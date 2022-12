Ana Lya Uriarte y fallida elección de Morales: “Hay que desdramatizar que las instituciones funcionen”

46e5d55b44

1270eae2de

Ana Lya Uriarte, ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), desdramatizó la fallida elección en el Senado de José Morales para el cargo de fiscal nacional. En una entrevista a CNN Chile, la secretaria de Estado indicó que “creo que tenemos que desdramatizar el que las instituciones funcionen, porque habría sido un tremendo problema que no se hubiera podido llevar a cabo y hasta el final el proceso, eso ha ocurrido y los distintos estamentos que están llamados a participar han cumplido su rol”. “Por cierto, hubiéramos preferido que hubiera sido nominado el nombre que el Presidente le propuso al Senado, eso no ocurrió, y desde el análisis que hacemos nosotros en el ámbito político, respecto de esta decisión, no le atribuimos una gravedad política como aquellas que pudieran ser desestabilizadoras de la democracia o que implicaran ingobernabilidad”, aseguró. Afirmó que “el fiscal nacional no fue designado porque faltaron dos votos, y faltaron votos que pudimos haber tenido, dos del FRVS y tres del PS. Entonces, uno diría que fue difícil lograr el alineamiento de estos senadores, pero no solo fue difícil, fue imposible, no lo logramos”. Aunque señaló que hay un respeto por la decisión personal de los senadores, dijo que “la decepción tomaría mis sentimientos si es que fuera no apoyar la reforma tributaria ni de pensiones, porque esos son proyectos que van al corazón de lo que nos identifica, de lo que somos, pero en un nombre, en una nominación del Presidente, desde luego preferiría que apoyaran el nombre que el Presidente envía, pero si no lo apoyan, no me produce decepción”. En relación a las negociaciones para tener un acuerdo constituyente, la ministra expresó que “tengo la convicción de que vamos a tener un nuevo proceso constituyente. Si ese proceso va a ser el 100% de lo que quería la oposición y el oficialismo, creo que no, creo que tanto la oposición como el oficialismo en algún punto vamos a tener que ceder algo”. Respecto de si el órgano encargado de la redacción de la Carta Magna debe ser cien por ciento electo, respondió que “yo creo que el tema de la legitimidad democrática siempre conlleva una consulta al pueblo, a las personas (…) Lo que no puede faltar son elecciones”. Al hablar de su cargo y su relación con el Congreso para lograr acuerdos, Uriarte declaró que “desde el segundo el gobierno de la Presidenta Bachelet, venimos observando esta dificultad en ordenar y generar acuerdos que involucren colectividades completas, desde luego todos reconocemos que no existe la orden de partido, ni para los diputados y senadores, al no existir orden de partido, entendemos que solamente opera el compromiso político”. Añadió que “no basta hablar con el presidente o presidenta de un partido, eso no garantiza nada. No basta hablar con el jefe de bancada, eso tampoco garantiza nada. Tenemos que ser capaces de hacer un esfuerzo de entendernos muy directamente con cada uno de los diputados y senadores que estén trabajando los determinados temas”. Foto: Agencia Aton.

Ana Lya Uriarte, ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), desdramatizó la fallida elección en el Senado de José Morales para el cargo de fiscal nacional. En una entrevista a CNN Chile, la secretaria de Estado indicó que “creo que tenemos que desdramatizar el que las instituciones funcionen, porque habría sido un tremendo problema que no se hubiera podido llevar a cabo y hasta el final el proceso, eso ha ocurrido y los distintos estamentos que están llamados a participar han cumplido su rol”. “Por cierto, hubiéramos preferido que hubiera sido nominado el nombre que el Presidente le propuso al Senado, eso no ocurrió, y desde el análisis que hacemos nosotros en el ámbito político, respecto de esta decisión, no le atribuimos una gravedad política como aquellas que pudieran ser desestabilizadoras de la democracia o que implicaran ingobernabilidad”, aseguró. Afirmó que “el fiscal nacional no fue designado porque faltaron dos votos, y faltaron votos que pudimos haber tenido, dos del FRVS y tres del PS. Entonces, uno diría que fue difícil lograr el alineamiento de estos senadores, pero no solo fue difícil, fue imposible, no lo logramos”. Aunque señaló que hay un respeto por la decisión personal de los senadores, dijo que “la decepción tomaría mis sentimientos si es que fuera no apoyar la reforma tributaria ni de pensiones, porque esos son proyectos que van al corazón de lo que nos identifica, de lo que somos, pero en un nombre, en una nominación del Presidente, desde luego preferiría que apoyaran el nombre que el Presidente envía, pero si no lo apoyan, no me produce decepción”. En relación a las negociaciones para tener un acuerdo constituyente, la ministra expresó que “tengo la convicción de que vamos a tener un nuevo proceso constituyente. Si ese proceso va a ser el 100% de lo que quería la oposición y el oficialismo, creo que no, creo que tanto la oposición como el oficialismo en algún punto vamos a tener que ceder algo”. Respecto de si el órgano encargado de la redacción de la Carta Magna debe ser cien por ciento electo, respondió que “yo creo que el tema de la legitimidad democrática siempre conlleva una consulta al pueblo, a las personas (…) Lo que no puede faltar son elecciones”. Al hablar de su cargo y su relación con el Congreso para lograr acuerdos, Uriarte declaró que “desde el segundo el gobierno de la Presidenta Bachelet, venimos observando esta dificultad en ordenar y generar acuerdos que involucren colectividades completas, desde luego todos reconocemos que no existe la orden de partido, ni para los diputados y senadores, al no existir orden de partido, entendemos que solamente opera el compromiso político”. Añadió que “no basta hablar con el presidente o presidenta de un partido, eso no garantiza nada. No basta hablar con el jefe de bancada, eso tampoco garantiza nada. Tenemos que ser capaces de hacer un esfuerzo de entendernos muy directamente con cada uno de los diputados y senadores que estén trabajando los determinados temas”. Foto: Agencia Aton.