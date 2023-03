93cc4be2c2

0fca29d2f6

Política Concejales de La Florida muestran preocupación por vínculos de Carter con la Fiscalía Oriente El mismo organismo que le facilitó una lista de casas vinculadas al narcotráfico, lo investigó en una causa por malversación de fondos públicos, y luego lo sobreseyó. Fernanda Araneda Viernes 24 de marzo 2023 18:14 hrs.

Compartir en

Esta semana, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, acaparó portadas y espacios televisivos con la cuarta demolición de una “narco-casa”, y con sus polémicas declaraciones en contra del Gobierno. Las acusaciones fueron motivadas por la realización de un sumario al interior de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que tendrá como objetivo determinar si es que fue regular o no la entrega de una lista de casas vinculadas al narcotráfico. Además de asegurar que el Ejecutivo realizó un “telefonazo” al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, Carter defendió al funcionario del Ministerio Público que le entregó los datos. “El fiscal que nos ha colaborado es un hombre de carne y hueso. Es el principal enemigo del narco en Chile, (…) y en vez de apoyar a ese valiente, el Ministerio Público lo castiga porque se atrevió a entregar información a un alcalde que no es de la sensibilidad del gobierno de turno”, señaló el edil. Todo lo anterior llamó la atención de un grupo de concejales de La Florida, quienes se mostraron preocupados por la relación entre Carter y la Fiscalía Metropolitana Oriente. Hasta hace un par de meses, ese mismo organismo estuvo investigando una querella por malversación de fondos públicos en contra del alcalde. “Cuando yo conocí el comunicado público que sacó el Ministerio Público, me preocupé, porque la información que recibió Carter para el tema de las demoliciones, salió de la misma Fiscalía a la que le tocó investigar una causa por posibles hechos de corrupción y que luego decidió no perseverar en la causa”, dijo el concejal de La Florida y militante del PPD, Reinaldo Rosales. “Entonces, este es un hecho que claramente tiene que ser investigado. Nosotros como concejales estamos en contra del tráfico, pero de todo tipo de tráfico. El tráfico de drogas, y el tráfico de influencias, porque creo que ambos le hacen mucho daño al país y también a la institucionalidad”, afirmó. La querella a la que se refiere Rosales fue interpuesta en 2018 por cuatro concejales de ese período: Nicolás Hurtado (PC), Nicanor Herrera (Independiente), Claudio Arredondo (Independiente) y Marcela Abedrapo (PC), a los que se sumaron seis concejales que asumieron en 2021: Lorena Estivales (RD), José Seves (PC), Roberto Valenzuela (DC), Verónica Miranda (Independiente), Eugenia Hermosilla (PEV) y el propio Reinaldo Rosales. Para interponer la acción, se entregó a la justicia un informe de la Contraloría General que reveló un déficit de 20 mil millones en la Corporación Municipal de La Florida (Comudef). Así lo explica la concejala Abedrapo. “Nosotros acudimos a los tribunales porque el informe de la Contraloría era contundente, y además nutrimos al tribunal de más antecedentes, entregando carpetas de funcionarios tanto de educación como de salud, que no habían recibido sus cotizaciones previsionales desde el 2015”, indicó. A eso último se agrega un problema con dineros que tenían fines educativos. Según el informe de Contraloría, recursos que la Corporación Municipal debía depositar en la cuenta del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), fueron destinados a otros propósitos. “Ese tema es muy parecido al que estamos viviendo hoy día. Actualmente estamos a la espera de la respuesta de la Corporación frente a una serie de observaciones de Contraloría, donde nuevamente no se pueden acreditar varios miles de millones de pesos. Esta vez estamos hablando de 4600, pero es muy parecido”, dijo Abedrapo. Pese a la insistencia de los concejales, en mayo de 2022, la Fiscalía Metropolitana Oriente decidió no perseverar en la investigación en contra de Carter, algo que los representantes comunales están pensando en revertir. A juicio de Reinaldo Rosales, que se sumó a la querella cuando asumió como concejal, lo que se debe hacer para reabrir la investigación es presentarle a la justicia el nuevo informe de Contraloría, que denuncia irregularidades por 4600 millones. Marcela Abedrapo, en cambio, cree que la estrategia debería ser ponerle presión al Consejo de Defensa del Estado (CDE), institución que ingresó como querellante a la causa en octubre de 2021. “Nosotros como concejales, tenemos que pedirle una mayor acción al Consejo de Defensa del Estado, porque ellos son querellantes igual que nosotros, pero al parecer no han movido con sus abogados la querella. Somos más actores los que tenemos que involucrarnos en estas acciones de forma más proactiva, no solamente presentar antecedentes, sino que pedir investigaciones, nuevas indagatorias, no podemos quedar los concejales solos en esto”, opinó. Uniforme de candidato Otro tema que preocupa a los concejales, se relaciona más directamente con la demolición de las “narco-casas”. Rosales aseguró no estar en contra de la medida per se, pero sí tiene reparos con que se trabaje con una lista de personas investigadas por narcotráfico, y no con una de condenados. “Creo que sirve de señal pero no soluciona el problema, y ha sido planteada de una manera bien amateur. La información que saca Carter es información de Fiscalía, y eso quiere decir que las personas están siendo investigadas pero no condenadas. Puede que el día de mañana alguna de ellas salga declarada inocente y se querelle contra el municipio”, señaló Rosales. “Lo mínimo sería una querella por injurias y calumnias, porque públicamente ya se les ha sindicado como narcotraficantes”, coincidió Abedrapo. Por último, los representantes comunales se refirieron a las declaraciones del alcalde Carter en contra del Gobierno, algo que ambos consideraron una estrategia comunicacional. “Yo creo que él sale a decir eso porque es impresentable que le haya llegado un documento filtrado, y que él además lo haya usado públicamente. Es impresentable porque además él es abogado. Yo podría esperar que alguien que no tiene estudios de leyes, pudiera cometer errores de este tipo, pero él es abogado, por lo tanto, creo que lo que está haciendo es tratar de desviar la atención hacia el Presidente Boric, para que no se siga hablando de su inoperancia”, acusó Abedrapo. Por su parte, Rosales relacionó los dichos con las aspiraciones presidenciales de Carter: “Él anda vestido con el uniforme de candidato presidencial, y sabe que le reditúa atacar al Presidente, y que mucho de lo que dice es mentira. Pero bueno, yo creo que la gente se va a ir dando cuenta”, concluyó.

Esta semana, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, acaparó portadas y espacios televisivos con la cuarta demolición de una “narco-casa”, y con sus polémicas declaraciones en contra del Gobierno. Las acusaciones fueron motivadas por la realización de un sumario al interior de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que tendrá como objetivo determinar si es que fue regular o no la entrega de una lista de casas vinculadas al narcotráfico. Además de asegurar que el Ejecutivo realizó un “telefonazo” al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, Carter defendió al funcionario del Ministerio Público que le entregó los datos. “El fiscal que nos ha colaborado es un hombre de carne y hueso. Es el principal enemigo del narco en Chile, (…) y en vez de apoyar a ese valiente, el Ministerio Público lo castiga porque se atrevió a entregar información a un alcalde que no es de la sensibilidad del gobierno de turno”, señaló el edil. Todo lo anterior llamó la atención de un grupo de concejales de La Florida, quienes se mostraron preocupados por la relación entre Carter y la Fiscalía Metropolitana Oriente. Hasta hace un par de meses, ese mismo organismo estuvo investigando una querella por malversación de fondos públicos en contra del alcalde. “Cuando yo conocí el comunicado público que sacó el Ministerio Público, me preocupé, porque la información que recibió Carter para el tema de las demoliciones, salió de la misma Fiscalía a la que le tocó investigar una causa por posibles hechos de corrupción y que luego decidió no perseverar en la causa”, dijo el concejal de La Florida y militante del PPD, Reinaldo Rosales. “Entonces, este es un hecho que claramente tiene que ser investigado. Nosotros como concejales estamos en contra del tráfico, pero de todo tipo de tráfico. El tráfico de drogas, y el tráfico de influencias, porque creo que ambos le hacen mucho daño al país y también a la institucionalidad”, afirmó. La querella a la que se refiere Rosales fue interpuesta en 2018 por cuatro concejales de ese período: Nicolás Hurtado (PC), Nicanor Herrera (Independiente), Claudio Arredondo (Independiente) y Marcela Abedrapo (PC), a los que se sumaron seis concejales que asumieron en 2021: Lorena Estivales (RD), José Seves (PC), Roberto Valenzuela (DC), Verónica Miranda (Independiente), Eugenia Hermosilla (PEV) y el propio Reinaldo Rosales. Para interponer la acción, se entregó a la justicia un informe de la Contraloría General que reveló un déficit de 20 mil millones en la Corporación Municipal de La Florida (Comudef). Así lo explica la concejala Abedrapo. “Nosotros acudimos a los tribunales porque el informe de la Contraloría era contundente, y además nutrimos al tribunal de más antecedentes, entregando carpetas de funcionarios tanto de educación como de salud, que no habían recibido sus cotizaciones previsionales desde el 2015”, indicó. A eso último se agrega un problema con dineros que tenían fines educativos. Según el informe de Contraloría, recursos que la Corporación Municipal debía depositar en la cuenta del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), fueron destinados a otros propósitos. “Ese tema es muy parecido al que estamos viviendo hoy día. Actualmente estamos a la espera de la respuesta de la Corporación frente a una serie de observaciones de Contraloría, donde nuevamente no se pueden acreditar varios miles de millones de pesos. Esta vez estamos hablando de 4600, pero es muy parecido”, dijo Abedrapo. Pese a la insistencia de los concejales, en mayo de 2022, la Fiscalía Metropolitana Oriente decidió no perseverar en la investigación en contra de Carter, algo que los representantes comunales están pensando en revertir. A juicio de Reinaldo Rosales, que se sumó a la querella cuando asumió como concejal, lo que se debe hacer para reabrir la investigación es presentarle a la justicia el nuevo informe de Contraloría, que denuncia irregularidades por 4600 millones. Marcela Abedrapo, en cambio, cree que la estrategia debería ser ponerle presión al Consejo de Defensa del Estado (CDE), institución que ingresó como querellante a la causa en octubre de 2021. “Nosotros como concejales, tenemos que pedirle una mayor acción al Consejo de Defensa del Estado, porque ellos son querellantes igual que nosotros, pero al parecer no han movido con sus abogados la querella. Somos más actores los que tenemos que involucrarnos en estas acciones de forma más proactiva, no solamente presentar antecedentes, sino que pedir investigaciones, nuevas indagatorias, no podemos quedar los concejales solos en esto”, opinó. Uniforme de candidato Otro tema que preocupa a los concejales, se relaciona más directamente con la demolición de las “narco-casas”. Rosales aseguró no estar en contra de la medida per se, pero sí tiene reparos con que se trabaje con una lista de personas investigadas por narcotráfico, y no con una de condenados. “Creo que sirve de señal pero no soluciona el problema, y ha sido planteada de una manera bien amateur. La información que saca Carter es información de Fiscalía, y eso quiere decir que las personas están siendo investigadas pero no condenadas. Puede que el día de mañana alguna de ellas salga declarada inocente y se querelle contra el municipio”, señaló Rosales. “Lo mínimo sería una querella por injurias y calumnias, porque públicamente ya se les ha sindicado como narcotraficantes”, coincidió Abedrapo. Por último, los representantes comunales se refirieron a las declaraciones del alcalde Carter en contra del Gobierno, algo que ambos consideraron una estrategia comunicacional. “Yo creo que él sale a decir eso porque es impresentable que le haya llegado un documento filtrado, y que él además lo haya usado públicamente. Es impresentable porque además él es abogado. Yo podría esperar que alguien que no tiene estudios de leyes, pudiera cometer errores de este tipo, pero él es abogado, por lo tanto, creo que lo que está haciendo es tratar de desviar la atención hacia el Presidente Boric, para que no se siga hablando de su inoperancia”, acusó Abedrapo. Por su parte, Rosales relacionó los dichos con las aspiraciones presidenciales de Carter: “Él anda vestido con el uniforme de candidato presidencial, y sabe que le reditúa atacar al Presidente, y que mucho de lo que dice es mentira. Pero bueno, yo creo que la gente se va a ir dando cuenta”, concluyó.