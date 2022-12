Padre de Antonia Barra: “La justicia en este minuto se equivocó”

Este jueves la Corte Suprema dio a conocer su decisión de acoger el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Martín Pradenas por vulnerar la garantía de juez con falta de imparcialidad. Deliberación que radicará en un nuevo juicio contra quien ya ha sido condenado por delitos sexuales.

Al respecto, Alejandro Barra, padre de Antonia, dijo estar barajando acciones legales frente a la determinación de la Suprema, no para apuntar contra la nulidad del juicio propiamente tal, sino contra los argumentos que se esgrimieron.

“Los argumentos que ocupa la Corte Suprema, para mi, están errados. Se basan en lo mismo que dijo la defensa y lo mismo que dijo la lamentable intervención de la periodista Leslie Ayala donde dice que él compartió #Justiciaparaantonia, compartió #Martinpradenasviolador. El nunca compartió y nunca tuvo una actitud de compartir estas cosas porque está claro lo que hace, el error de este juez fue haber tenido esta interacción por Instagram con sus alumnos y más de algún alumno le pone ‘lo felicito profesor por el resultado’ y le pone me gusta. Eso es la falta de este juez“, sostuvo.

En ello, el padre de Antonia reconoció que la nulidad del juicio contra Pradenas “nos llega en una fecha muy complicada. Nosotros de verdad que estábamos convencidos de que esto no lo iban a anular porque no hay antecedentes para poder anularlo, pero nos hemos sorprendido con lo que hoy día redacta la Corte donde justifica y arman todo un argumento que para mi es puro tecnicismo”.

Además cuestionó el hecho de que “justo en este caso se va a sancionar a un juez ¿Por qué no lo sancionaron antes? ¿Por qué no se hizo antes esto?”.

Y relevó que “dice en la resolución que no está en cuestión la prueba, no está cuestión la víctima, no está en cuestión el trabajo de la Fiscalía, no está en cuestión lo que hace culpable al tipo, quieren solo dejar un precedente para un juez”.

En ese sentido, aseguró que la resolución del Máximo Tribunal se enajenó de la perspectiva de género. “La justicia en este minuto se equivocó, balanceó el sancionar a un recurso humano del Estado, a un juez”, subrayó.

Por lo demás, acotó que “a nosotros el 2020 la defensa nos acusó y llegamos hasta la Suprema”. En dicha oportunidad, indicó que los representantes de Pradenas los acusaron de compartir fotos y la dirección del imputado, cuestión que Barra descartó de plano. Aun así, lamentó que la Corte “no miró eso” y “nos culparon”. “Yo no tengo Facebook ni tengo Instagram, entonces falta un poco de objetividad”, consideró.

En esa línea denunció que en el caso ha estado colmado de “redes de amigos”, “con todo el mundo desesperado por defender a Pradenas y nada les ha resultado, excepto ahora”.

“Hay un nexo entre la Corte Suprema que está de alguna forma de hacer un lobby ahí con todo este proceso, hay un tema mediático que parte con La Tercera y todo esto está entramado. Evidentemente hay una fuerza política que trata de defender al imputado y contra todo eso luchamos”.

Así las cosas, Alejandro Barra dijo estar confiado en que lograrán finiquitar el caso en el segundo proceso. “Si nosotros lo hicimos bien no tengo dudas en que lo vamos a hacer mejor con toda la experiencia que hay“, indicó, apuntando al nuevo juicio.