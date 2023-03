Secretaria general del Partido Radical tras cambio de gabinete: “Se nos ha tratado con indiferencia”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la secretaria general del Partido Radical, Lorenna Saldías, dio cuenta de la disconformidad que mantiene la colectividad con el último rebaraje ministerial y la decisión que en consecuencia emanó el Comité Ejecutivo Nacional de declararse en un proceso de reflexión sobre la relación de la organización con el Ejecutivo.

Cabe destacar que el cambio de gabinete del pasado viernes no sumó a figuras de los radicales en la línea de ministros y subsecretarios, de modo que la tienda liderada por Leonardo Cubillos se mantuvo con la cartera de Minería encabezada por Marcela Hernando.

Algo que Saldías lamentó considerando que el PR había manifestado sus expectativas al Gobierno previo a la modificación. “Se había realizado una interlocución con el Gobierno donde se fue conversando y parece que no nos oyeron, no hubo señales ni mensajes políticos recibidos porque se nos ha tratado con indiferencia a pesar de haber entregado lineamientos de lealtad con el Gobierno, con los objetivos políticos de la alianza en general”.

En esa línea precisó que “el disgusto tiene que ver en cómo recibimos muy mal el cambio de gabinete como una señal política negativa, lo que va en contra de nuestro trabajo, de nuestra entrega al Gobierno, de las lealtades con el Gobierno, de la trayectoria que tenemos en la historia como partido y cómo hemos sido tratados como colectividad. Hemos quedado en la periferia de la gestión y al margen de una participación sustantiva del Gobierno el día de hoy“.

Bajo esa consideración, la dirigenta del PR relevó que “hemos tomado la decisión como estructura orgánica de estar en un período de reflexión, de ir democratizando las discusiones con los militantes e ir escuchando. Hemos tenido reuniones con la Mesa Ejecutiva Nacional y con el Comité Ejecutivo Nacional que está representado por 22 militantes”.

Sobre los motivos que habría detrás de la “marginación” del Gobierno, Saldías apuntó a la promoción que hizo el PR de las dos listas para las elecciones de consejeros constituyentes.

Bajo ese supuesto, advirtió que “el objetivo estratégico siempre fue aportar a la base social electoral al mismo Gobierno, siempre ha sido generar mejores condiciones políticas para el Gobierno, aumentar la cohesión social con nuestras bases”.

Por otro lado, aunque el tamaño del partido pudo haber influido en el cálculo, la secretaria general del PR indicó que “nosotros igual aportamos en la línea de concejales, mucho más que el resto de los partidos del Frente Amplio en cuanto a las concejalías y que tienen que ver el día de hoy con una línea bastante importante para la ciudadanía”.

Respecto a si la disconformidad del PR podría radicar en votos menos para los proyectos de Gobierno, Saldías advierte que ello está siendo sometido a la deliberación del partido. “Cuando decimos que estamos en reflexión decimos que estamos en un proceso en todo el país, estamos parlamentando esto y esa definición también pasa por una línea de ruta que vamos caminando”.

“Está también sobre la mesa la posibilidad de salirse del oficialismo. Hoy día la acción más simbólica y a corto plazo fue no haber asistido al comité político y eso también está en pausa”, acotó.

De todas formas “vamos a tener una instancia de diálogo el día de mañana (miércoles) con la ministra Tohá, el día viernes hay una reunión con el jefe de gabinete del Presidente”, indicó Saldías, apuntando a dos citas programadas con el Gobierno que pueden marcar el rumbo que tome la colectividad esta semana.

En lo relativo a las exigencias que los radicales impondrán para retomar las relaciones con el Gobierno, Saldías señaló que “hay que hacer una reparación en términos de ser escuchados”.

“Nosotros somos un partido tan antiguo que hay como una decepción general de no tener participación. Es un partido que marca la historia, es el partido más antiguo de Chile con 160 años, entonces yo creo que tenemos algo que decir”, destacó.

Y apuntó que la actuación del Ejecutivo “tiene que ver con remirar, reparar, escuchar de verdad, que no quede esto en lo discursivo de que somos todos iguales porque en realidad hubo una desigualdad tremenda con nuestro partido”.

En términos concretos, la dirigenta del PR apuntó al robustecimiento de la colectividad a nivel regional y en la línea de las subsecretarías. “Hoy día nosotros tenemos 28 cargos a nivel nacional: tenemos un ministerio, tenemos dos delegaciones provinciales, tenemos tres subseremis, doce directoras regionales de designación directa, entonces creo que se deben abrir los espacios de participación en regiones donde no contamos con seremis, no tenemos visibilidad, no tenemos ningún tipo de participación, como en la Región de Los Ríos, por ejemplo, donde no se tiene absolutamente nada para ser parte en el gobierno local”, señaló.

“Nos hubiese gustado tener subsecretarías, por ejemplo”, añadió, aduciendo que “somos actores políticos preparados técnica y políticamente para poder haber estado en este gobierno con una mayor participación e incidencia”.