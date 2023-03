411434bbf4

Género Transportes “Stand up” contra el acoso callejero: Gobierno y Metro refuerzan campaña en el transporte público Las autoridades buscan ampliar el número de personas que aprendan qué hacer en situaciones de acoso callejero, aplicando la estrategia de las 5D: distraer, delegar, dar asistencia, documentar o dirigirse al acosador. Joana Carvalho Miércoles 15 de marzo 2023 13:50 hrs.

Desde el acceso a la Línea 5 en la estación Baquedano autoridades de Gobierno, Metro y la compañía L’Oréal dieron a conocer detalles de la segunda etapa de la campaña “Stan Up” contra el acoso callejero, esta vez con foco en la capacitación de la metodología que invita a hacer una denuncia de forma segura mediante simples acciones. La instancia estuvo encabezada por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien estuvo acompañada por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz y el presidente de Metro, Guillermo Muñoz junto al director de la División Gran Público L’Oréal, Arturo Pérez. Además, asistieron representantes de agrupaciones y estudiantes mujeres del barrio universitario. Metro en alianza con la causa de L’Oréal París, la Fundación para la Confianza y la organización internacional Right To Be, son parte de la campaña “Stand Up” para ayudar a prevenir el acoso callejero y construir espacios seguros e inclusivos para todas y todos. Desde noviembre de 2022 la campaña ha tenido como foco dar a conocer la metodología de las 5D: distraer, delegar, documentar, dar asistencia y dirigirse al acosador. La estrategia es conocida mundialmente y fue creada por Rigth To Be. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó la relevancia de que el método de las 5D funciona en todo tipo de transporte, “no solamente en el transporte de metros o micros, sino que también para trenes, buses interurbanos y de otro tipo”. “Se basa en la existencia de la víctima, del agresor y en las acciones que como entorno podemos hacer al respecto”, enfatizó. Asimismo, Orellana señaló que “cualquier persona que sea testigo de acosos sexual callejero, en especial en aquellas formas que están tipificadas bajo la ley, puede denunciar tanto en Carabineros como en las formas que ya dispone el trasporte público”. En el marco del mes de la mujer, la segunda fase de la campaña Stand Up busca reforzar y hacer foco en el ingreso a la capacitación online para ampliar el número de personas que aprendan y sepan qué hacer en situaciones de acoso callejero, aplicando la estrategia de las 5D. Para ello, se desplegará una campaña que invita a ingresar a través de un código QR al sitio web de Stand Up internacional , donde se puede realizar una capacitación que no dura más de 10 minutos. Por su lado, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, declaró que esta campaña “pretende capacitarnos e informarnos de un problema que es muy real, que aparece en distintos espacios de nuestro sociedad y del cual nuestro sistema de transporte no está exento”. “La campaña se suma a otras que hemos venido haciendo durante el año pasado en conjunto con el Gobierno Regional, que buscan visibilizar parte de esas duras estadísticas que nos hablan que nueve de cada 10 mujeres indican que han sido víctimas de acosos en el transporte público“, afirmó. Asimismo, Muñoz expuso que la iniciativa va dirigida a todas las personas que usan el transporte público para saber cómo actuar frente a una circunstancia de ese tipo. La metodología de las 5D es un conjunto de herramientas que ayuda a intervenir de manera segura cuando uno es víctima o presencia situaciones de acoso en espacios públicos. Distraer. Es una de las estrategias que puedes adoptar: pregunta al agresor cómo llegar a un lugar o simula ser amigo de la víctima. Esto puedo marcar la diferencia. Delegar. Pedir ayuda también es ayudar. Si no te sientes capaz de intervenir, pide ayuda a alguien más. Si estás en Metro, acércate a nuestro personal o llama al 1488 para recibir asistencia. Dar asistencia. Habla con la persona que ha sufrido acoso callejero. Hazle saber que lo que ha pasado no está bien y que en ningún caso es su culpa. Bríndale apoyo, un poco de empatía supone una gran diferencia. Documentar. La situación puede ser de gran apoyo para la víctima cuando haga una denuncia. Si vas a grabar, recuerda que lo haces para ayudar. Nunca publiques nada sin su autorización y pregúntale qué quiere hacer con la grabación. Dirigirse al acosador. Interpela al acosador y dile que lo que está haciendo es un delito. No entres en una discusión y pídele que deje a la víctima tranquila. Este debe ser el último recurso. Tu seguridad y la de la víctima son lo primero. Actualmente, Metro está realizando capacitaciones en la empresa y busca formar a 800 trabajadores en esta metodología en 2023. Para motivar a las personas a que conozcan las 5D, se dispuso por este miércoles 15 de marzo monitores en estaciones con alto flujo de estudiantes, como los barrios universitarios de República y San Joaquín, difundiendo el código QR que permite ingresar a la capacitación online. Adicionalmente, en el primer tren de L1 (San Pablo) y L6 (Cerrillos) por este día se entregarán sets de la campaña (bolsa reutilizable, pañuelo y chapita) con el código para entrar a la capacitación. Además, entre las personas que realicen la capacitación online se sortearán 5 tarjetas bip! con 25 mil pesos en cuotas de transporte.

