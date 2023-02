e22d1386cf

546252cef1

Nacional Política Proceso Constituyente Aldo Valle sobre proceso constituyente: “La legitimidad del texto se va a decidir en razón del contenido” El exrector de la Universidad de Valparaíso y candidato a consejero constitucional en un cupo del PS, considera que los juicios deben venir después de la elaboración del texto. Fernanda Araneda Miércoles 8 de febrero 2023 17:55 hrs.

Compartir en

Esta semana, los partidos políticos inscribieron a sus candidatos para el Consejo Constitucional. En la lista del oficialismo, “Unidad para Chile”, destacó el nombre de Aldo Valle, exrector de la Universidad de Valparaíso, que en las próximas elecciones competirá para representar a la Quinta Región. Según Valle, que postula al cargo en un cupo del PS, su principal motivación para postularse es aprovechar la oportunidad de reemplazar la Constitución del 80. “Creo que se ha hecho bien en no dar por sepultada la posibilidad de que avancemos en una nueva constitución, porque la que está aún vigente no tiene mérito democrático suficiente, ni tampoco, desde el punto de vista de su contenido político y social es una constitución que nos permitirá avanzar hacia una sociedad democrática”, dijo. Respecto al nuevo proceso constituyente, que no cuenta con el mismo respaldo ciudadano del anterior, Valle señaló que los juicios deben venir después de la redacción. “La legitimidad del nuevo texto se va a decidir en razón del contenido y de su elaboración. Respecto a la elaboración, obviamente tendrá que ser un procedimiento que garantice la participación y la concurrencia de las diversas perspectivas ideológicas y políticas presentes en el país, y más crucial aún, es que el resultado sea un texto que garantice los derechos básicos a los que todas las personas deben tener acceso”, afirmó el exrector. “La legitimidad del proceso va a estar determinada porque esta nueva constitución no sea, simplemente, un maquillaje de la que tenemos hoy”, agregó. En cuanto a los expertos que fueron elegidos por los partidos políticos y su idoneidad para detentar el cargo, Valle aseveró que “son la expresión representativa de los partidos que integran el sistema político del país, y, como se trata de personas, no tengo ningún juicio de desconsideración, o de descalificación, respecto de ellas”. En todo caso, el exrector añadió que “si yo hubiese seleccionado, probablemente habría llegado a un resultado distinto, pero finalmente esas personas están allí válidamente instaladas conforme a este proceso que está en marcha”. Valle aseguró que uno de los puntos importantes de la nueva propuesta constitucional debe ser el fortalecimiento de la educación pública. “Nadie puede desconocer que desde el siglo XIX, la educación pública ha contribuido de una manera muy decisiva a la formación cultural e intelectual del país. Eso estará en riesgo si finalmente la nueva constitución no garantiza, no releva el rol de la educación pública, porque, desde luego, la constitución que está vigente no tiene esa misión, no garantiza el fortalecimiento, el desarrollo, el rol que debe jugar la educación pública. Ni en cobertura ni en calidad”, dijo. “Si finalmente soy elegido como integrante, desde luego ese va a ser uno de los supuestos del nuevo orden, de reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales en Chile”, agregó.

Esta semana, los partidos políticos inscribieron a sus candidatos para el Consejo Constitucional. En la lista del oficialismo, “Unidad para Chile”, destacó el nombre de Aldo Valle, exrector de la Universidad de Valparaíso, que en las próximas elecciones competirá para representar a la Quinta Región. Según Valle, que postula al cargo en un cupo del PS, su principal motivación para postularse es aprovechar la oportunidad de reemplazar la Constitución del 80. “Creo que se ha hecho bien en no dar por sepultada la posibilidad de que avancemos en una nueva constitución, porque la que está aún vigente no tiene mérito democrático suficiente, ni tampoco, desde el punto de vista de su contenido político y social es una constitución que nos permitirá avanzar hacia una sociedad democrática”, dijo. Respecto al nuevo proceso constituyente, que no cuenta con el mismo respaldo ciudadano del anterior, Valle señaló que los juicios deben venir después de la redacción. “La legitimidad del nuevo texto se va a decidir en razón del contenido y de su elaboración. Respecto a la elaboración, obviamente tendrá que ser un procedimiento que garantice la participación y la concurrencia de las diversas perspectivas ideológicas y políticas presentes en el país, y más crucial aún, es que el resultado sea un texto que garantice los derechos básicos a los que todas las personas deben tener acceso”, afirmó el exrector. “La legitimidad del proceso va a estar determinada porque esta nueva constitución no sea, simplemente, un maquillaje de la que tenemos hoy”, agregó. En cuanto a los expertos que fueron elegidos por los partidos políticos y su idoneidad para detentar el cargo, Valle aseveró que “son la expresión representativa de los partidos que integran el sistema político del país, y, como se trata de personas, no tengo ningún juicio de desconsideración, o de descalificación, respecto de ellas”. En todo caso, el exrector añadió que “si yo hubiese seleccionado, probablemente habría llegado a un resultado distinto, pero finalmente esas personas están allí válidamente instaladas conforme a este proceso que está en marcha”. Valle aseguró que uno de los puntos importantes de la nueva propuesta constitucional debe ser el fortalecimiento de la educación pública. “Nadie puede desconocer que desde el siglo XIX, la educación pública ha contribuido de una manera muy decisiva a la formación cultural e intelectual del país. Eso estará en riesgo si finalmente la nueva constitución no garantiza, no releva el rol de la educación pública, porque, desde luego, la constitución que está vigente no tiene esa misión, no garantiza el fortalecimiento, el desarrollo, el rol que debe jugar la educación pública. Ni en cobertura ni en calidad”, dijo. “Si finalmente soy elegido como integrante, desde luego ese va a ser uno de los supuestos del nuevo orden, de reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales en Chile”, agregó.