticas y aquí no hay infalibles (…) hoy día un sistema democrático necesita de una doctrina, de un fiscal claro y concreto en ciertos marcos, por ejemplo en el combate a la corrupción en eso no puede quedar espacio alguno, le ha faltado convicción”. Desde la oposición hubo un par de senadores que pidieron la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos. “Yo creo que aquí las cosas se hicieron muy mal, y aquí hay responsabilidades políticas. La responsabilidad política la tenía la ministra de Justicia, que lamentablemente no hizo el trabajo oportuno con sus propios parlamentarios”, dijo el senador de la UDI, Iván Moreira. Su par, el senador Rojo Edwards dijo que José Morales “tuvo muchos votos de nuestro sector, de la oposición. Por lo tanto, es claro que el fracaso de esta nominación es del Gobierno y tiene nombre y apellido, se llama Marcela Ríos”.

