Tras llamado de Vodanovic: Senador Latorre (RD) propone realizar cónclave oficialista para revisar el programa de Gobierno

Ello luego que la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, señalara que hay que hacer “una revisión crítica del programa de Gobierno” y exhortara al oficialismo a asumir un rol activo frente al mismo. “La relación no puede ser solamente de que el Gobierno nos comunique ciertas cosas, sino que nosotros tenemos un deber político con la ciudadanía”, adujo.

Declaraciones que tuvieron el visto bueno del mandatario, quien en el marco de su visita a Colchane reconoció que su actitud inicial fue de molestia. “Cuando me advirtieron que me iban a preguntar eso, dije: ‘Pucha, la Paulina’, me enojé e iba a responder una pachotada”, sinceró, agregando luego que “después leí las declaraciones de la Paulina enteras, con el contexto, y dije que tiene toda la razón. Tenemos que lograr que la alianza de Gobierno tenga iniciativa propia, que haga propuestas”.

“Por supuesto, estoy siempre revisando las prioridades del programa y ustedes ven que la seguridad hoy día y enfrentar la migración se ha vuelto un tema absolutamente prioritario”, dijo Boric, agregando que “no veo ningún drama en revisar nuestro programa. Eso, sin abandonar los principios por los cuales llegamos hasta acá, que son la creación de un Estado de bienestar en Chile, distribuir de mejor manera la riqueza, mejorar la salud pública, la educación”, puntualizó, acotando que “pero para eso necesitamos mayores recursos”.

Es bajo este contexto que el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, propuso realizar un cónclave oficialista para revisar el programa de Gobierno. “Lo que he dicho en algunas reuniones políticas con La Moneda es que podría ser un interesante espacio, un cónclave o jornada de trabajo del oficialismo, con los partidos, con las bancadas parlamentarias, obviamente con el gabinete, para actualizar, priorizar, los objetivos a cumplir durante este 2023”.

En la misma línea, añadió que “siempre hemos dicho que el programa no está escrito en piedra, sino que son grandes orientaciones estratégicas para el período, pero que obviamente requiere ir priorizando, ir mirando el momento y las urgencias”.

“Nadie ha dicho que acá haya que renunciar a reformas estructurales, el tema es cómo se enfrentan”, acotó el parlamentario.