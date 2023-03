11d08d205e

Nacional Política seguridad Carter acusa telefonazo del Gobierno y recibe críticas desde el Consejo Municipal Según Carter existe un ensañamiento del Ejecutivo con su figura. Mientras, el Presidente Gabriel Boric desmintió al edil y dijo que su combate es contra los narcotraficantes, no contra los alcaldes. "En esa pelea no estoy interesado”, subrayó. Fernanda Araneda Jueves 23 de marzo 2023 15:22 hrs.

La mañana de este jueves, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió al sumario que realizará la Fiscalía Metropolitana Oriente, luego de la entrega “extraoficial” de una lista de viviendas vinculadas a investigaciones por narcotráfico. Recordemos que esta última es esencial para las demoliciones de las denominadas “narco-casas” de Carter, que para realizarlas, cruza los datos de viviendas no regularizadas con la nómina de personas imputadas por transgredir la ley de drogas. Ante el anuncio de un sumario al interior del Ministerio Público, el alcalde Carter se mostró profundamente molesto y acusó un supuesto telefonazo de La Moneda al Fiscal Nacional. “El jefe del Ministerio Público dijo en la mañana que era muy bueno, y en un giro inexplicable, al atardecer cambió de opinión, e inició un sumario contra el fiscal que entregó esta información. Saquen sus conclusiones, todos somos grandes, no nos saquemos la suerte entre gitanos, sabemos lo que pasó, nadie cambia de opinión en ocho horas. Aquí hubo un telefonazo”, dijo Carter. “Solo por un tema político el Gobierno ha escogido a esta comuna y a su alcalde como su principal enemigo. Señor Boric, señora Tohá, los enemigos son los narcos, no somos nosotros”, añadió. El alcalde además se refirió a la situación del fiscal que le habría entregado información de manera irregular: “El fiscal que nos ha colaborado es un hombre de carne y hueso. Es el principal enemigo del narco en Chile, (…) y en vez de apoyar a ese valiente, el Ministerio Público lo castiga porque se atrevió a entregar información a un alcalde que no es de la sensibilidad del gobierno de turno”, indicó. Consultado respecto a estas declaraciones, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró no saber como calificarlas. “Solo recordar que el Ministerio Público es una institución autónoma del Estado. No solo autónoma, tiene autonomía constitucional y por lo tanto es bien poco probable ese tipo de telefonazos”. En tanto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se limitó a afirmar que se trata de “acusaciones infundadas y falsas”. Críticas desde el Concejo Municipal Los hechos de las últimas horas también generaron reacciones entre los concejales de La Florida. José Seves, representante de la comuna y militante del Partido Comunista, descartó el telefonazo del Gobierno a Ángel Valencia y señaló que lo preocupante en este asunto es la cercanía del alcalde Carter con la Fiscalía Metropolitana Oriente. “Lo del telefonazo lo creo improbable ya que la Fiscalía goza de autonomía en su actuar, pero lo que sí me genera mucho ruido es la relación tan directa que tiene el alcalde con la Fiscalía, a la luz de que también hay una querella pendiente en contra de él o quien resulte responsable, por eventuales hechos de corrupción en la corporación”, afirmó. “En esa causa están patrocinados un total de diez concejales de este período y del anterior, y pese a que en 2021 se sumó el Consejo de Defensa del Estado, y a que hay diligencias que están pendientes, la Fiscalía en dos instancias decidió no innovar y cerrar la investigación”, acusó. Seves además analizó la medida de las “narco-casas”, algo que a su parecer, es poco efectivo. “En dos oportunidades se nos ha pedido un voto político para respaldar las demoliciones, pero siete de diez concejales nos hemos abstenido en tales votaciones, mostrándonos críticos de aquello, a propósito de que esta intervención no tiene una mirada de política pública”, aseguró. “No hay evaluación de procesos ni de resultados, no se complementa con acompañamiento comunitario, no hay coordinaciones posteriores con las policías, ni tampoco hay certeza de que las demoliciones de una ampliación sea efectiva para combatir el narcotráfico. Incluso puede perjudicar a las comunidades por represalias del mundo narco, u ocupas que puedan llegar a esas casas”, opinó. Finalmente, Seves se mostró crítico frente al hecho de que se trabaje con una lista de imputados por ley de droga, y no con una de condenados: “La municipalidad arriesga ser responsable de los delitos de injurias y calumnias, exponiéndose a posibles indemnizaciones, las que serían pagadas con patrimonio municipal. Todo esto en vista de que sus propietarios han sido sindicados como narcos, sin que haya una condena de tribunales que lo ratifique”, aseveró. Consultado sobre el tema, el Presidente Gabriel Boric respondió que lo dicho por Carter “es absolutamente falso”. El mandatario recordó que “la fiscalía es un ente autónomo. No ha habido ningún llamado por parte el gobierno, pero además yo estoy preocupado -como Gobierno- de luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico y no contra alcaldes. Así que en esa pelea no estoy interesado”.

