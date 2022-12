José Mujica, por nueva Constitución: “No será perfecta, va a ser lo posible”

En dicha instancia, el referente del Frente Amplio uruguayo, abordó el acontecer político del país, extendiendo su impresión sobre el presidente Gabriel Boric, quien lo recibió este martes en el palacio de La Moneda, previo a una actividad conjunta con vecinos de la comuna de Maipú. “Me siento amigo del Presidente, por lo tanto tenga en cuenta de mi subjetividad política”, afirmó.

“Es un hombre joven, muy joven, que tiene una energía formidable y me parece que tiene buenos sentimientos, pero la realidad es compleja, muy compleja, y tiene por delante una lucha complicada. El mundo contemporáneo es complicado, para el Presidente de ustedes y para todos. No hay magia. Ahora, no esperen todo de los gobiernos, ayuden a los gobiernos también, hay una parte nuestra que poner”, sostuvo.

En ese sentido, llamó a no perder la concordia. “Luchen por el mutuo respeto, que no significa que tengan que estar todos de acuerdo y pensar lo mismo, pero no se lastimen. La cosa es la diferencia objetiva que pueden tener y otra cosa es materia de capítulo de la subjetividad, porque al fin y al cabo un pueblo tiene que cultivarlo un nosotros”, señaló.

“Le deseo suerte”, expresó, respecto al mandatario chileno, pero insistió en que “no dejen que todo dependa del Gobierno”. “Si no luchamos por mejorarnos un poco cada uno de nosotros, nunca vamos a tener gobiernos buenos, porque los gobiernos somos consecuencia de lo que somos nosotros”, acotó.

En cuanto al proceso constituyente, cuyas negociaciones derivaron a un órgano mixto, contrario a como promovía el oficialismo, Mujica desdramatizó el escenario, asegurando que las Constituciones no son perfectas. “Los papeles no tienen magia, el papel es un material bárbaro, resiste todo”, señaló, aduciendo que los humanos “precisamos contratos escritos, esas son las constituciones”.

“Las constituciones son macro programas que nos damos por una etapa, en las sociedades hay contradicciones por todos lados, lo que va a salir al final es una cosa media, ni tan tan, ni tan tan. No va a ser perfecta, va a ser lo posible“, indicó.

“Ese contrato es importante, pero hay que comprometerse para tener una cosa mejor lentamente”, añadió, reparando en que a las personas “nos parece que celebrando un papel escrito que tenga tal y tal, arreglamos el mundo”. “Primero la vida, después los papeles”, adujo.

Mujica a los estudiantes del país: “Ustedes tienen la responsabilidad del futuro de nuestra historia”

La dinámica del encuentro, permitió a los estudiantes de diferentes universidades públicas desarrollar un diálogo horizontal con el ex mandatario uruguayo, a quien tuvieron la posibilidad de dirigir preguntas.

“Nos toca vivir un tiempo hoy que no enamora a nadie. Entonces se la agarran con los jóvenes, que no quieren esto y no quieren lo otro, pero nos tocó vivir un tiempo desabrido, que no enamora, que no cultiva la esperanza, ¿y qué somos los humanos sin sueños, sin esperanzas que nos estrujen colectivamente para marchar por las incertidumbres de la vida?”, formuló Mujica, situando a los presentes sobre el contexto actual.

A pesar de ello, advirtió que él, “aquel joven fervoroso (que) hoy es un anciano, les viene a decir que no todo está perdido. A pesar de todos los pesares, la vida vale la pena si la vida tiene un contenido que nos dé un objetivo para nuestra milagrosa existencia”.

Por tanto, señaló que “se puede vivir por haber nacido y es un fenómeno biólogo, pero la gran pregunta es qué vas a hacer con tu vida. Te la determinan otros, el mercado, o tú tienes algo que ver en el rumbo de tu existencia”.

Las preguntas de los y las estudiantes

El rol de las universidades estatales en el derrotero del país, los anhelos de colectividad y los derechos humanos, fueron parte de las materias sobre las cuales se requirió al líder del Movimiento de Participación Popular. “Me preocupa que entre nosotros los jóvenes nos perdamos en aspiraciones individuales sin escuchar colectivamente, ¿qué puedes entregarnos desde tus memorias?”, fue la primera pregunta que contestó.

Sobre ello, señaló que “la característica más notable de los sapiens es la capacidad de cooperar, más claro, de ir en barra, de juntarse para ir en barra”. “El neandertal era mucho más fuerte, y mano a mano nos hubiera hecho pelota, pero los sapiens iban en barra, en equipo. ¡Pobre de nosotros si anduviéramos solos! Hay que pelear con la cuota de egoísmo que llevamos dentro, que es sana porque defendemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos, que nos empuja, pero que si se exagera es maligna“, advirtió.

Y añadió que “yo estuve muchos años condenado a la soledad. No se queden solos, júntense, porque no somos una piedra, somos una cosa que nace y se mueve, y siente, y sufre, y llora, y sueña, que tiene esperanzas, que tiene certezas, y necesitamos de otros seres humanos. No se sustituye lo que nos dan los seres humanos”.

En un mensaje dirigido a los y las estudiantes, el otrora presidente del país charrúa les señaló que “ustedes son los proletarios del futuro, porque el avance científico y tecnológico va calificando cada vez más el trabajo, y el trabajo es cada vez más intelectual”. Por tanto, los exhortó a “aprender lo que se pueda del mundo rico, pero sembrarlo acá, en nuestra América”.

“Ustedes tienen la responsabilidad del futuro de nuestra historia. Han heredado nuestras frustraciones, nuestros dolores, nuestros sueños, nuestra república. Son nuestros hijos, y van a ser padres, y van a conducir este pedazo de continente. Ser o no ser, porque el peligro civilizatorio es que quedemos en el pelotón de los irrelevantes”, añadió.

Y agregó que el papel de las universidades “es multiplicar el capital de las universidades latinoamericanas y juntarlas, porque o damos la batalla por la inteligencia o la quedamos (…) El tiempo que se viene encima, en el cual yo no voy a vivir pero ustedes sí, es la era del conocimiento”, apuntó.

Rectora Devés: “El vino por ustedes”

Reiterando el compromiso de diálogo con el estamento estudiantil, la rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa Devés, relevó este encuentro con dicho estamento.

“Le pregunté por qué vino, porque en realidad no sabía qué fuerza poderosa podía haberlo hecho venir, y me dijo que pensaba que el rol de las universidades hoy era fundamental, que la unión de universidades de este continente indoamericano era clave y que la juventud era importante. Él vino por ustedes y por eso es tan importante que hayan estado hoy día acá. Le dan sentido a su visita, legitiman este acto de la AUGM que nos ha dado este regalo con este encuentro de DDHH”, enalteció.