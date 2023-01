Carolina Tohá luego de la elección del Fiscal Nacional: “No hay nada que celebrar; hay mucho que trabajar”

bc42c6cf4c

135cea540a

El abogado Ángel Valencia superó el quórum de 2/3 del Senado para asumir como Fiscal Nacional luego de una jornada donde fue cuestionado por su defensa en casos de abuso y acoso sexual, además de haber sido asesor jurídico de la bancada de senadores de Renovación Nacional y trabajar hasta ahora como académico junto al ex ministro del Interior Andrés Chadwick en la Universidad San Sebastián. A pesar de sus cuestionamientos durante el debate en el hemiciclo, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, valoró que Valencia alcanzara más votos de los que se establecen en la norma para definir al candidato a dirigir el Ministerio Público. De todas formas, reafirmó que “creemos que el Ministerio Público debe modernizarse, debe elevar estándares, debe levantar ese manto de duda que quedó del ciclo anterior donde hubo de alguna manera acusaciones de pacto de impunidad con el mundo político”. Latorre apuntó que lo que la ciudadanía espera es que “independiente de los casos que le lleguen de corrupción de sector político, no mire los vínculos políticos que hay detrás sino que pueda aplicar la ley con todo el rigor”. Mientras, los senadores del PC Claudia Pascual y Daniel Núñez, se abstuvieron de votar por la nominación del Presidente de la República, argumentando entre otros casos la defensa de Valencia a favor del ex director general de Carabineros Bruno Villalobos, por su eventual vinculación en el asesinato en 1985 del estudiante de la Universidad de Chile Patricio Manzano. “Para nosotros las violaciones a los derechos humanos es un aspecto ético clave en la investidura que debe tener una figura como el Fiscal Nacional y que él haya defendido a el ex general director general de Carabineros Bruno Villalobos de una denuncia tan emblemática como fue la muerte de Patricio Manzano que era un joven universitario de la Universidad de Chile que estaba participando en los trabajos voluntarios el año 1985, nos parece que es una situación que hace mella en esa autoridad moral que nosotros esperamos”, subrayó Núñez. Además comentó que “creemos que es fundamental que dé garantías al país de que va a actuar con imparcialidad y no va a dar privilegios a ningún sector político y él tiene un vínculo laboral pasado con la bancada de senadores de RN y una relación académica actual con el decano de la universidad en la cual él trabaja que es el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Nos parece que es fundamental la imparcialidad”. A las críticas se sumó la defensa de Valencia al ex alcalde y ex intendente metropolitano Luis Felipe Guevara en un caso de 2008, pero a quien el nuevo Fiscal Nacional dijo durante la sesión en la comisión de Constitución dijo no conocer. Luego, en el hemiciclo y ante la consulta de la senadora Yasna Provoste, el propio Valencia señaló que no recordaba el hecho en particular por el tiempo transcurrido, pero luego la senadora Loreto Carvajal, dio a conocer un documento de una audiencia donde son mencionados como presentes en el trámite ante el tribunal. “De acuerdo a los registros judiciales, aquí hay un acta judicial, aquí se da cuenta que la presencia del señor Valencia es tal y en donde efectivamente aparece como imputado don Luis Felipe Guevara Stehpens. Uno preguntaría, si somos capaces hoy día de entender que esos actos que no sólo violentan a la ciudadanía en sus garantías, sino que violentan al Senado cuando se le miente de esta forma, ¿qué podemos esperar de un Fiscal Nacional?”, cuestionó la legisladora del PPD. Una vez concluida la votación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que a pesar de haber alcanzado más de los votos necesarios por el quórum, “no hay nada que celebrar; hay mucho que trabajar”. “Tenemos mucho que reconstruir. Ha sido tenso este proceso y es necesario sacar de él aprendizajes. Es demasiado lo que se requiere la colaboración entre el Ejecutivo y este Senado en muchas tareas que tenemos por delante y muchas tareas ligadas precisamente al fortalecimiento de la Fiscalía”, indicó. Tohá subrayó además que en la nominación de los candidatos al Ministerio Público el criterio del Gobierno fue “no buscar a la persona de nuestro gusto, no buscar la persona afín políticamente, sino buscar una persona que después de conocer las apreciaciones del Senado es la mejor para encabezar la tarea que hay a la cabeza del Ministerio Público”. El propio Valencia salió a responder preguntas de los medios luego de la votación, donde insistió que no conocía al ex alcalde de Lo Barnechea. “Hemos llegado al extremo que se ha invocado un acta de audiencia donde el señor Guevara no comparece para sostener que yo lo conozco. No quisiera agregar más antecedentes porque se encuentra suficientemente aclarado”, indicó. Sin embargo, junto con subrayar que la ciudadanía tiene todo el derecho y el deber de conocer los antecedentes relevantes de los candidatos a un cargo de tal envergadura, estimó que en su caso “ese escrutinio pasó los límites de lo tolerable, pero ya es un proceso terminado”. Valencia agregó que el objetivo que tiene por delante es que la gente “pueda contar con el Ministerio Público y va a trabajar tal como lo ha venido haciendo siete días a la semana, 24 horas al día para velar por la seguridad de todas y todos”, subrayando que “uno de nuestros principales desafíos va a ser recuperar la confianza en el Ministerio Público de parte de toda la ciudadanía Además, comprometió que como Fiscal Nacional “vamos a combatir la delincuencia, los delitos de cuello blanco, los delitos de corrupción pase lo que pase, pese a quien pese y pise a quien pise”.

El abogado Ángel Valencia superó el quórum de 2/3 del Senado para asumir como Fiscal Nacional luego de una jornada donde fue cuestionado por su defensa en casos de abuso y acoso sexual, además de haber sido asesor jurídico de la bancada de senadores de Renovación Nacional y trabajar hasta ahora como académico junto al ex ministro del Interior Andrés Chadwick en la Universidad San Sebastián. A pesar de sus cuestionamientos durante el debate en el hemiciclo, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, valoró que Valencia alcanzara más votos de los que se establecen en la norma para definir al candidato a dirigir el Ministerio Público. De todas formas, reafirmó que “creemos que el Ministerio Público debe modernizarse, debe elevar estándares, debe levantar ese manto de duda que quedó del ciclo anterior donde hubo de alguna manera acusaciones de pacto de impunidad con el mundo político”. Latorre apuntó que lo que la ciudadanía espera es que “independiente de los casos que le lleguen de corrupción de sector político, no mire los vínculos políticos que hay detrás sino que pueda aplicar la ley con todo el rigor”. Mientras, los senadores del PC Claudia Pascual y Daniel Núñez, se abstuvieron de votar por la nominación del Presidente de la República, argumentando entre otros casos la defensa de Valencia a favor del ex director general de Carabineros Bruno Villalobos, por su eventual vinculación en el asesinato en 1985 del estudiante de la Universidad de Chile Patricio Manzano. “Para nosotros las violaciones a los derechos humanos es un aspecto ético clave en la investidura que debe tener una figura como el Fiscal Nacional y que él haya defendido a el ex general director general de Carabineros Bruno Villalobos de una denuncia tan emblemática como fue la muerte de Patricio Manzano que era un joven universitario de la Universidad de Chile que estaba participando en los trabajos voluntarios el año 1985, nos parece que es una situación que hace mella en esa autoridad moral que nosotros esperamos”, subrayó Núñez. Además comentó que “creemos que es fundamental que dé garantías al país de que va a actuar con imparcialidad y no va a dar privilegios a ningún sector político y él tiene un vínculo laboral pasado con la bancada de senadores de RN y una relación académica actual con el decano de la universidad en la cual él trabaja que es el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Nos parece que es fundamental la imparcialidad”. A las críticas se sumó la defensa de Valencia al ex alcalde y ex intendente metropolitano Luis Felipe Guevara en un caso de 2008, pero a quien el nuevo Fiscal Nacional dijo durante la sesión en la comisión de Constitución dijo no conocer. Luego, en el hemiciclo y ante la consulta de la senadora Yasna Provoste, el propio Valencia señaló que no recordaba el hecho en particular por el tiempo transcurrido, pero luego la senadora Loreto Carvajal, dio a conocer un documento de una audiencia donde son mencionados como presentes en el trámite ante el tribunal. “De acuerdo a los registros judiciales, aquí hay un acta judicial, aquí se da cuenta que la presencia del señor Valencia es tal y en donde efectivamente aparece como imputado don Luis Felipe Guevara Stehpens. Uno preguntaría, si somos capaces hoy día de entender que esos actos que no sólo violentan a la ciudadanía en sus garantías, sino que violentan al Senado cuando se le miente de esta forma, ¿qué podemos esperar de un Fiscal Nacional?”, cuestionó la legisladora del PPD. Una vez concluida la votación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que a pesar de haber alcanzado más de los votos necesarios por el quórum, “no hay nada que celebrar; hay mucho que trabajar”. “Tenemos mucho que reconstruir. Ha sido tenso este proceso y es necesario sacar de él aprendizajes. Es demasiado lo que se requiere la colaboración entre el Ejecutivo y este Senado en muchas tareas que tenemos por delante y muchas tareas ligadas precisamente al fortalecimiento de la Fiscalía”, indicó. Tohá subrayó además que en la nominación de los candidatos al Ministerio Público el criterio del Gobierno fue “no buscar a la persona de nuestro gusto, no buscar la persona afín políticamente, sino buscar una persona que después de conocer las apreciaciones del Senado es la mejor para encabezar la tarea que hay a la cabeza del Ministerio Público”. El propio Valencia salió a responder preguntas de los medios luego de la votación, donde insistió que no conocía al ex alcalde de Lo Barnechea. “Hemos llegado al extremo que se ha invocado un acta de audiencia donde el señor Guevara no comparece para sostener que yo lo conozco. No quisiera agregar más antecedentes porque se encuentra suficientemente aclarado”, indicó. Sin embargo, junto con subrayar que la ciudadanía tiene todo el derecho y el deber de conocer los antecedentes relevantes de los candidatos a un cargo de tal envergadura, estimó que en su caso “ese escrutinio pasó los límites de lo tolerable, pero ya es un proceso terminado”. Valencia agregó que el objetivo que tiene por delante es que la gente “pueda contar con el Ministerio Público y va a trabajar tal como lo ha venido haciendo siete días a la semana, 24 horas al día para velar por la seguridad de todas y todos”, subrayando que “uno de nuestros principales desafíos va a ser recuperar la confianza en el Ministerio Público de parte de toda la ciudadanía Además, comprometió que como Fiscal Nacional “vamos a combatir la delincuencia, los delitos de cuello blanco, los delitos de corrupción pase lo que pase, pese a quien pese y pise a quien pise”.