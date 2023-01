Parisi descarta alianza electoral con Republicanos y asegura que “a mí me hubiera gustado porque hubiéramos podido llevar independientes”

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, criticó el proceso constituyente en curso acusando que “el Gobierno y Chile Vamos nos han obligado a un pie forzado a un proceso constitucional, que la mayoría de los chilenos no quiere ahora”.

En entrevista con Mesa Central de T13, el ingeniero comercial señaló que “Chile le dijo fuertemente que no a una Constitución que era un ‘mamarracho’ el 4 de septiembre. Y curiosamente, Chile Vamos, con el sr. Macaya y el sr. Chahuán, fueron corriendo a arrodillarse ante el Presidente Boric para ver como querían enfrentar este nuevo proceso”.

Respecto al motivo de su viaje, Parisi indicó que “tengo que tener 72 candidatos al 7 de febrero. (…) Por lo tanto, vinimos a tratar de ayudar el proceso para tener los mejores candidatos para un proyecto que es importante para Chile en los próximos 50 años, y que lamentablemente ha olvidado los problemas de corto plazo”.

De todas formas, descartó postular para consejero constitucional: “Este proceso está hecho para que gane la Concertación, Chile Vamos y el Frente Amplio. Y eso no es bueno para Chile por las almas constitucionales que representan esos tres sectores”.

En esa línea, el líder del PDG descartó una alianza con Republicanos “más por ello que por nosotros” y explicó que “en este caso” los une que “ambos estamos en contra de este proceso. Sí queremos una nueva Constitución, pero no es el momento. Ellos, al igual que nosotros, dijeron ‘pregúntenle a la gente'”.

“A mí me hubiera gustado porque hubiéramos podido llevar independientes. Pero afortunadamente, tenemos más de 45 mil miembros en el partido, y vamos a llevar una lista bastante sólida”, agregó.

Consultado por la razón, contestó que “ellos tienen elecciones la próxima semana. Y por lo tanto, no alcanzan a tener firmados todos los acuerdos y todos los procesos legales que se requieren para tal sistema. De hecho, hay una pugna entre dos líderes importantes -que estoy seguro va a salir adelante-, pero eso impide que se pueda llegar a conversaciones”.

Bancada PDG

En cuanto a la disgregación que vivió la bancada del PDG tras la elección de la presidencia de la Cámara, Parisi acusó que “todavía la maldad en la política existe. Aquí hubo presiones y negociaciones de todos lados para que destruyeron al rival más peligroso, que es el PDG. Chile Vamos está siendo aplastado por la derecha, por Republicanos, y nosotros por la izquierda, pero nosotros nos estamos expandiendo para la DC”.

“Nosotros somos más grandes que la DC y hay mucha gente que me interesa de la DC, como el diputado Calisto y otra gente”, indicó, aduciendo que “tenemos una potencialidad de crecimiento increíble, y podemos derribar los fundamentos de la democracia histórica. Nosotros creemos en la democracia digital y preguntarle a la gente, los otros designan a dedo”.

En esa línea, el ingeniero comercial se abrió a una primaria con la diputada Pamela Jiles y al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter para las próximas elecciones presidenciales. “Son nombres importantes (…). Representan dos mundos que solamente un partido puede unir, el PDG y en este caso, mi nombre”, señaló.

Deuda por pensión de Alimentos y denuncia de acoso

Finalmente, el ex aspirante a La Moneda se refirió al acuerdo al que llegó por la pensión de alimentos adeudada. “Todos los conflictos tienen que llegar a una verdad. Afortunadamente, llegamos a un acuerdo. No le puedo entregar más información pero es un acuerdo privado y hay menores. Yo creo que ahí hubo una canallada”, comentó.

Ante mayores cuestionamientos, insistió que “ese tema para mí está completamente cerrado porque llegamos a un acuerdo… no puedo hablar del tema pero hubo una desavenencia que ya se solucionó”.

Sobre si le importa ser tildado como el rostro de la deuda de pensión alimenticia en Chile, el dirigente del PDG indicó que “es la mota que me pusieron, pero yo tengo solucionado el tema. Me gustaría que también a quien fue mechero le dijeran que es el rostro del mechero, o quien fue el responsable de la quiebra de un banco, o también a quien fue ayudista de terroristas, entonces, si uno analiza, esto es parte de la política, es colocar la mota y olvidarnos del objetivo”.

Respecto a si considera que las deudas por pensión de alimentos son un asunto importante para su electorado, Parisi replicó: “Saqué un 13%. Claramente me hizo daño, sí, pero antes me acusaron de que no había pagado una deuda a los trabajadores que tuve que ir a la Corte Suprema y quedó solucionado. Entonces, cuando uno se mete en política tiene que tener claro que le van a inventar y atacar con todo”.

Por lo demás, descartó que fuera la orden de arraigo interpuesta en su contra el motivo por el que no arribó al país durante su campaña presidencial. “Orden de arraigo significa que no puedes salir pero podía entrar sin ningún problema”, señaló, apuntando a “razones personales y de estrategia política” para explicar el motivo de su ausencia.

En otra materia, descartó haber sido desvinculado de la Texas Tech University y la Universidad de Alabama por la denuncia de acoso sexual contra una joven de 19 años y aseguró que el cese de sus funciones en dichas casas de estudio radicó en el término de su contrato.

“Ya tomé las precauciones, ya no saludo de beso, tomo distancia”, indicó sobre el asunto, añadiendo que “tengo que ser más cuidadoso, tomar más distancia y evitar situaciones que pueden llevar a problemas. Ahora, que el mensaje para todo el mundo sea así, por ejemplo, creo que es bueno que se mantenga distancia social. Gran aporte”.

Respecto a si es promotor de las políticas de género, Parisi señaló escuetamente que “tienen que estar de todas maneras y soy participe de ello. Hay que hacerlas”.

Imagen: Agencia ATON.