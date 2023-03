f487f32fb0

Nacional Política seguridad General Yáñez rectifica: “El mensaje iba dirigido a mis carabineros” Según el mandamás de la institución, no existió un emplazamiento al Congreso, sino que intentó informar a sus funcionarios de una serie de proyectos de ley. La actitud del jefe policial fue criticada desde Amnistía Internacional. Fernanda Araneda Martes 14 de marzo 2023 16:29 hrs.

La mañana de este martes, el general de Carabineros, Ricardo Yáñez, se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para abordar las polémicas declaraciones del jefe policial luego del atropello de uno de sus funcionarios en Concepción. Recordemos que el lunes Yañéz realizó un emplazamiento al Congreso para que apruebe una serie de iniciativas legislativas que, a su juicio, facilitarán las tareas de los uniformados. “Yo hago una invitación a todos los parlamentarios, por todas las indicaciones, por todos los proyectos de ley que se han mandado al Congreso para que de una vez por todas esta ley salga a la luz, donde el rayado de cancha esté claro, donde los carabineros no tengan que dudar, donde los carabineros no tengan miedo a tener que enfrentar a la delincuencia y hacer uso de todos elementos que la ley le entrega”, dijo Yáñez. Además, el general de Carabineros, instó a que se establezcan las herramientas para que los funcionarios “puedan tener la certeza de que lo que van a hacer no va a ser cuestionado ni por el Ministerio Público ni por las autoridades”, señaló. Hoy martes, Yañéz aseguró que su forma de expresarse no fue la más adecuada, y explicó que “el mensaje iba dirigido a mis carabineros. Quiero que ellos sepan que hay una agenda legislativa que lleva el Gobierno, y particularmente el Ministerio del Interior, en la cual hay una serie de iniciativas que van y buscan mejorar estas inquietudes que yo plantee el día de ayer”. “Yo no puedo no conmoverme con las situaciones que afectan gravemente a una familia institucional, a un carabinero que hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte. Seguramente las cosas se pueden decir de forma distinta, pero el fondo no lo podemos perder, y en ese sentido, la ministra me señaló que vamos a seguir trabajando y comprometidos en esta agenda legislativa”, agregó. Horas después del encuentro entre Yáñez y Tohá, se dio a conocer el fallecimiento del carabinero atropellado, el cabo Alex Salazar Rodriguez. Ante ello, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expresó sus condolencias y reafirmó su compromiso con la institución. “Quiero transmitir es nuestra absoluta condena al asesinato de un carabinero, y también nuestra total condena a quien agreda o coloque en riesgo la vida de un funcionario de las policías. El control de detención de quien estaba imputado hace una horas atrás por el delito de homicidio frustrado, se ha postergado justamente porque la calidad del delito ha cambiado”. “Esperamos, por lo tanto, que el proceso judicial pueda determinar la máxima sanción que establece la ley, que, en este caso, es presidio mayor en su grado máximo”, sentenció. ¿No deliberantes? A juicio del director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, las declaraciones de Yáñez son “absolutamente improcedentes en un Estado de Derecho”. Esto último, por dos motivos: “primero, porque una policía en un Estado democrático es no deliberante, y el general Yáñez realiza un llamado de atención a los parlamentarios que claramente no corresponde un director de una policía”, indicó. Y segundo, por algo que, de acuerdo a Bustos, ha pasado más inadvertido: “El general Yañez plantea que Carabineros debe tener la certeza de que no va a ser cuestionado por el Ministerio Público ni por las autoridades. Esas declaraciones son inaceptables, porque nadie está al margen de la ley, mucho menos las policías. Las policías se definen internacionalmente como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entonces lo que dice el general (…) es ponerse por sobre el Estado de Derecho”, añadió. Por otra parte, Bustos afirmó que los dichos de Yáñez “son coherentes con sus propias acciones, que es no comparecer en cinco ocasiones a las citaciones realizadas por la fiscal Ximena Chong, en una investigación para esclarecer la responsabilidad del alto mando en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período del estallido social”. Según el director de Amnistía, Yáñez ha sido poco colaborativo con el sistema de justicia, “y eso no corresponde, repito, en un Estado de Derecho donde las policías son auxiliares de la administración de justicia, y además tienen que colaborar cuando eventualmente alguno de ellos es investigado por la posible comisión de un hecho ilícito”, agregó. Quien también se mostró crítico con el general de Carabineros fue el diputado y miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Tomás Hirsch. Según el militante de Acción Humanista, el crimen en contra del cabo Alex Salazar “de ninguna manera valida que Yáñez esté indicándole al Poder Legislativo lo que tiene que hacer y cómo tiene que actuar”. “Creo que él se sobrepasó respecto de cuáles son sus funciones, que están claramente establecidas en la Constitución y las leyes. Desde ese punto de vista, me parece que ha sido muy adecuado el llamado de atención que le hizo el Gobierno”, señaló. En contraste, la presidenta de Evopoli, Gloria Hutt no cuestionó el actuar de Yáñez e insistió en la necesidad de que el poder político respalde a la institución. “Creo que lo único que cabe es condenar de manera rotunda cualquier forma de violencia, y poner todo lo que esté de nuestra parte para reforzar ese mensaje, para que no se relativice la violencia, y respaldar con toda la fuerza que tengamos a Carabineros”, dijo. “Aquí no cabe relativizar nuestra postura respecto a la importancia del rol de las policías. Creemos que es el momento de una unión transversal en el país, en que toda acción destinada a la seguridad tenga el respaldo de las autoridades y de todos quienes tenemos un rol público”, concluyó.

