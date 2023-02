a09b6417a5

Internacional El Reino Unido se enfrenta a la mayor huelga de la última década Trenes paralizados, escuelas cerradas, aeropuertos aislados y funcionarios en huelga. Reino Unido vive la mayor movilización de trabajadores en los últimos once años. Exigen un aumento salarial para enfrentar la inflación de un 10,5%. RFI Miércoles 1 de febrero 2023 10:05 hrs.

Hay 20 mil escuelas afectadas por la huelga en Inglaterra y Gales, se trata de la primera jornada de movilización en este sector que ya ha anunciado siete días de huelga para los meses de febrero y marzo. Este movimiento de los maestros de la educación primaria y secundaria coincide con otros en diferentes sectores como los paros convocados por los maquinistas y el personal de 150 universidades y 100 mil funcionarios de los ministerios, puertos y aeropuertos. En total, se calcula que hay 500 mil personas en huelga. “En Reino Unido no hay huelgas generales, sin embargo, desde el verano prácticamente cada día se produce alguna interrupción de algún sector público con el desgaste que esto tiene para los ciudadanos. Si no es el metro, son los trenes y si no es el sistema de correos, son las enfermeras”, explica desde Londres el corresponsal de RFI, Daniel Postico. Aunque cada sector tiene sus reivindicaciones específicas, todos se unen en la reclamación de aumentos salariales ante una inflación que lleva meses por encima del 10% (10,5% en diciembre) y deja a muchas familias sin más opción que los bancos de alimentos. 100 días del gobierno de Sunak en un país paralizado Esta gran jornada de protesta coincide con la víspera de los 100 días en el poder del primer ministro Rishi Sunak marcados por la grave crisis económica y con el tercer aniversario del Brexit, que sólo el 20% de los británicos considera que está bien gestionado. Si el referendo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea se hiciera hoy en día, el 56% votaría en contra, según una encuesta de diciembre de YouGov. Es la primera vez que tanta gente se une a una huelga desde los años 2011 y 2012, entonces la población protestó contra el gobierno de David Cameron que impulsaba una reforma de las pensiones.

