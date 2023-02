3a511b9c7e

Internacional Latinoamérica y el ‘no alineamiento’ en la guerra de Ucrania Muchos países se han pronunciado claramente a favor de Ucrania, pero no es el caso de los principales países latinoamericanos. Sobre este tema, RFI habló con el diplomático Jorge Heine, especialista en Relaciones Internacionales. Orlando Torricelli, RFI Viernes 24 de febrero 2023 12:53 hrs.

Si bien condenan la invasión rusa a Ucrania, y en su mayoría votaron este 23 de febrero a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU, los principales países latinoamericanos han optado por guardar una prudente distancia respecto al conflicto. “Algunos de los principales países de la región, como Brasil, México y Argentina, han expresado, particularmente su presidente, posiciones muy cercanas a la neutralidad ante la guerra misma, condenando la invasión, pero expresando que no están por abanderizarse dentro del conflicto que se está dando en este momento”, explica a RFI Jorge Heine, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston y exembajador de Chile en Pekín. Sin bandera Según el especialista, “un dato muy significativo, porque es algo muy concreto, es que hubo un rechazo unánime a la petición formulada por Estados Unidos y por el canciller alemán en su gira reciente por Sudamérica, a entregarle armas a Ucrania, a lo que hubo un rechazo unánime de Colombia, de Brasil, de Argentina… Los países latinoamericanos, si uno tuviera que hacer un balance, aunque condenan la invasión de Ucrania, no están por involucrarse en la guerra”. En primera fila de esta posición, el recientemente elegido presidente brasileño, Lula da Silva: “El presidente Lula estuvo en Washington, estuvo de acuerdo con el presidente Biden en numerosas cosas, incluyendo el tema del Amazonas, la necesidad de combatir el cambio climático, la necesidad de defender las instituciones democráticas que se han visto amenazadas tanto en Estados Unidos como en Brasil… Pero hubo un punto en el cual no estuvieron de acuerdo, fue en la guerra de Ucrania. Mientras Estados Unidos quiere que Brasil se comprometa en apoyar a Ucrania, incluido con armamentos, el presidente Lula no está en eso. Él está por una mediación, está por tratar de contribuir a la paz y no echarle más bencina al fuego”, detalla Jorge Heine. Posición compartida Una posición compartida mucho más allá del continente, comenta el exembajador chileno: “El Gobierno indio ha tenido una posición también muy cercana y no ha querido abanderizarse con ninguna de las dos partes, y es partidario también de buscar una solución”. “Efectivamente, países como Sudáfrica, Indonesia, Pakistán, algunas de las mayores democracias del mundo, han estado en esa posición. Yo calculo que entre un 81% y un 85% de la población del mundo está en países que han manifestado su neutralidad a su no alineamiento en el conflicto”, concluye Heine.

