Tomás Duval y "narco-casas" de Carter: "Eso es claramente un posicionamiento político para su carrera presidencial" El analista político y académico de la Universidad San Sebastián enfatizó que "edificar una carrera política desde la falsedad de una pseudo solución o tratar de erigirte en el superhéroe con pirotecnia es muy raro y muy irresponsable". Diario UChile Viernes 24 de marzo 2023 10:32 hrs.

En conversación con el programa Política en Vivo, el analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, profundizó sobre el fenómeno mediático que ha causado la demolición de las denominadas “narco-casas” impulsada por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, que esta semana concretó su cuarta intervención en una vivienda de la comuna y que le ha valido tensiones con La Moneda. Duval calificó como “preocupante” este hecho, dado el impacto que genera este tipo de medidas en la población y extrapoló el actuar del jefe comunal a lo que está realizando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su persecución a las pandillas de ese país. También comentó que “desde el punto de vista de acción política, que esa es una política contra el narcotráfico, no tiene ningún sentido, eso es claramente un posicionamiento político para su carrera presidencial” y añadió que sobre los cruces que ha tenido con la Fiscalía –que abrió un sumario contra el persecutor que le envió antecedentes al alcalde- le supone más bien un evento positivo. “Feliz para Carter, si hoy día la evaluación pública de la justicia y del Ministerio Público son bastante bajas. Entonces, el entrar en conflicto con la justicia por un tema así, me parece que Carter está en un escenario de juego que más bien le está beneficiando que complicando. Por eso me parece preocupante, porque a mí Carter no me parece una figura confiable para candidato a presidente, pero estamos construyendo sí una figura que de repente puede tener efectos que no estamos previendo”, señaló el académico. En cuanto al abordaje que tenido desde la política el combate contra crimen organizado, mencionó que “creo que el sector político del cual venía Carter, que viene de Chile Vamos y hoy día se está desplazando hacia el PDG, buscando el espacio preciso, muchos de los proyectos de los impulsos de los diputados son subir penas y subir penas y llegamos a la altura de penas. Eso en algunos casos puede tener alguna explicación, pero eso no soluciona el tema de fondo”. Para Duval “mucho más relevante me parece lo que se hizo esta semana en el Congreso con la aprobación de la ley contra el crimen organizado, porque ahí da una serie de instrumentos y coordinaciones inter agencias dentro del Estado para ese combate. Eso me parece realmente una medida mucho más interesante en la medida que se pueda ir aplicando”. Por lo mismo, planteó que “desde la oposición exigir penas o que en algún minuto se dio este debate si los militares podían disparar o no, estando desplegados en el norte en esta labor de resguardo de la frontera, me parece que no apuntan al centro del problema y son más bien pirotecnia política”, añadiendo que dicha estrategia “tampoco es muy efectiva, porque al final del día si se quiere captar votos por ese camino me parece que no es el camino adecuado para la democracia”. “Estamos hablando del tema quizás más delicado que podamos enfrentar como sociedad y como Estado. Entonces, edificar una carrera política desde la falsedad de una pseudo solución o tratar de erigirte en el superhéroe con pirotecnia es muy raro y muy irresponsable. Uno esperaría de los dirigentes políticos un mínimo de seriedad y aquí ya estamos por debajo del subterráneo”, sentenció el analista.

