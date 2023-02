ca3ca609b8

Entrevista Incendios Forestales Nacional Política Diputado Miguel Mellado (RN) y combate a incendios en el sur: “Estamos todos detrás, no hay ideología de por medio” El legislador por la zona reconoció el trabajo en terreno por parte del Gobierno, aunque enfatizó en la importancia de avanzar en medidas preventivas y en una reforma al sistema de inteligencia en el país. Diario UChile Lunes 13 de febrero 2023 10:49 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Renovación Nacional por el Distrito 23, Miguel Mellado, abordó los incendios que afectan a la Región de La Araucanía. Sobre su evaluación de la emergencia, el parlamentario apuntó que en el caso de los siniestros que se desarrollan en las provincias de Malleco y Cautín “ha habido focos donde la mano del hombre se ha visto fuertemente, donde, nos decía la gente de Conaf, incluso, se prenden ‘fuegos lineales’. Es inviable que se prenda un fuego y se haga una ‘raya’ de 100 metros, en ninguna parte se puede ver eso”. “Es un tema que yo lo llamo terrorífico, terrorista, que personas desquiciadas quieran encender fuego sobre todo cerca de poblados, donde hay personas que van a sufrir y sobre todo donde hay pequeños grupos humanos de asentamientos agrícolas o forestales dentro de un espacio en que hay cinco, siete familias o una sola, donde tienen una economía de subsistencia”, expresó. Además, el legislador mencionó tener “hartas conversaciones” sobre esta situación con el ministro de enlace en la región y titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, señalando que, si bien el Gobierno “partió tarde”, “ya después se puso arriba de la pelota completamente y reconozco en Giorgio que estuvo en terreno todos los días, mirando a los ojos a las personas que estaban sufriendo y lo único que le dije fue que no olvidara a esas personas”. Por lo que a su juicio este hecho ha supuesto “un baño de realidad” para La Moneda, aunque reconoció que “estamos todos detrás, no hay ideología de por medio, es más, algunos dejamos de estar en redes para estar al lado del Gobierno en este tema para que efectivamente se terminen con los incendios forestales, que en el fondo son un 55%, el resto son quemas de trigo, de cosechas enteras”. Asimismo, consideró que “no solo hay que pensar en el tema de la prevención, sino que también hay que pensar en la educación de la gran mayoría de los chilenos. Lo tercero que creo que hay que reformar claramente es el sistema de inteligencia en Chile, porque en este caso está quedando al debe para poder perseguir o encontrar a aquellas personas que, con ese carácter sanguinario, pirómano, tratan de incendiar y no saben las consecuencias que les lleva a otros chilenos”. En ese sentido, también recalcó la necesidad de impulsar un trabajo preventivo, en especial considerando la circulación de especulaciones y fake news en torno a los incendios. “Andan incluso videos de una persona quemando que es de Córdoba, Argentina, y lo colocan como verdadero de ahora, eso no da para que los jueces puedan sentenciar. Entonces, ahí hay un tema que va a ser muy difícil probarlo”, afirmó. Por otra parte, dijo “no cerrarse” a la idea de debatir respecto a la incidencia de los monocultivos en los incendios; sin embargo, fue enfático en señalar que “eso no es el problema, porque hace muchísimos años que llevamos con monocultivos en la zona sur de Chile, ha sido un ente productivo y no se le puede echar la culpa al área privada. El punto es con ellos buscar soluciones, buscar soluciones también con los agricultores, hacer cortafuegos más grandes, no puede ser que los árboles estén pegados a la carretera”.

