a09b6417a5

94f8e1d518

Nacional Política Pablo Longueira y caso SQM: “Tengo la conciencia tranquila” Esta mañana, el juicio oral en contra de Pablo Longueira, Marco Enriquez-Ominami, y otros supuestos involucrados en el modelo de financiamiento ilegal de la política, fue prorrogado debido a la falta de un documento. Fernanda Araneda Miércoles 1 de febrero 2023 14:35 hrs.

Compartir en

Para este miércoles estaba agendado el inicio del juicio oral en contra de Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira, por el caso de financiamiento ilegal de la política, SQM. Sin embargo, la audiencia fue suspendida debido a la falta de un documento. El denominado “auto de apertura”, resolución donde el Juzgado de Garantía informa al tribunal y a los intervinientes sobre la acusación, no fue presentado debido a que estaba a cargo de un juez de vacaciones. Es por esta razón que el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago decidió aplazar el juicio, que ahora comenzará el 13 de febrero. Pablo Longueira, extimonel de la UDI que está acusado de cometer cohecho, conversó con la prensa luego de conocer la decisión del tribunal e insistió en su inocencia. “Cuando supimos que se me iba a formalizar, reuní a mi familia y les dije que íbamos a llegar a este juicio oral porque jamás he cometido este delito (…) si tengo este juicio es porque yo lo he querido. Porque nunca he tocado un peso que no es mío. Así de simple y así de claro. Tengo la conciencia tan tranquila, que camino con la frente en alto por todo Chile”, dijo Longueira. En tanto, su abogado, Alejandro Espinoza, responsabilizó a la fiscalía por la dilación en el inicio del proceso: “La responsabilidad de la dilación inaceptable, y la vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, es completa y total responsabilidad del Ministerio Público”, aseguró Espinoza. “Hemos rechazado todo acuerdo con la Fiscalía, porque queremos un juicio oral y público a objeto de demostrar que Pablo Longueira no ha recibido absolutamente ni un peso de SQM, ni él ni su familia, ni sus empresas, ni siquiera la UDI, como señala la acusación del Ministerio Público”, agregó. Esta mañana, antes de que el tribunal aplazara el juicio oral, el excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, señaló estar confiado en que se demostrará su inocencia. El imputado por delitos tributarios además aseguró que “a mí me parece que los fiscales tienen que allanarse a que esto ocurra de una sola vez por todas, porque no es bueno para Chile que se gasten recursos públicos en algo que ya gané una vez”.

Para este miércoles estaba agendado el inicio del juicio oral en contra de Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira, por el caso de financiamiento ilegal de la política, SQM. Sin embargo, la audiencia fue suspendida debido a la falta de un documento. El denominado “auto de apertura”, resolución donde el Juzgado de Garantía informa al tribunal y a los intervinientes sobre la acusación, no fue presentado debido a que estaba a cargo de un juez de vacaciones. Es por esta razón que el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago decidió aplazar el juicio, que ahora comenzará el 13 de febrero. Pablo Longueira, extimonel de la UDI que está acusado de cometer cohecho, conversó con la prensa luego de conocer la decisión del tribunal e insistió en su inocencia. “Cuando supimos que se me iba a formalizar, reuní a mi familia y les dije que íbamos a llegar a este juicio oral porque jamás he cometido este delito (…) si tengo este juicio es porque yo lo he querido. Porque nunca he tocado un peso que no es mío. Así de simple y así de claro. Tengo la conciencia tan tranquila, que camino con la frente en alto por todo Chile”, dijo Longueira. En tanto, su abogado, Alejandro Espinoza, responsabilizó a la fiscalía por la dilación en el inicio del proceso: “La responsabilidad de la dilación inaceptable, y la vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, es completa y total responsabilidad del Ministerio Público”, aseguró Espinoza. “Hemos rechazado todo acuerdo con la Fiscalía, porque queremos un juicio oral y público a objeto de demostrar que Pablo Longueira no ha recibido absolutamente ni un peso de SQM, ni él ni su familia, ni sus empresas, ni siquiera la UDI, como señala la acusación del Ministerio Público”, agregó. Esta mañana, antes de que el tribunal aplazara el juicio oral, el excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, señaló estar confiado en que se demostrará su inocencia. El imputado por delitos tributarios además aseguró que “a mí me parece que los fiscales tienen que allanarse a que esto ocurra de una sola vez por todas, porque no es bueno para Chile que se gasten recursos públicos en algo que ya gané una vez”.