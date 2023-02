8e12c07d2b

ad59cbd968

Entrevista Incendios Forestales Medio Ambiente Nacional Política Ex ministro Marcelo Mena por regulación a las forestales: “Acá claramente no hay responsabilidades proporcionales” El exjefe de Medio Ambiente acusó a legisladores de “oponerse históricamente” a cambios significativos en el sector. “Parecieran ignorar la incertidumbre de las personas que viven en zonas aledañas a plantaciones”, cuestionó. Natalia Palma Viernes 17 de febrero 2023 14:33 hrs.

Compartir en

A propósito del debate en torno a la regulación de la industria forestal en el país, el extitular de Medio Ambiente del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Marcelo Mena, manifestó sus dudas respecto a la posibilidad de dar pasos significativos en esa dirección. En particular, el también académico y CEO de The Global Methane Hub, apuntó sus críticas a la inacción del Congreso para avanzar en diversas iniciativas que buscan, entre otras materias, crear un Servicio Nacional Forestal, establecer una distancia mínima entre plantaciones y poblados urbanos y la instalación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, con el fin de enfrentar estas problemáticas. En ese sentido, expresó que “hoy día no hay ninguno de esos servicios. Creo que ahí se juntaron intereses de quienes no quisieron avanzar en el proyecto de ley del Servicio Nacional Forestal por lo que podría significar para las regulaciones del sector. Al mismo tiempo intereses sindicales que se oponían a la creación del Servicio de Biodiversidad”, destacando que, pese a que esta última moción se encuentra en comisión mixta y ad portas de ser promulgada, luego de nueve años de tramitación, “acá claramente no hay responsabilidades proporcionales”. “Quienes se han opuesto a la regulación del sector forestal son quienes tienen que rendir cuentas de por qué ha sido así. Hubo diputados, senadores que se han opuesto históricamente a esta regulación y esperamos que esta vez seamos capaces de llevar a cabo la concreción de estas leyes”, afirmó. Sobre la discusión que se ha levantado en la opinión pública respecto a la aplicación de un royalty a las forestales, Mena planteó que “es distinto el tema tributario, que es una señal siempre de largo plazo versus la señal de corto plazo en cuanto a ordenamiento territorial y regulatorio si es que va a ser sometido a evaluación ambiental las plantaciones”. Sobre esto último, señaló que “hoy día nos encontramos con que hay proyectos y sectores que tienen mucho menos riesgo para la población, que tienen un rigor mucho mayor en cuanto a su evaluación ambiental. Quienes dirán que la regulación ambiental hacia el sector forestal podría dar incertidumbre parecieran ignorar la incertidumbre de las personas que viven en zonas aledañas a plantaciones forestales, que no saben si es que sus hogares van a ser incendiados, y la incertidumbre que tienen nuestros compromisos ambientales al ser borrada toda la capacidad de captura de carbono de los bosques en incendios como los que hemos visto”. De modo que, si bien consideró que esta discusión no está cerrada, “sí va a haber un tema profundo sobre qué tan alineado va a estar el Parlamento, porque el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria y, por tanto, puede tener muy buena voluntad, pero sin la venia de los sectores de la derecha va a ser difícil que se tramite una ley porque ellos han sido los que se han opuesto a esta regulación históricamente”. Con todo, el exsecretario de Estado se refirió a la posibilidad de replantear el concepto de royalty a nivel nacional. “La definición que algunos han querido decir que esto se limita a recursos no renovables por parte del Estado es una definición en un contexto local, porque el royalty es en definitiva una comisión por algo. Creo que más allá de la forma o si es que es un recurso renovable o no, es cómo un sector productivo está causando tremendas cargas de gastos al Estado”. “Si el Estado tiene que incurrir en gastos de combate a incendios, en reconstrucción, si tiene la sociedad que incurrir en daños en salud por la contaminación a la cual se ve sometida, si hay daño por cambio climático, son razones más que justificadas para poder discutirlo, no necesariamente en el contexto de una crisis. Pero, sin duda, es una cosa que uno tiene que preguntarse siempre si es que las empresas se están haciendo cargo de los daños que causa a la sociedad, ese es el tema de fondo”, manifestó. Por lo mismo, recalcó que “si el Parlamento no tiene antecedentes a la vista que justifiquen algo, que levanten la información, va a incidir en que no avance esto. En ese contexto, va a ser importante tener un diálogo en torno a las externalidades negativas de la industria forestal”. Además, detalló que dentro de los estudios que impulsaron durante su gestión a la cabeza de Medio Ambiente, que después continuó como académico en la Universidad Católica de Valparaíso, reportan a las forestales como la industria más contaminante de Chile de los últimos años. “Hoy día tiene un problema de desprestigio porque efectivamente someter a una población entera, a un país entero, a una nube de humo, a grandes áreas a una incertidumbre de saber si la casa se le va a quemar o no, da cuenta de que ha sido una industria que ha tenido impactos ambientales que van mucho más allá de lo que ellos quisieran reconocer y la opinión es clara en esto, hoy día lo ve como un sector que es desregulado y tiene que ser regulado”.

A propósito del debate en torno a la regulación de la industria forestal en el país, el extitular de Medio Ambiente del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Marcelo Mena, manifestó sus dudas respecto a la posibilidad de dar pasos significativos en esa dirección. En particular, el también académico y CEO de The Global Methane Hub, apuntó sus críticas a la inacción del Congreso para avanzar en diversas iniciativas que buscan, entre otras materias, crear un Servicio Nacional Forestal, establecer una distancia mínima entre plantaciones y poblados urbanos y la instalación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, con el fin de enfrentar estas problemáticas. En ese sentido, expresó que “hoy día no hay ninguno de esos servicios. Creo que ahí se juntaron intereses de quienes no quisieron avanzar en el proyecto de ley del Servicio Nacional Forestal por lo que podría significar para las regulaciones del sector. Al mismo tiempo intereses sindicales que se oponían a la creación del Servicio de Biodiversidad”, destacando que, pese a que esta última moción se encuentra en comisión mixta y ad portas de ser promulgada, luego de nueve años de tramitación, “acá claramente no hay responsabilidades proporcionales”. “Quienes se han opuesto a la regulación del sector forestal son quienes tienen que rendir cuentas de por qué ha sido así. Hubo diputados, senadores que se han opuesto históricamente a esta regulación y esperamos que esta vez seamos capaces de llevar a cabo la concreción de estas leyes”, afirmó. Sobre la discusión que se ha levantado en la opinión pública respecto a la aplicación de un royalty a las forestales, Mena planteó que “es distinto el tema tributario, que es una señal siempre de largo plazo versus la señal de corto plazo en cuanto a ordenamiento territorial y regulatorio si es que va a ser sometido a evaluación ambiental las plantaciones”. Sobre esto último, señaló que “hoy día nos encontramos con que hay proyectos y sectores que tienen mucho menos riesgo para la población, que tienen un rigor mucho mayor en cuanto a su evaluación ambiental. Quienes dirán que la regulación ambiental hacia el sector forestal podría dar incertidumbre parecieran ignorar la incertidumbre de las personas que viven en zonas aledañas a plantaciones forestales, que no saben si es que sus hogares van a ser incendiados, y la incertidumbre que tienen nuestros compromisos ambientales al ser borrada toda la capacidad de captura de carbono de los bosques en incendios como los que hemos visto”. De modo que, si bien consideró que esta discusión no está cerrada, “sí va a haber un tema profundo sobre qué tan alineado va a estar el Parlamento, porque el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria y, por tanto, puede tener muy buena voluntad, pero sin la venia de los sectores de la derecha va a ser difícil que se tramite una ley porque ellos han sido los que se han opuesto a esta regulación históricamente”. Con todo, el exsecretario de Estado se refirió a la posibilidad de replantear el concepto de royalty a nivel nacional. “La definición que algunos han querido decir que esto se limita a recursos no renovables por parte del Estado es una definición en un contexto local, porque el royalty es en definitiva una comisión por algo. Creo que más allá de la forma o si es que es un recurso renovable o no, es cómo un sector productivo está causando tremendas cargas de gastos al Estado”. “Si el Estado tiene que incurrir en gastos de combate a incendios, en reconstrucción, si tiene la sociedad que incurrir en daños en salud por la contaminación a la cual se ve sometida, si hay daño por cambio climático, son razones más que justificadas para poder discutirlo, no necesariamente en el contexto de una crisis. Pero, sin duda, es una cosa que uno tiene que preguntarse siempre si es que las empresas se están haciendo cargo de los daños que causa a la sociedad, ese es el tema de fondo”, manifestó. Por lo mismo, recalcó que “si el Parlamento no tiene antecedentes a la vista que justifiquen algo, que levanten la información, va a incidir en que no avance esto. En ese contexto, va a ser importante tener un diálogo en torno a las externalidades negativas de la industria forestal”. Además, detalló que dentro de los estudios que impulsaron durante su gestión a la cabeza de Medio Ambiente, que después continuó como académico en la Universidad Católica de Valparaíso, reportan a las forestales como la industria más contaminante de Chile de los últimos años. “Hoy día tiene un problema de desprestigio porque efectivamente someter a una población entera, a un país entero, a una nube de humo, a grandes áreas a una incertidumbre de saber si la casa se le va a quemar o no, da cuenta de que ha sido una industria que ha tenido impactos ambientales que van mucho más allá de lo que ellos quisieran reconocer y la opinión es clara en esto, hoy día lo ve como un sector que es desregulado y tiene que ser regulado”.