Sebastián Soto, vicepresidente Comisión Experta: "La Convención, es una experiencia que nos enseñó que no debemos decir todo" El abogado enfatizó en la necesidad de dejar un espacio para que sean las leyes las que aborden en detalle las aspiraciones y planes de los chilenos y chilenas y advirtió que "si constitucionalizamos todo, lo que ocurre es que se judicializa todo". Diario UChile Viernes 31 de marzo 2023 11:05 hrs.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto (Evópoli), profundizó en los avances de la labor del organismo a tres semanas de su instalación. “Creo que hay una consciencia en cada uno de nosotros de un deber que tenemos que cumplir con mucha mesura, con mucha dedicación, pero es un deber finalmente que es elaborar ojalá el mejor anteproyecto de constitución para presentárselo a los consejeros electos. Todo eso, en un ambiente de respeto, de intercambio de ideas, con la capacidad de escuchar a los otros”, expresó. En cuanto a las aprensiones de algunos sectores sobre una falta de apertura a la población, el abogado recordó las palabras de su colega del PPD, Francisco Soto, y mencionó que “este es el primer proceso constituyente en el mundo en donde la participación ciudadana es respecto de un anteproyecto que se le presenta a la ciudadanía y no sobre un conjunto de preguntas sin frontera”. En esa línea, señaló que “cuando el Consejo se instale, a partir del 7 de junio va haber un texto sobre el cual va a haber participación, iniciativas populares y otra serie de mecanismos para intentar recibir la voz de la ciudadanía. Nosotros no partimos desde cero, sino que ha habido largos procesos de discusión constitucional en Chile en la última década al menos y dos de ellos están bastante documentados, uno el de la presidenta Bachelet y el otro de la Convención. Yo veo ahí una virtud, que este proceso continúa una línea de escucha, no necesariamente para repetir lo mismo, pero que ya ha partido hace años”. Además, planteó que “esta idea de no decir todo en la constitución es una idea en la cual nosotros estamos creo muy convencidos al menos en la Comisión Experta. La Convención, por el contrario, es una experiencia que nos enseñó que no debemos decir todo. La Convención intentó en el texto que fue rechazado referirse a los bomberos, a las bibliotecas, a las semillas, a las ferias libres, a los cielos nocturnos, a los pirquineros, en fin, todos temas muy relevantes, yo no quiero decir que no lo sean, pero en la constitución no tenemos que creer que es la solución a todos nuestros problemas o que debemos constitucionalizar todas nuestras aspiraciones y preocupaciones de hoy”. “La constitución aspira a ser un rayado de cancha y una ojalá muy ancha para que cada generación juegue ahí el juego de la política. Por eso ciertos mínimos comunes, ciertas bases, como dicen los alemanes, es ‘una ley fundamental’, pero es la ley que se discute día a día y se eligen parlamentarios para ello la que debe especificar una serie de intereses, aspiraciones y planes de los chilenos y chilenas”, manifestó Soto. Por lo mismo, sostuvo que “en muchas materias intentamos guardar silencio. Ahora ¿Por qué es importante guardar silencio? En parte, porque si constitucionalizamos todo, lo que ocurre es que se judicializa todo o se judicializa mucho. No sólo en el Tribunal Constitucional, pero también a otros tribunales que más activamente pueden intervenir, interpretar y muchas veces limitar las decisiones de la política, del legislador, de la administración que deben ir variando, que son las decisiones democráticas”. En cuanto a las complejidades que presenta el sistema político actual, el vicepresidente Sebastián Soto afirmó que “nosotros en nuestra realidad tenemos una historia y una cultura política muy atada a la figura de los presidentes y por eso todas las constituciones chilenas y también el intento de la Convención han ratificado el presidencialismo. Nosotros en estos pocos meses en la Comisión Experta también lo hemos hecho, ayer presentamos cerca de la medianoche un conjunto de iniciativas, pero para perfeccionarlo en dos ámbitos”. “Uno es la idea de limitar la fragmentación en el Congreso, es decir, evitar que en el Congreso haya una atomización excesiva de partidos y grupos para intentar que los partidos políticos que son esenciales para la democracia no sean los veintitantos que hay hoy día, sino que algo menos y permitir, entonces, partidos más grandes, más disciplinados y que permitan gobernabilidad”, explicó. Asimismo, apuntó que “junto con ello, la fragmentación es una enfermedad, pero también lo es la falta de gobernabilidad. Ahí es donde le hemos dado algunas herramientas al presidente, algunas al Congreso para poder avanzar en una línea de gobernabilidad. Hoy día nosotros elegimos parlamentarios y presidentes en la primera vuelta presidencial cuando hay mucha oferta de candidatos presidenciales. Hemos propuesto y me parece que es una idea razonable para promover mayorías, que la segunda vuelta sea la que coincida con la vuelta parlamentaria y de esta forma, entonces, los dos candidatos presidenciales sean quienes agrupen y vayan conformando con más fuerza dos grandes coaliciones”.

