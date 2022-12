60dd949916

José Mujica, sobre proceso constituyente chileno: "Un tropezón no es caída" Desde la sede de Gobierno, el exmandatario de Uruguay y referente del Frente Amplio, llamó a cultivar la esperanza en lugar del odio, y a "ponerle la oreja al pueblo común", al ser consultado por el proceso constituyente que libró el país. Maria Luisa Cisternas Martes 6 de diciembre 2022 13:54 hrs.

Al palacio de La Moneda arribó esta mañana el ex mandatario de Uruguay José Mujica, para sostener una reunión con el Presidente Gabriel Boric. Una instancia que se desarrolló en el Salón Blanco de la sede de Gobierno, previo a una actividad privada que tienen ambas figuras políticas en la comuna de Maipú, donde se reunirán con vecinos y vecinas para conversar sobre la reforma de pensiones, según reveló el mandatario chileno. La visita que Mujica realiza al país está en el marco de lo que será su comparecencia en la charla “Derechos Humanos y Democracias Contemporáneas” que organiza la Universidad de Chile. Allí, el referente del Frente Amplio Uruguayo recibirá la medalla rectoral de la Casa de Bello. Aquilatando la visita del líder del Movimiento de Participación Popular de Uruguay, Boric afirmó que “es un honor y una alegría recibir a un compañero y luchador social, que fue Presidente de Uruguay, pero sobre todo un luchador de la vida, del cual estamos aprendiendo mucho”. Y relevó que “en las conversas ha sido muy generoso y una de las cosas que no termina de repetirme, que me lo dijo la primera vez que nos vimos por internet en la maldita pandemia, es que nos preocupemos que los que vengan después de nosotros nos superen por goleada, en el sentido de que nosotros vamos a pasar, pero las obras que hagamos son las que tienen que quedar y tienen que haber otros que vengan después que lo hagan mejor que nosotros y esa postura de humildad, de bajar la arrogancia, es algo que conversando con Pepe uno aprende y se le queda integrada”. A su vez, la figura del Frente Amplio Uruguayo señaló que “esto está lleno de recuerdos, aquí dejaron la vida algunos de mis compatriotas”. Y consultó: “¿Ustedes saben que los indios pampa… saben cómo domaban a los caballos? No a palos, elegían los mejores pastos, se los daban, los acariciaban, les llevaba mucho tiempo, pero cuando el indio quedaba herido, el caballo se quedaba al lado porque se transformaba en un amigo”. Con ello manifestó que “el que no desprecie y no pisoteé a la larga va a cosechar mucho más que el que aplasta y los vende. No cultiven el odio, cultiven la esperanza”, exhortó. Consultado por su parecer sobre el fallido proceso constituyente chileno, el otrora mandatario de Uruguay señaló que “con los tumbos del camino se suelen desacomodar las cargas, pero es ley que en huella larga se tengan que acomodar”. Y aseguró que “un tropezón no es caída. Enseña que a veces cuando pretendemos mucho la gente común no lo entiende y tenemos que ponerle la oreja al pueblo común. Porque eso se llama virtud, gobernar para la mayoría”. Cabe destacar que este primer encuentro presencial entre Mujica y Boric -como Presidente de Chile- lo precede una relación de fraternidad entre ambas figuras políticas. El exmandatario uruguayo felicitó al dirigente de Convergencia Social cuando triunfó en las primarias presidenciales. “No te vayas a olvidar que esto es de muchos, que hay que juntar y juntar. Y los problemas históricos de la izquierda es la dificultad para juntarse”, le indicó en esa ocasión. Imagen: Agencia ATON.

